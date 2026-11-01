του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 19ος Γύρος του MotoGP για το 2026 ολοκληρώθηκε, χωρίς η αναμενόμενη βροχή να χαλάσει τη γιορτή στην πίστα Sepang της Μαλαισίας.

Ο Marc Marquez (Ducati) πέρασε μπροστά από την αρχή και οδήγησε το Grand Prix μέχρι το τέλος, παίρνοντας τη νίκη και αυξάνοντας την βαθμολογική του διαφορά στην κορυφή από τον Jorge Martin (Aprilia) που δεν συμμετείχε στον Αγώνα λόγω του τραυματισμού του..

Ο Marquez κατάφερε να πάρει την εσωτερική από τον αδερφό του στην πρώτη στροφή, ενώ ο Ai Ogura (Aprilia) ανέβηκε στην τρίτη θέση, με τον Pedro Acosta (KTM) να υποχωρεί στην έκτη.

Ο Alex Marquez (Ducati) επιτέθηκε στην τέταρτη στροφή, όμως άνοιξε τη γραμμή του στην έξοδο, με αποτέλεσμα ο Marc να περάσει και πάλι μπροστά.

Πίσω τους, ο Enea Bastianini (KTM) πέρασε τον Ogura, με τον Ιάπωνα να αντεπιτίθεται, ενώ στην μάχη μπήκαν και οι Marco Bezzecchi (Aprilia) και Acosta.

O Ισπανός της KTM ήταν ο μεγάλος κερδισμένος και στην 15η στροφή του πρώτου γύρου πέρασε τον Ogura για την τέταρτη θέση.

Εν τω μεταξύ τα αδέρφια Marquez είχαν ήδη ξεφύγει μισό δευτερόλεπτο μπροστά, ενώ στην 14η στροφή του δεύτερου γύρου ο Bezzecchi πέρασε τον Ogura για την τέταρτη θέση.

Στον πέμπτο γύρο, ο Marc Marquez είχε ανοίξει μια μικρή διαφορά από τον αδερφό του, ο οποίος δεχόταν την πίεση του Acosta, αμυνόταν όμως επιτυχώς για την ώρα.

Στον όγδοο γύρο η διαφορά στην κορυφή είχε ξεπεράσει το ένα δευτερόλεπτο, ενώ οι αναβάτες έκαναν διαχείριση των μαλακών ελαστικών τους στις υψηλές θερμοκρασίες της Μαλαισίας.

Φτάνοντας στην μέση του αγώνα, στον 10ο από τους 20 γύρους, ο Acosta επιτέθηκε και πέρασε τον Alex Marquez στην ένατη στροφή, με την διαφορά του από τον Marc να είναι στα 1,9 δευτερόλεπτα.

Ο Ισπανός της KTM άνοιξε αμέσως διαφορά από τον Alex, όμως δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον ρυθμό του Marc, με την διαφορά τους να φτάνει τα 2,1 δευτερόλεπτα στον 13ο γύρο.

Σιγά-σιγά ο Marquez συνέχισε να απομακρύνεται, με τη διαφoροά τρεις γύρους πριν το τέλος να είναι τέσσερα δευτερόλεπτα.

Με την σειρά του, ο Acosta είχε ξεφύγει σχεδόν δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Alex Marquez, ενώ πιο πίσω οι Aprilia των Marco Bezzecchi και Ai Ogura πάλευαν για την τέταρτη θέση.

Ο Ιάπωνας έκανε την επίθεσή του στην πρώτη στροφή, με τους δύο αναβάτες να έρχονται σε επαφή και ένα κομμάτι από τα αεροδυναμικά του Ogura αποκολλήθηκε από τη μοτοσυκλέτα, όμως ο αναβάτης της Trackhouse κρατήθηκε μπροστά.

Μπροστά, ο Marc Marquez πέρασε την γραμμή του τερματισμού για να πάρει την πρώτη του νίκη MotoGP με την Ducati στην Μαλαισία από το 2018 και τη νίκη με Honda, και πλέον πάει στο Qatar με μια διαφορά 44 βαθμών από τον Martin.

O Pedro Acosta δεν κατάφερε να πλησιάσει, αλλά ολοκλήρωσε ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο με τη δεύτερη θέση, μετά τη νίκη του στον αγώνα Sprint, ενώ ο Alex Marquez “διόρθωσε” το χθεσινό του λάθος και συμπλήρωσε το βάθρο.

Ο Ai Ogura πήρε την τέταρτη θέση, ενώ o Enea Bastianini πέρασε στον τελευταίο γύρο τον Marco Bezzecchi (που έκανε λάθος και άνοιξε τη γραμμή του) για την πέμπτη θέση.

Έβδομος τερμάτισε ο Luca Marini, όντας η κορυφαία Honda, μπροστά από τους Fabio Di Giannantonio (Ducati), Brad Binder (KTM) και Franco Morbidelli (Ducati) που συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

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