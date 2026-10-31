του Δημήτρη Διατσίδη

O Pedro Acosta κατάφερε να φτάσει στη νίκη του Αγώνα MotoGP Sprint στη Sepang, με την βροχή να κάνει την εμφάνισή έντονα ακριβώς μετά τον τερματισμό.

Ο Alex Marquez έστριψε πρώτος από την Pole Position, με τον Ai Ogura να έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα επιθετικά από τη δεύτερη σειρά και να επιτίθεται στον Marc Marquez στην πρώτη στροφή.

Ο Ιάπωνας άνοιξε τη γραμμή του στην έξοδο, με τον Marc να είναι δίπλα του και στη δεύτερη στροφή ο Oguraεπιτέθηκε εκ νέου.

Ο Marquez αναγκάστηκε να σηκώσει την μοτοσυκλέτα του για να τον αποφύγει και αυτό το εκμεταλλεύτηκε και ο Acosta, ο οποίος έτσι ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Στα τέλη του δεύτερου γύρου η λευκή σημαία της βροχής άρχισε να κυματίζει, ενώ μπροστά ο Alex Marquezείχε αρχίσει να ανοίγει διαφορά.

O Jack Miller μπήκε αμέσως για να αλλάξει μοτοσυκλέτα, όμως η ομάδα δεν είχε ακόμα έτοιμη την δεύτερη μοτοσυκλέτα, κάτι που επέφερε, δικαιολογημένα, τον έντονο εκνευρισμό του Αυστραλού.

Μπροστά, τα πάντα άλλαξαν στον τρίτο γύρο, όταν ο Alex Marquez έχασε το μπροστινό στην 14η στροφή και βρέθηκε με αρκετά χιλιόμετρα στο έδαφος, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό.

Σε αυτό το σημείο κανείς άλλος αναβάτης δεν είχε μπει στα pits για να αλλάξει μοτοσυκλέτα, καθώς η βροχή δεν είχε δυναμώσει και μόνο κάποιες σταγόνες έπεφταν κυρίως κοντά στην έκτη στροφή.

Στον πέμπτο γύρο, οι Joan Mir, Iker Lecuona και Franco Morbidelli έκαναν την κίνηση, ενώ μπροστά οι Ogura, Acosta και Marc Marquez (που ήταν οι τρεις πρώτοι) συνέχιζαν κανονικά με τα σλικ.

Με πέντε γύρους να απομένουν, ο Acosta ήταν κολλημένος στην ουρά του Ogura, o Marc Marquez ακολουθούσε από κοντά, ενώ ο Marco Bezzecchi είχε αρχίσει και αυτός να πλησιάζει.

Η βροχή δεν δυνάμωνε και σε αυτό το στάδιο οι τρεις αναβάτες που είχαν αλλάξει στα βρόχινα ελαστικά ήταν πλέον σημαντικά πιο αργοί από τους υπόλοιπους – ένα ρίσκο που δεν τους βγήκε.

Τρεις γύρους πριν το τέλος, ο Acosta επιτέθηκε στον Ogura στην 9η στροφή και πέρασε μπροστά από τον Ιάπωνα, ο οποίος όμως αντεπιτέθηκε αμέσως.

Στην μάχη που ακολούθησε ο Ισπανός της KTM κατάφερε να μείνει μπροστά, ενώ ο Marc Marquez που ακολουθούσε πέρασε και αυτός τον Ogura.

O Ιάπωνας προσπάθησε να απαντήσει στον επόμενο γύρο, όμως ο Marquez τον ξαναπέρασε και αυτή την μάχη εκμεταλλεύτηκε και ο Bezzecchi, για να περάσει με την σειρά του τον Ogura.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο ο Acosta προηγούταν με μια μικρή διαφορά από τον Marc Marquez, ενώ τους ακολουθούσαν οι Aprilia των Bezzecchi και Ogura, ο οποίος πλέον δεν μπορούσε να αντιδράσει στον ρυθμό των τριών πρώτων.

Ο Marc Marquez δεν πλησίασε τον Acosta, καθώς δεν υπήρχε λόγος για ρίσκο σε αυτές τις συνθήκες, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της KTM να πάρει τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Sprint, ενώ ο Marquez πήρε τους πολύ σημαντικούς 9 βαθμούς της δεύτερης θέσης για το Πρωτάθλημα του MotoGP..

Ο Marco Bezzecchi συμπλήρωσε το βάθρο, κρατώντας πίσω του τον Ogura, ενώ αρκετά πιο πίσω, ο Fabio Di Giannantonio τερμάτισε πέμπτος.

Έκτος πέρασε την γραμμή του τερματισμού ο Francesco Bagnaia, με τους Brad Binder, Diogo Moreira και Enea Bastianini να συμπληρώνουν τις βαθμολογούμενες θέσεις.

Εν τω μεταξύ με το που πέρασαν οι αναβάτες την γραμμή του τερματισμού, η βροχή άρχισε να δυναμώνει σημαντικά μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως συχνά γίνεται αυτή την εποχή στην Μαλαισία.

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