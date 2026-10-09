του Νεκτάριου Διατσίδη

Το MotoGP αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδονησία το 1996 και το 1997, στην πίστα Sentul, πριν επιστρέψει στη χώρα το 2022, σε μια νέα έδρα: Pertamina Mandalika International Circuit. Η πίστα άνοιξε τον Νοέμβριο του 2021 και φιλοξένησε για πρώτη φορά το MotoGP το 2022.

Αυτό θα είναι το 5ο MotoGP GP που θα διεξαχθεί στην Mandalika

Η Ινδονησία είναι μία από τις οκτώ Ασιατικές χώρες που φιλοξενούν Αγώνα MotoGP, μαζί με την Ταϊλάνδη, την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Μαλαισία, την Κίνα, το Κατάρ και την Ινδία. Η Mandalika είναι μία από τις 12 πίστες που έχουν φιλοξενήσει μέχρι σήμερα Αγώνα MotoGP στην Ασία: Motegi (26 Αγώνες MotoGP), Sepang (24), Lusail (22), Suzuka (16), Shah Alam (7), Buriram (7), Shanghai (4), Mandalika (4), Istanbul (3), Sentul (2), Johor (1) και Buddh (1).

MANDALIKA: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ο Jorge Martin προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με διαφορά μόλις 2 βαθμών από τον Marc Marquez (333 έναντι 331), η μικρότερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των δύο πρώτων στη βαθμολογία του MotoGP μετά από 16 GP σε μία σεζόν. Η προηγούμενη μικρότερη διαφορά ήταν οι 8 βαθμοί μεταξύ Valentino Rossi και Nicky Hayden το 2006.

• Ducati και Aprilia έχουν πλέον τους ίδιους βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, με την Ducati να προηγείται επίσημα χάρη σε μία επιπλέον νίκη.

• Μετά τη νίκη της KTM στον πρώτο Aγώνα του 2022, η Ducati έχει κερδίσει τα τρία τελευταία MotoGP GP στην Mandalika, με τρεις διαφορετικούς αναβάτες: Francesco Bagnaia το 2023, Jorge Martin το 2024 και Fermin Aldeguer το 2025. Ο Marco Bezzecchi κέρδισε το Sprint για την Aprilia το 2025.

• Ο Marc Marquez δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάρει βαθμούς στην Mandalika την Κυριακή, στις τέσσερις προηγούμενες επισκέψεις του. Έχει ανέβει μία φορά στο βάθρο του Sprint, τερματίζοντας 3ος το 2024.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ MANDALIKA: ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Francesco Bagnaia 1 (2023) – Jorge Martin 1 (2024) – Fermin Aldeguer 1 (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ MANDALIKA:

Jorge Martin 1 (2023) – Francesco Bagnaia 1 (2024) – Marco Bezzecchi 1 (2025)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ MANDALIKA: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Ducati 3 – KTM 1

Νίκες Sprint: Ducati 2 – Aprilia 1

Η Ducati έχει κερδίσει τα τρία τελευταία MotoGP GP στην Mandalika. Το 2023, ο Francesco Bagnaia πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση από τη 13η θέση της εκκίνησης, το 2024 ο Jorge Martin κέρδισε από την pole position, ενώ το 2025 ο rookie Fermin Aldeguer πήρε την πρώτη του νίκη στο MotoGP.

Η KTM κέρδισε τον πρώτο Αγώνα MotoGP που διεξήχθη ποτέ στην Mandalika το 2022, με τον Miguel Oliveira να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση σε βρεγμένες συνθήκες. Ο Pedro Acosta έχει έκτοτε τερματίσει 2ος εδώ τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Η Yamaha έχει ανέβει δύο φορές στο βάθρο του MotoGP GP στην Mandalika, και τις δύο με τον Fabio Quartararo, ο οποίος τερμάτισε 2ος το 2022 και 3ος το 2023.

Η Aprilia έχει ανέβει μία φορά στο βάθρο του MotoGP εδώ, με τον Maverick Viñales να τερματίζει 2ος το 2023. Το 2025, ο Marco Bezzecchi χάρισε στην Aprilia την πρώτη της pole position και την πρώτη της νίκη σε Sprint στην πίστα.

Η Honda έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα σε Αγώνα MotoGP στην Mandalika την 5η θέση, την οποία κατέκτησε ο Luca Marini το 2025.

Οκτώ αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στην Mandalika: Acosta (2), Bagnaia (2), Quartararo (2), A. Marquez (1), Aldeguer (1), Martin (1), Viñales (1) και Zarco (1).

Τέσσερις έχουν πάρει pole position: Bezzecchi (1), Marini (1), Martin (1) και Quartararo (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300/250/150

Την Κυριακή στο GP Ινδονησίας, ο Marc Marquez αναμένεται να εκκινήσει στον 300ό Αγώνα της καριέρας του σε όλες τις κατηγορίες.

Οι Francesco Bagnaia και Alex Rins θα εκκινήσουν αμφότεροι στον 250ό Αγώνα τους.

Ο Fabio Quartararo αναμένεται να εκκινήσει στον 150ό Αγώνα MotoGP της καριέρας του.

300

Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα κερδίσει ένα MotoGP GP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή νίκη της στην κορυφαία κατηγορία.

Αν ο Francesco Bagnaia τερματίσει στο βάθρο του GP την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τους αναβάτες που έχουν τα περισσότερα βάθρα στην κορυφαία κατηγορία, φτάνοντας τα 64.

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23

Αν ο Marc Marquez κερδίσει, θα είναι η 23η διαφορετική πίστα στην οποία έχει κερδίσει Αγώνα MotoGP. Έτσι, θα ισοφαρίσει τον Valentino Rossi, ο οποίος έχει επίσης κερδίσει σε 23 διαφορετικές πίστες στην κορυφαία κατηγορία, και θα βρίσκεται μόλις μία πίσω από το ρεκόρ του Mick Doohan, με 24.

Ωστόσο, ο Marc Marquez δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει βαθμούς στην Mandalika την Κυριακή.

11

Αν ο Marco Bezzecchi κερδίσει την Κυριακή, οι 11 πρώτες νίκες του στο MotoGP θα έχουν έρθει όλες σε διαφορετικές πίστες. Πρόκειται για επίδοση που έχει πετύχει μόνο ένας ακόμη αναβάτης στην ιστορία του MotoGP, ο θρύλος του MotoGP Freddie Spencer.

9

Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Αγώνα MotoGP το 2026: Bezzecchi, Alex Marquez, Martin, Di Giannantonio, Marc Marquez, Ogura, Raul Fernandez και Acosta.

Ένας νέος νικητής θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών MotoGP σε μία σεζόν, το οποίο σημειώθηκε το 2016 και το 2020.

3

Τρεις αναβάτες του φετινού grid μπορούν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Luca Marini και οι rookies Toprak Razgatlioglu και Diogo Moreira.

1

Αναβάτες των Honda, Yamaha και Aprilia μπορούν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη νίκη στο MotoGP στην Mandalika.