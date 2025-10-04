του Δημήτρη Διατσίδη

Στον Αγώνα MotoGP Sprint της Ινονησίας, ήταν ο Marco Bezzecchi που έκανε μια κακή εκκίνηση από την Pole Position και έτσι ήταν ο Fermin Aldeguer που έστριψε πρώτος, μπροστά από τους Raul Fernandez και Pedro Acosta.

Πιο πίσω, ο Marc Marquez είχε μια επαφή στην 10η στροφή με τον Alex Rins, προσπαθώντας να περάσει τον αναβάτη της Yamaha και δέχτηκε ποινή μεγάλου γύρου.

Στην τελευταία στροφή, ένα λάθος του Aldeguer επέτρεψε για λίγο στον Fernandez να περάσει μπροστά, όμως αμέσως ο αναβάτης της Gresini Ducati ανέβηκε και πάλι στην κορυφή.

Πιο πίσω, ο Bezzecchi είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει τον ρυθμό του και στον τέταρτο γύρο είχε φτάσει πίσω από τον Luca Marini, στον οποίον επιτέθηκε στην 10η στροφή, όμως άνοιγε τη γραμμή του και ο Ιταλός της Honda παρέμεινε μπροστά.

Ο Aldeguer εν τω μεταξύ άνοιγε τη διαφορά από τον Pedro Acosta, ο οποίος έκανε λάθος στον πέμπτο γύρο και έπεσε στην πρώτη στροφή, ανοίγοντας και άλλο την διαφορά του Aldeguer από τον Fernandez που ήταν πλέον τρίτος.

Στον επόμενο γύρο ο Bezzecchi πέρασε τον Marini και τώρα άρχισε να κυνηγά τον Fernandez, με έναν απίστευτο ρυθμό.

Η κίνηση ήρθε στον όγδοο γύρο, με τον Bezzecchi να περνάει στην 10η στροφή και τώρα να πρέπει να καλύψει τα 2,3 δευτερόλεπτα διαφοράς από τον Aldeguer.

Ο ρυθμός του Ιταλού ήταν πραγματικά εξωπραγματικός και η διαφορά ροκανιζόταν τομέα με τον τομέα.

Ο Bezzecchi τον έφτασε στον τελευταίο γύρο και επιτέθηκε στην 10η στροφή, αναγκάζοντας τον Aldeguer να ανοίξει λίγο τη γραμμή του και με αυτόν τον τρόπο πέρασε μπροστά.

Ο Aldeguer προσπάθησε να απαντήσει στην 12η στροφή, όμως ο Bezzecchi είχε καλύτερη έξοδο και κρατήθηκε στην πρώτη θέση.

Από εκεί και πέρα δεν άλλαξε κάτι στις τελευταίες στροφές, με τον Bezzecchi να παίρνει μια εκπληκτική νίκη μπροστά από τον Aldeguer, ενώ πιο πίσω ο Raul Fernandez πήρε το πρώτο του βάθρο στα MotoGP.

O Alex Marquez είχε σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση, με τους Joan Mir και Luca Marini να ακολουθούν.

Ο Marc Marquez μετά την ποινή του μεγάλου γύρου αναρριχήθηκε στην έβδομη θέση, ενώ οι Franco Morbidelli και Fabio Di Giannantonio συμπλήρωσαν τις βαθμολογούμενες θέσεις.

Όμως όλοι αυτοί κέρδισαν μια θέση, καθώς ο Marini τιμωρήθηκε με ποινή 8 δευτερολέπτων για υψηλή πίεση των ελαστικών του.

Μετά το ονειρικό Motegi, τα προβλήματα συνεχίστηκαν για τον Francesco Bagnaia, ο οποίος τερμάτισε στην 14η και τελευταία θέση του αγώνα Sprint.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά: Race Classification for INA MotoGP SPR