Δεύτερος συνεχόμενος Τίτλος αναβατών με την Ducati Lenovo Team – Ο 8ος Τίτλος του στην κορυφαία κατηγορία, με τον οποίο ισοφαρίζει το ρεκόρ του Giacomo Agostini.

· #MARCMade #H1STORY: Ο Márquez ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ των 8 Τίτλων στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP.

· Από το -102 στην κορυφή: Μια ανατροπή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του πρωταθλήματος.

· Πέντε συνεχόμενοι Τίτλοι αναβατών: Η Ducati καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην εποχή του MotoGP.

Στην Πορτογαλία, ο Marc Márquez κατέκτησε τον Παγκόσμιο Τίτλο MotoGP 2026. Στην πίστα Autódromo Internacional do Algarve, ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team εξασφάλισε το 8ο πρωτάθλημά του στην κορυφαία κατηγορία, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Giacomo Agostini. Παράλληλα, πανηγύρισε τον 2ο συνεχόμενο Τίτλο του με την ομάδα από το Borgo Panigale, ολοκληρώνοντας τον Αγώνα της Κυριακής στην 8η θέση.

Ο Márquez ξεκίνησε από τη 2η θέση της εκκίνησης και πέρασε επικεφαλής στην πρώτη στροφή. Στη συνέχεια υποχώρησε μέχρι την 9η θέση, πριν τερματίσει τελικά 8ος, αποτέλεσμα που του εξασφάλισε και μαθηματικά τον Τίτλο. Ο Iker Lecuona, που ξεκίνησε από την 4η σειρά της εκκίνησης, ολοκλήρωσε τον Αγώνα στη 10η θέση.

#MARCMade #H1STORY. Ένα μοναδικό επίτευγμα και μια απίστευτη επιστροφή. Ο Marc πρωταγωνίστησε σε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Από την πτώση με highside στο Sprint του Γαλλικού GP, μέχρι τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στον δεξιό ώμο και το πόδι, που τον είχαν αφήσει 102 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, έφτασε στη θριαμβευτική κατάκτηση του Τίτλου.

Από την επιστροφή του στο Ιταλικό GP και μετά, ο Marc Márquez συγκέντρωσε 382 από τους 530 διαθέσιμους βαθμούς. Η πρώτη του νίκη στο Balaton Park αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο σταθμό: ήταν η 100ή νίκη στην ιστορία της Ducati Lenovo Team και η 100ή προσωπική του ως αναβάτη, μέσα στη χρονιά της εκατονταετηρίδας της Ducati. Ακολούθησε μια σειρά νικών που τον οδήγησε ξανά στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας στο GP του San Marino.

Μια συνεργασία και ένας συνδυασμός που αποδεικνύονται νικητές. Ο Marc Márquez και η Ducati Desmosedici GP φτάνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του αθλήματος. Για το 2026, ο Marc έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 439 βαθμούς, με 7 νίκες σε Grand Prix, 10 νίκες σε Sprint και 4 pole positions.

Την ίδια στιγμή, η Ducati συνεχίζει να διεκδικεί τον 8ο Τίτλο Κατασκευαστών, που θα είναι ο 7ος συνεχόμενος. Ο Τίτλος του Márquez αποτελεί το 5ο πρωτάθλημα αναβατών για την εταιρεία από το 2022, ένα νέο ρεκόρ στην εποχή του MotoGP και ακόμη μία απόδειξη του υψηλού τεχνολογικού και αγωνιστικού επιπέδου που έχει αναπτύξει η Ducati στο Borgo Panigale.

Marc Márquez (#93, Ducati Lenovo Team) – Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP 2026

«Πιστεύω ότι, μετά την πτώση στο Le Mans, οι άνθρωποι γύρω μου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, πίστευαν σε εμένα περισσότερο απ’ όσο πίστευα εγώ στον εαυτό μου. Εκείνη τη στιγμή δεν θεωρούσα τίποτα δεδομένο. Έβλεπα ότι δεν μπορούσα να οδηγήσω καλά και είπα στον εαυτό μου ότι ίσως είχε έρθει η ώρα να χειρουργηθώ και να δούμε τι θα συμβεί, αν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε ή αν η ζημιά ήταν τελικά πιο σοβαρή απ’ όσο είχαμε αρχικά υπολογίσει.

Από εκείνο το σημείο και μετά, απλώς συνέχισα. Ακολούθησα το ένστικτό μου και δούλεψα όπως κάνω σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής μου καριέρας, δίνοντας τα πάντα από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή και έχοντας στο μυαλό μου μόνο τους αγώνες. Οι άνθρωποι γύρω μου προσαρμόστηκαν επίσης στον τρόπο ζωής μου και τους είμαι εξαιρετικά ευγνώμων γι’ αυτό.

Πέρυσι είχα πει ότι η κατάκτηση εκείνου του Τίτλου με βοήθησε να βρω την εσωτερική μου γαλήνη. Φέτος, όμως, πιστεύω ότι αυτός ο Τίτλος είναι αφιερωμένος σε όλους τους φιλάθλους και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν. Είναι ο Τίτλος που τους άξιζε και γι’ αυτό είναι αφιερωμένος σε όλους τους, στους παππούδες μου, που με έχουν βοηθήσει τόσο πολύ από εκεί ψηλά, στην ομάδα και στην Ducati».

Claudio Domenicali, CEO της Ducati

«Όταν βρίσκεσαι περισσότερο από 100 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, η ιδέα της κατάκτησης του Τίτλου μοιάζει αδύνατη. Ο Marc απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη ανατροπή στην πρόσφατη ιστορία του MotoGP και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αναβάτες όλων των εποχών.

Συγχαρητήρια, Marc, για αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα, που προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια ήδη θρυλική καριέρα!

Αυτή η νίκη χαρίζει στην Ducati τον 6ο Τίτλο αναβατών στο MotoGP και τον 5ο συνεχόμενο, ένα ρεκόρ που δεν έχει πετύχει ποτέ άλλος κατασκευαστής. Πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα από το 2022, με τρεις διαφορετικούς πρωταθλητές, αποδεικνύουν τη δύναμη ενός αγωνιστικού προγράμματος που εξελίσσεται διαρκώς και παραμένει ανταγωνιστικό στον χρόνο.

Αυτό οφείλεται στην εξαιρετική Desmosedici GP, στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και στην ικανότητα της Ducati να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε αναβάτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά να μπορούν να αναδείξουν το ταλέντο τους.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Gigi, που αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία για όλους στην Ducati Corse και ο οποίος, μαζί με μια εξαιρετική ομάδα και την πολύτιμη υποστήριξη της Lenovo, βρίσκεται πίσω από αυτή τη νικηφόρα πορεία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να κερδίζουμε»!

Luigi Dall’Igna, Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse

«Όταν ένας αναβάτης όπως ο Marc Márquez γίνεται για δεύτερη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Ducati, γιορτάζουμε κάτι πολύ περισσότερο από έναν Τίτλο. Αναγνωρίζουμε την ένωση δύο σημαντικών πυλώνων του αθλήματος. Μια συνεργασία που βασίζεται στη σκληρή δουλειά, στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διαρκή επιδίωξη της τελειότητας. Ένας νικηφόρος συνδυασμός.

Ο Marc είχε μια εξαιρετική σεζόν, αναδεικνύοντας το τεράστιο ταλέντο του, την ικανότητά του να προσαρμόζεται και μια αποφασιστικότητα που δεν σταμάτησε να μας εκπλήσσει. Μαζί καταφέραμε να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μοτοσυκλέτας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Marc, αλλά πάνω απ’ όλα ολόκληρη την ομάδα για την ακούραστη αφοσίωσή της όλους αυτούς τους μήνες. Πίσω από αυτόν τον 2ο συνεχόμενο Τίτλο της Ducati Lenovo Team και του Marc Márquez βρίσκονται χιλιάδες ώρες δουλειάς ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο πάθος για τους αγώνες.

Αυτό το επίτευγμα, αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την Ducati. Αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως ομάδα, όχι μόνο σε επίπεδο επιδόσεων».

Luca Rossi, Πρόεδρος του Intelligent Devices Group της Lenovo

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον Marc Márquez και ολόκληρη την Ducati Lenovo Team για αυτό το ιστορικό επίτευγμα. Η διατήρηση του Παγκόσμιου Τίτλου μετά από μια τόσο εξαιρετική περσινή χρονιά αποτελεί ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα.

Η φετινή σεζόν χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό και σύνθετες προκλήσεις, τις οποίες η ομάδα αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα, στενή συνεργασία και την ικανότητα να μετατρέπει τα δεδομένα σε ουσιαστικές αποφάσεις.

Η τεχνολογία της Lenovo συνέχισε να υποστηρίζει την καινοτομία και τις επιδόσεις της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συμβάλλοντας παράλληλα στην προετοιμασία της για τη νέα εποχή του MotoGP.

Είναι προνόμιο να γιορτάζουμε αυτό το ορόσημο μαζί με τον Marc και όλους τους ανθρώπους της Ducati Corse και ανυπομονούμε για όσα έρχονται στο μέλλον».