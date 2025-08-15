του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα και λίγα μέρη είναι πιο όμορφα για επιστροφή από το Red Bull Ring της Αυστρίας. Ξεκίνησε το δεύτερο μισό της σεζόν του 2025 και στη Συνέντευξη Τύπου πριν τον Αγώνα του BWIN Grand Prix της Αυστρίας, ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) συνοδεύτηκε από τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) και τον Pedro Acosta της Red Bull KTM Factory Racing, ενόψει του εντός έδρας Αγώνα του Αυστριακού κατασκευαστή. Ο #93 δεν έχει κερδίσει ποτέ εδώ, ο Bezzecchi έχει αναδειχθεί ως ο πιο κοντινός του αντίπαλος και ο Acosta εκπροσωπεί την KTM στην έδρα της.

Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)

«Είναι σίγουρα μια πίστα όπου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη μάχη για να νικήσουμε, αλλά στο τέλος αυτό που έχει σημασία είναι να επανενταχτούμε στο πρωτάθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε με την ίδια ορμή όπως στους προηγούμενους Αγώνες. Kαι ναι όπως έχουμε δει εδώ, έχω χάσει 3 ή 4 φορές από τις κόκκινες μοτοσυκλέτες, όμως τώρα οδηγώ μία και θα δούμε αν μπορώ να τα καταφέρω αλλά δεν είναι η κύρια προτεραιότητα. Ξεκινώντας το δεύτερο μισό της σεζόν με 120 βαθμούς πλεονέκτημα, αν χάσω το πρωτάθλημα θα οφείλεται σε εμένα. Πρέπει να ελέγξω τον εαυτό μου σε τόσους Αγώνες και δεν γίνεται να είσαι γρήγορος σε κάθε Δοκιμή και κάθε Αγώνα, οπότε εκεί είναι που πρέπει να προσπαθήσω να διαχειριστώ όλες αυτές τις καταστάσεις, αλλά στο τέλος o χαρακτήρας μου είναι αυτός που έδειξα στο πρώτο μέρος της σεζόν, προσπαθώντας να δώσω το μέγιστο κάθε φορά».

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

«Η πίστα αυτή μου αρέσει καθώς απαιτεί δυνατά φρεναρίσματα και πραγματικά απολαμβάνω την οδήγηση σε αυτόν τον τομέα, οπότε αυτή η πίστα που είναι γεμάτη με σημεία δυνατού φρεναρίσματος, μου ταιριάζει. Μου αρέσει επίσης το περιβάλλον, το πράσινο της πίστας και όλη η περιοχή της, οπότε είναι μια πίστα που αγαπώ και ανυπομονώ να ανέβω στη μοτοσυκλέτα. Η Aprilia δεν ξέρω πως ακριβώς τα πήγαινε εδώ τα προηγούμενα χρόνια που πάλευε περισσότερο, αλλά είμαι ανοιχτός σε ότι μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο όπου θα συνεχίσουμε αυτή την θετική εξέλιξη που έχουμε από το Silverstone, θα προσπαθήσω να δουλέψω σκληρά και να κάνω ότι μπορώ. Οι στόχοι μου είναι να συνεχίσω όπως στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Οι αναβάτες της Ducati είναι δυνατοί και προσπαθούμε να τους πλησιάσουμε όλο και περισσότερο, δίνουμε μάχες κάθε Σαββατοκύριακο, οπότε ο στόχος είναι να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

«Είμαστε στην έδρα της KTM και της Red Bull, υπάρχουν πολλοί οπαδοί εδώ αλλά όπως και να έχει θέλουμε ένα κανονικό Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε η τελευταία αναβάθμιση που φέρνει η KTM εδώ να αποδώσει όπως και στους τελευταίους Αγώνες μετά το Assen όπου είμαστε στην πρώτη πεντάδα και αυτός είναι ο στόχος μετά την αρχή της σεζόν. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στη δουλειά και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Θα δούμε πως θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο και δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο για το υπόλοιπο της σεζόν. Εμείς θα είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε για να διατηρήσουμε αυτή την απόδοση στις πέντε πρώτες θέσεις συνεχόμενα και αυτό πιστεύω είναι μια μεγάλη πρόοδο στο πόσο βελτιωθήκαμε από την αρχή της σεζόν. Τώρα δίνουμε μάχες για το βάθρο και ξεκινάμε κάθε φορά από το μηδέν. Η μοτοσυκλέτα δεν χρειάζεται πλέον μεγάλες αλλαγές και περιμένουμε τις επόμενες αναβαθμίσεις για να πάρουμε τις αποφάσεις μας».