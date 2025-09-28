του Δημήτρη Διατσίδη

Στο Grand Prix της Ιαπωνίας, ο Marc Márquez και η Desmosedici GP επισφράγισαν μια εξαιρετική σεζόν, κατακτώντας τον Τίτλο Αναβατών MotoGP με πέντε αγωνιστικά Σαββατοκύριακα να απομένουν.

Με 4 συνεχόμενους Τίτλους Αναβατών και 6 συνεχόμενους Τίτλους Κατασκευαστών, η Ducati Desmosedici GP αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι η μοτοσυκλέτα που πρέπει να νικήσεις στο MotoGP.

Claudio Domenicali, CEO της Ducati:

«Σήμερα γιορτάζουμε μαζί τη δύναμη μιας ομάδας που ποτέ δεν παύει να μας εκπλήσσει! Τα αποτελέσματα μπορεί να κάνουν τα πάντα να φαίνονται εύκολα, αλλά πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει συνεχής ομαδική δουλειά. Πίσω από τις κουρτίνες χτίζεται η νίκη. Εδώ, κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και γίνεται το καθοριστικό στοιχείο που επιτρέπει σε έναν πρωταθλητή να αποδώσει στο μέγιστο στην πίστα».

O Marc Márquez και η Ducati είναι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025, πέντε Aγώνες πριν το τέλος, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη εποχή της κορυφαίας κατηγορίας των δύο τροχών.

Για τον Ισπανό πρωταθλητή, αυτός είναι ο 1ος Παγκόσμιος Τίτλος με τα κόκκινα της Ducati, ενώ για τον κατασκευαστή του Borgo Panigale, είναι ο 4ος συνεχόμενος Τίτλος Αναβατών, επιτεύχθηκε με τρεις διαφορετικούς αναβάτες (2022, 2023: Francesco Bagnaia, 2024: Jorge Martín, 2025: Marc Márquez). Αυτό το άνευ προηγουμένου επίτευγμα στην εποχή του MotoGP υπογραμμίζει τη σταθερότητα ενός τεχνικού και αγωνιστικού πρότζεκτ ικανού να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να κερδίζει με διαφορετικούς αναβάτες, με την Desmosedici GP να ηγείται σταθερά της παγκόσμιας σκηνής.

Το Grand Prix της Ιαπωνίας αποτέλεσε την κορύφωση ενός ταξιδιού που ξεκίνησε με την ένταξη του Márquez στην εργοστασιακή ομάδα του Borgo Panigale στις αρχές του 2025. Μια πρόκληση που αποδέχθηκε με αποφασιστικότητα και μετέτρεψε σε μια εξαιρετική σεζόν, κατά την οποία ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team καθιερώθηκε αγώνα με τον αγώνα ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της κορυφαίας Διεθνούς διοργάνωσης στους δύο τροχούς.

Η πορεία προς τον Τίτλο Αναβατών συνοδεύτηκε από εντυπωσιακούς αριθμούς: 14 νίκες σε Sprint και 11 νίκες σε GP, που τον έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με 541 βαθμούς, 201 μπροστά από τον δεύτερο. Ο συνδυασμός Sprint-GP του είναι εντυπωσιακός: 10 διπλές νίκες μέσα στη σεζόν, οι 7 εκ των οποίων συνεχόμενες – ένα ρεκόρ που τον καθιερώνει ως τον αναβάτη με τη μεγαλύτερη σειρά συνεχόμενων διπλών νικών στην ιστορία του MotoGP.

Το MotoGP στο Motegi επισφραγίστηκε με μια αριστουργηματική εμφάνιση από τον Francesco Bagnaia, ο οποίος κατέκτησε τη νίκη τόσο στο Sprint όσο και στον Κυριακάτικο Αγώνα – ένα αποτέλεσμα που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε ένα ήδη ιστορικό Σαββατοκύριακο για την Ducati.

Claudio Domenicali, CEO της Ducati:

«Η ιστορία συνεχίζεται και τι απίστευτη ιστορία γράφουμε! Είμαστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές για 4η συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι όταν το ταλέντο, η ικανότητα και η αφοσίωση συναντώνται, τα όρια μεταξύ του εφικτού και του εξαιρετικού εξαφανίζονται. Στην πίστα, όλα μπορεί να φαίνονται εύκολα, ειδικά όταν τα αποτελέσματα έρχονται με συνέπεια, αλλά πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει αδιάκοπη ομαδική δουλειά: μήνες σχεδιασμού και προσομοιώσεων, ώρες αφιερωμένες σε ανάλυση δεδομένων, αλλαγές κινητήρων με ακρίβεια στην παραμικρή λεπτομέρεια, στρατηγικές αγώνα μελετημένες με ακρίβεια. Όλα αυτά παραμένουν αόρατα στα μάτια των θεατών, αλλά εκεί, πίσω από τα φώτα, χτίζεται η νίκη. Εκεί κάθε μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και γίνεται το καθοριστικό στοιχείο που επιτρέπει σε έναν πρωταθλητή να εκφράσει το καλύτερό του στην πίστα».

«Με τον Marc, αυτή η διαδικασία ήταν φυσική: από την πρώτη στιγμή βρήκε αρμονία με την Desmosedici GP. Από τον πρώτο κιόλας Αγώνα, επιβεβαίωσε όσα περιμέναμε από εκείνον και σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες, δείχνοντας πώς ένα εξαιρετικό ταλέντο σαν το δικό του και η σχολαστική δουλειά μιας παθιασμένης και ικανής ομάδας όπως η δική μας μπορούν να αλληλοενισχυθούν».

«Αυτό που έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν η εμφάνιση του Pecco, κερδίζοντας τόσο το Sprint όσο και τον Κυριακάτικο Αγώνα. Το να βλέπουμε το χαμόγελό του, ενώ γιορτάζουμε και τον Τίτλο Αναβατών, είναι μια εικόνα που θα μας μείνει αξέχαστη και λέει περισσότερα από λόγια για τη δύναμη της Ducati».

«Σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Ducati Corse θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ: για άλλη μια φορά, μαζί, τα καταφέραμε. Είμαστε όλοι μέρος ενός μηχανισμού που λειτουργεί μόνο όταν κάθε στοιχείο δίνει τον καλύτερό του εαυτό και σήμερα ο μηχανισμός της Ducati λειτουργεί άψογα, με τον Gigi Dall’Igna να συντονίζει και να εμπνέει κάθε κίνηση. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Lenovo, στους συνεργάτες και προμηθευτές μας, των οποίων η συμβολή κάνει δυνατή την επίτευξη στόχων αυτού του επιπέδου».

«Πέρυσι, υποσχέθηκα στους Ducatisti ότι δεν θα επαναπαυτούμε, ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να κερδίζουμε ξανά… και σήμερα αποδεικνύουμε ότι το πάθος και η δέσμευσή μας δεν είναι απλώς λόγια, αλλά απτά αποτελέσματα που μας φέρνουν πάντα ένα βήμα μπροστά».

Ο Τίτλος Αναβατών που μόλις κατακτήθηκε προστίθεται στον Τίτλο Κατασκευαστών που εξασφαλίστηκε στην Βαρκελώνη, ο 6ος συνεχόμενος για τον κατασκευαστή του Borgo Panigale. Ένα σερί αξεπέραστο στην ιστορία του MotoGP, που αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, τη δύναμη ενός πρότζεκτ βασισμένου στο ταλέντο, το πάθος και την Ιταλική αριστεία.

Στην καρδιά αυτών των επιτυχιών βρίσκονται αριθμοί που αποτυπώνουν τη δέσμευση και την επιμονή της ομάδας του Borgo Panigale:

Πάνω από 100,000 ώρες σχεδιασμού

Πάνω από 11,000 ώρες υπολογισμών και προσομοιώσεων στα HPC clusters της Ducati

Πάνω από 2,500 κύκλοι CFD προσομοιώσεων για αεροδυναμική και κινητήρα

Πάνω από 5,000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρα

Πάνω από 80 αλλαγές κινητήρα μέσα στη σεζόν

48 αγωνιστικοί κινητήρες παρήχθησαν για τους 6 αναβάτες Desmosedici GP

Πάνω από 1 TB δεδομένων συλλέχθηκαν από την πίστα και 800 GB εμπλουτισμένων δεδομένων

Πάνω από 200 ώρες δοκιμών στην πίστα με τον Michele Pirro

Πάνω από 30,000 ώρες συνολικής εργασίας από την ομάδα Ducati Lenovo στα pit

Πάνω από 300 ενημερωτικές συναντήσεις



Στο Borgo Panigale, στην καρδιά της Ducati, η νίκη γιορτάστηκε μαζί με τις γυναίκες και τους άνδρες που την καθιστούν δυνατή κάθε μέρα. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για να μοιραστούν την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό του θριάμβου, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι οι πρώτοι και πιο παθιασμένοι υποστηρικτές της μάρκας.