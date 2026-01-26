Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Του Giuseppe Piazzola, Moda e Motori Magazine

Στην Έκθεση Motor Bike Expo στην Βερόνα, ανάμεσα στις μοτοσυκλέτες που εκτίθενται, το παθιασμένο κοινό και τα κατάμεστα σημεία οργανωμένων συζητήσεων, υπήρξε χώρος και για να ακούσει κανείς όσους ζουν το MotoGP καθημερινά, μακριά από τα φώτα των αγώνων. Πάνω στη σκηνή, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Paolo Iannieri, ο Michele Pirro προσέφερε μια άμεση, καθαρή και χωρίς φίλτρα ματιά στο παρόν και το μέλλον της Ducati, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Marc Márquez και στην αρχή μιας σεζόν που μόνο απλή δεν προμηνύεται.

Το κλίμα ήταν εκείνο των μεγάλων διοργανώσεων που συνδυάζουν θέαμα και ουσία, όμως τα λόγια του Pirro είχαν το ειδικό βάρος ανθρώπου που, ως δοκιμαστής της Ducati, γνωρίζει αναβάτες και μοτοσυκλέτες σε βάθος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται εξωτερικά.

Marc Márquez: ανάμεσα στην προσοχή και τη φυσική κατάσταση

Η πρώτη απορία αφορούσε φυσικά τον Marc Márquez. Στην Madonna di Campiglio, κατά την επίσημη παρουσίαση της Ducati, ο Ισπανός πρωταθλητής δεν συμμετείχε στον καθιερωμένο αγώνα σκι. Μια επιλογή που προκάλεσε συζητήσεις, αλλά την οποία ο Pirro εξηγεί με απόλυτη σαφήνεια: ο Márquez προτίμησε να μην πάρει περιττά ρίσκα, συγκεντρώνοντας όλη του την προσοχή στον βασικό στόχο, δηλαδή να φτάσει στην πρώτη δοκιμή και στον πρώτο αγώνα σε άριστη φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Pirro, ο Marc είναι καλά, αν και όχι ακόμη στο 100%. Η εμπιστοσύνη όμως είναι απόλυτη: ο στόχος είναι να παρουσιαστεί στην εκκίνηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μια λογική, σχεδόν «χειρουργική» προσέγγιση, που λέει πολλά για τη φάση που διανύει ο Márquez και για το επίπεδο συνειδητότητας με το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη νέα περίοδο της καριέρας του στη Ducati.

Στην πίστα με τον Marc στην Ισπανία

Στις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ο Michele Pirro βρέθηκε στην πίστα στην Ισπανία, στο circuit του Aspar, οδηγώντας απευθείας μαζί με τον Marc Márquez. Ένα περιβάλλον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά καθοριστικό για να κατανοήσει κανείς την πραγματική κατάσταση του Ισπανού. Στην πίστα, ο Marc έδειξε αποφασιστικότητα χωρίς άσκοπη πίεση, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του να φτάσει στα πρώτα ραντεβού της σεζόν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μια δουλειά χαμηλών τόνων, βασισμένη στις αισθήσεις και το feedback, που για έναν δοκιμαστή όπως ο Pirro μετρά περισσότερο από οποιαδήποτε επίσημη δήλωση.

Ducati μπροστά σε μια νέα σεζόν, ανάμεσα σε βεβαιότητες και ευθύνες

Ο Pirro δεν κρύβει ότι η Ducati προέρχεται από μια σεζόν απόλυτης κυριαρχίας. «Τα κερδίσαμε όλα», επαναλαμβάνει, υπογραμμίζοντας πως αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται. Ταυτόχρονα όμως, είναι αδύνατο να αγνοηθούν οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Pecco Bagnaia στο τελευταίο μέρος του περσινού πρωταθλήματος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 2026 γίνεται χρονιά-κλειδί: από τη μία πλευρά υπάρχει ο Márquez, που καλείται να επαναλάβει τον νικηφόρο αντίκτυπό του· από την άλλη ο Bagnaia, που πρέπει να ξαναβρεί τη συνέπεια και τη διανοητική ηρεμία του. Ο Pirro μιλά ανοιχτά για «reset», για μια σχεδόν φυσιολογική ανάγκη επανεκκίνησης ώστε η ανταγωνιστικότητα να είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και όχι αποσπασματική.

Ως άνθρωπος των pit box περισσότερο παρά ως σχολιαστής, ο Pirro τονίζει ένα βασικό σημείο: οι πρωταθλητές ξέρουν να αντιδρούν. Ο Bagnaia έχει όλα τα εφόδια για να το κάνει, όμως – όπως πάντα – η πίστα θα δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Συμβόλαια, στρατηγικές και Bagnaia

Στη συζήτηση αναδύεται και το πάντα καυτό θέμα των ανανεώσεων συμβολαίων. Σύμφωνα με τον Pirro, η Ducati ακολουθεί με τον Márquez το ίδιο κριτήριο που εφάρμοσε στο παρελθόν με τον Bagnaia. Καμία προνομιακή μεταχείριση, αλλά η πρόθεση να χτιστούν τεχνικές και αγωνιστικές σταθερές γύρω από αναβάτες που αποτελούν την καρδιά του project.

Η ιδέα να κλείσει μια ανανέωση πριν την έναρξη του πρωταθλήματος δεν μοιάζει ουτοπική: για έναν δοκιμαστή όπως ο Pirro, το να δουλεύει με δύο αναβάτες του επιπέδου των Márquez και Bagnaia είναι απλώς το όνειρο κάθε test rider. Ένα πραγματικό «dream team», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος.

Μια πιο ανταγωνιστική χρονιά MotoGP;

Κοιτάζοντας τον ανταγωνισμό, ο Pirro καλεί σε ψυχραιμία. Η Aprilia έχει εξελιχθεί, έχει επενδύσει και έχει εντάξει ανθρώπους που προέρχονται και από την Ducati. Ο Bezzecchi έχει δείξει σημαντικά σημάδια προόδου, αλλά το να μιλήσει κανείς για καθαρό προσπέρασμα του Borgo Panigale από το Noale είναι πρόωρο.

Περισσότερο από ανησυχία, ο Pirro μιλά για επίγνωση των αγωνιστικών κύκλων. Η Ducati βρίσκεται σε έναν νικηφόρο κύκλο, όμως στο motorsport τίποτα δεν είναι αιώνιο. Οι αντίπαλοι βελτιώνονται, πλησιάζουν, επενδύουν. Και ακριβώς αυτή η δυναμική μπορεί να κάνει το Πρωτάθλημα πιο σκληρό και πιο συναρπαστικό.

Λιγότερες wildcard για τον Pirro στo MotoGP

Δεν λείπει και μια προσωπική αναφορά. Η μείωση των έκτακτων συμμετοχών (wildcard) και των ημερών δοκιμών έχει αλλάξει ριζικά τον ρόλο του test team της Ducati. Ο Pirro θυμάται με μια δόση νοσταλγίας τους αγώνες όπου μπορούσε να παλέψει για την πρώτη δεκάδα, όμως υπερασπίζεται και τη σημασία της δουλειάς που γίνεται στο παρασκήνιο, συχνά καθοριστικής για τις επιτυχίες του εργοστασίου.

Η αφαίρεση των προνομίων από την Ducati είναι, κατά τη γνώμη του, ένδειξη του πόσο καθοριστικό υπήρξε το test team στη νέα εποχή της MotoGP. Μια έμμεση, αλλά ξεκάθαρη αναγνώριση.

Ένα βλέμμα στο μέλλον, πέρα από τη φετινή σεζόν

Ανάμεσα στην εξέλιξη της σημερινής μοτοσυκλέτας και τον σχεδιασμό της επόμενης, ο Pirro επιβεβαιώνει ότι η Ducati δουλεύει ήδη με ορίζοντα το 2027. Οι πόροι δεν μπορούν να σπαταληθούν: η τρέχουσα μοτοσυκλέτα έχει «σύντομη ζωή» και κάθε επιλογή πρέπει να γίνεται με προσοχή. Όπως αποκάλυψε το 95% της μοτοσυκλέτας του 2026 θα είναι ίδιο με αυτήν του 2025 και το 5% είναι οι μικρές βελτιώσεις που περιμένουν το τεστ της Σεπάνγκ στην Μαλαισία για να δουν ότι όλα δουλεύουν σωστά.

Το πραγματικό συμπέρασμα, όπως πάντα, θα έρθει μόνο στην πίστα. Οι δοκιμές δίνουν ενδείξεις, αλλά ο αγώνας είναι αυτός που δείχνει ποιος έκανε πράγματι το βήμα μπροστά.

Motor Bike Expo: όταν η αφήγηση μετρά όσο και η μοτοσυκλέτα

Οι συζητήσεις στο Motor Bike Expo αποδεικνύει πόσο σημαντικές είναι τέτοιες διοργανώσεις για να πάμε πέρα από την επιφάνεια της είδησης. Τα λόγια του Michele Pirro αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα, τις αμφιβολίες, τις στρατηγικές και τα οράματα που σπάνια χωρούν στα επίσημα δελτία Τύπου.

Και αν ο Marc Márquez αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά – αλλά και τις μεγάλες ελπίδες – του κόσμου της Ducati, η ματιά όσων δουλεύουν καθημερινά ανάμεσα σε πάγκο δοκιμών και πίστα μας θυμίζει ότι, πίσω από αριθμούς και Τίτλους, το MotoGP παραμένει πάνω απ’ όλα υπόθεση ανθρώπων, μεθόδου και επιλογών.

To V2 Future Champ

Στα πλαίσια της Έκθεσης στην Βερόνα ο Michele Pirro παρουσίασε και το νέο Πρωτάθλημα “V2 Future Champ Ducati Academy”, ένα θεσμό που σχεδίασε ο ίδιος και υλοποιεί με τη βοήθεια της Ducati. Είναι ένα Πρωτάθλημα 7 Αγώνων, ενιαίου τύπου με μοτοσυκλέτα την Ducati Panigale V2, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν νέοι οδηγοί 16 χρόνων και πάνω, που έχουν στην κατοχή τους ή θα αγοράσουν μια Panigale V2 S του 2025. η ομάδα Garage 51 του Ιταλού οδηγού και δοκιμαστή της Ducati θα τους προσφέρει ΄όλη την τεχνική υποστήριξη, τα ελαστικά και μαζί τη διδασκαλία στο να γίνουν επαγγελματίες οδηγοί αγώνων. Ο στόχος είναι μέσ από αυτήν την Ακαδημία να βγει ο επόμενος οδηγός που θα κάνει καριέρα στα WorldSBK, ακόμη και στο MotoGP με την Ιταλική εταιρία.

Το κόστος είναι 49.000 € και περιλαμβάνονται 5 επίσημα τεστ όλη τη χρονιά και οι 7 Αγώνες που γίνονται είτε μαζί με το Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV (4), είτε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior GP (1), είτε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK (1) και ένας μαζί με τη μεγάλη εκδήλωση της Ducati, την WDW. Οι πίστες είναι το Misano (4), Mugello (1), Barcelona (1), Cremona (1).