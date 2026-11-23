Ο Ισπανός γράφει ιστορία στην Πορτογαλία, κατακτώντας τον 8ο Τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία, τον 10ο συνολικά και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Giacomo Agostini στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP για το 2026. Η 8η θέση που κατέκτησε στο Grand Prix της Πορτογαλίας ήταν αρκετή για να του χαρίσει τον Τίτλο, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Giacomo Agostini με 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα στη μεγάλη κατηγορία, ο οποίος έχει 15 συνολικά!

Παράλληλα, ο αναβάτης με το Νο 93 πέτυχε μια ακόμη εντυπωσιακή επίδοση, ανατρέποντας τη μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά στην ιστορία του MotoGP. Μετά το Ιταλικό MotoGP στο Mugello βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω από τον Marco Bezzecchi της Aprilia Racing. Το προηγούμενο ρεκόρ ανατροπής ανήκε στον Pecco Bagnaia, ο οποίος το 2022 είχε καλύψει διαφορά 91 βαθμών.

Παρά τις νίκες του στα Tissot Sprint της Βραζιλίας και της Jerez, ο Márquez δεν είχε ακόμη κερδίσει Grand Prix όταν το πρωτάθλημα έφτασε στο Le Mans για το Γαλλικό GP. Εκεί, το Σάββατο, είχε πτώση στο Sprint και στη συνέχεια δεν κατάφερε να συμμετάσχει στον Αγώνα της Κυριακής. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στο πόδι, αλλά και στον ώμο, για ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε ήδη πριν από τον τραυματισμό του στην Γαλλία. Ως αποτέλεσμα, απουσίασε και από το GP της Καταλονίας στην Βαρκελώνη.

Ο Márquez έγινε ο πρώτος αναβάτης που κατακτά Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχοντας χάσει δύο Αγώνες Grand Prix μέσα στην ίδια σεζόν, μετά τον Kenny Roberts το 1979. Είναι επίσης ο πρώτος που απουσίασε έστω και από έναν Αγώνα στην πορεία προς τον Τίτλο μετά τον Bagnaia το 2023, ο οποίος δεν συμμετείχε στην επανεκκίνηση του Αγώνα στην Καταλονία, έπειτα από πτώση στον πρώτο γύρο.

Επιστρέφοντας στο Mugello, ο Márquez τερμάτισε στην 7η θέση, αλλά εξακολουθούσε να βρίσκεται περισσότερο από 100 βαθμούς πίσω από τον Bezzecchi. Από εκεί ξεκίνησε την αντεπίθεσή του, κερδίζοντας 7 από τους επόμενους 13 Αγώνες Grand Prix. Από τα 8 βάθρα που κατέκτησε συνολικά σε Αγώνες Grand Prix μέσα στη χρονιά, τα 7 ήταν νίκες.

Από το Ουγγρικό GP και έπειτα, ο Márquez συγκέντρωσε 368 βαθμούς, 128 περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο αναβάτη. Έτσι, εξασφάλισε την πρώτη ευκαιρία να κατακτήσει μαθηματικά τον Τίτλο στο Qatar, αλλά χρειάστηκε να περιμένει. Στην Πορτογαλία, το Σάββατο, ένα ασυνήθιστο λάθος στο Tissot Sprint τον οδήγησε σε πτώση, στον προτελευταίο γύρο, ενώ βρισκόταν σε θέση που του εξασφάλιζε το πρωτάθλημα. Την Κυριακή, όμως, η 8η θέση στον Αγώνα ήταν αρκετή για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Με αυτόν τον Τίτλο έγινε ο δεύτερος αναβάτης στην ιστορία που έχει κατακτήσει τουλάχιστον δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP με δύο διαφορετικούς κατασκευαστές. Έχει 6 Τίτλους με την Honda και πλέον δύο με την Ducati. Πρώτος ήταν ο Valentino Rossi, με 3 Τίτλους στην Honda και 4 στην Yamaha.

Ο Márquez είναι επίσης ο πρώτος αναβάτης που έχει καταφέρει 3 διαφορετικές περιόδους συνεχόμενων Τίτλων στο MotoGP: 2013-2014, 2016-2019 και 2025-2026. Ο Valentino Rossi είχε δύο αντίστοιχες περιόδους, από το 2001 έως το 2005 και το 2008-2009.

Σε ηλικία 33 ετών και 278 ημερών, έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP μετά τον Phil Read το 1974, αλλά και ο 3ος μεγαλύτερος σε ηλικία αναβάτης που έχει κατακτήσει ποτέ τον Τίτλο. Ο Leslie Graham ήταν 37 ετών και 340 ημερών όταν κέρδισε το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1949, ενώ ο Read ήταν 35 ετών και 208 ημερών όταν κατέκτησε τον τελευταίο του Τίτλο το 1974.

Όταν ο Giacomo Agostini κέρδισε τον 8ο Τίτλο του στο Brno το 1975, ήταν 33 ετών και 69 ημερών. Ο Márquez ξεπέρασε επίσης το δικό του ρεκόρ για τη σύγχρονη εποχή, το οποίο είχε σημειώσει στην Ιαπωνία το 2025, σε ηλικία 32 ετών και 223 ημερών.

Επιπλέον, διεύρυνε το ρεκόρ του για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο Τίτλο ενός αναβάτη. Από την πρώτη του κατάκτηση στην Valencia το 2013 μέχρι την επιτυχία του στο Portimão το 2026 μεσολάβησαν 13 χρόνια και 12 ημέρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Agostini, με διάστημα 8 ετών και 347 ημερών, από την Monza το 1966 έως το Brno το 1975.

Marc Márquez: Οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP!

Η διαδρομή προς τον 8ο Τίτλο MotoGP

Ποιος είναι ο Marc Márquez; Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP του 2026, οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, αναβάτης της Ducati Lenovo Team και ένας από τους σπουδαιότερους αναβάτες στην ιστορία του αθλήματος. Ας γνωρίσουμε τη διαδρομή του από το εντυπωσιακό ντεμπούτο του το 2013 μέχρι την ισοφάριση του ιστορικού ρεκόρ των οκτώ τίτλων.

Από την Cervera στην κορυφή του MotoGP

Ο Márquez γεννήθηκε το 1993 στην Cervera της Ισπανίας, χρονιά από την οποία προέρχεται και ο αριθμός 93 που τον συνοδεύει στην αγωνιστική του καριέρα. Από τα πρώτα του βήματα έδειξε ότι προοριζόταν για μεγάλα πράγματα, κατακτώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 125cc το 2010 και τον Τίτλο της Moto2 το 2012.

Οι προσδοκίες ήταν ήδη υψηλές όταν έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2013 με την Repsol Honda Team, όμως κατάφερε να τις ξεπεράσει. Στον πρώτο του Αγώνα ανέβηκε στο βάθρο και στον δεύτερο πανηγύρισε την πρώτη του νίκη. Στο τέλος της χρονιάς έγινε ο νεότερος αναβάτης που κατέκτησε τον Τίτλο στο MotoGP, αλλά και ο πρώτος rookie που πέτυχε κάτι τέτοιο έπειτα από 35 χρόνια.

Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ο Márquez άλλαξε τα δεδομένα στην οδήγηση, καθιερώνοντας το χαρακτηριστικό στιλ με τον αγκώνα να ακουμπά στην άσφαλτο.

Η κυριαρχία: 2014-2019

Το 2014 κέρδισε τους πρώτους 10 Αγώνες Grand Prix της χρονιάς και κατέκτησε τον 2ο συνεχόμενο Τίτλο του στο MotoGP. Το 2015 ξεκίνησε δυναμικά, όμως λάθη και δυσκολίες τον άφησαν για πρώτη φορά χωρίς πρωτάθλημα από τότε που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία.

Το τέλος της χρονιάς σημαδεύτηκε από τη μεγάλη ένταση ανάμεσα στον Márquez και τον Valentino Rossi στην Sepang, που έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη σπουδαιότερη αντιπαλότητα του αθλήματος. Στον δραματικό τελευταίο Αγώνα στην Valencia, Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Jorge Lorenzo, τότε ομόσταυλος του Rossi.

Το 2016 ο Márquez επέστρεψε στην κορυφή. Το 2017 ξεκίνησε πιο δύσκολα, όμως η μάχη του Τίτλου κρίθηκε μέχρι τον τελευταίο Αγώνα, με τις σπουδαίες μονομαχίες απέναντι στον Andrea Dovizioso. Ο Márquez επικράτησε και κατέκτησε τον 4ο Τίτλο του στο MotoGP.

Το 2018 έφερε ακόμη περισσότερες επιτυχίες, αλλά και δυσκολίες. Ανάμεσά τους ο επεισοδιακός Αγώνας στην Αργεντινή, όπου δέχθηκε τρεις ποινές, η δυναμική επιστροφή του Lorenzo και οι θεαματικές επιθέσεις του Dovizioso στην τελευταία στροφή.

Η σεζόν του 2019 θεωρείται μία από τις κορυφαίες της καριέρας του. Πέτυχε 12 νίκες σε 19 Αγώνες, ανέβηκε στο βάθρο 18 φορές και συγκέντρωσε 420 βαθμούς, πριν ακόμη καθιερωθεί η σημερινή μορφή των Tissot Sprint. Ο ίδιος θεωρεί ότι το 2019 είδαμε τον γρηγορότερο Marquez, ενώ τώρα θεωρεί ότι βλέπουμε τον καλύτερο! Ήταν μια χρονιά απόλυτης κυριαρχίας, πριν έρθει το 2020 και αλλάξει τα πάντα.

Η δύσκολη περίοδος των τραυματισμών: 2020-2023

Στον εναρκτήριο Αγώνα του 2020 στην Jerez, που φιλοξένησε την πρεμιέρα λόγω των αλλαγών στο πρόγραμμα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, ο Márquez βγήκε εκτός γραμμής και αναγκάστηκε να ξεκινήσει μια εντυπωσιακή προσπάθεια επιστροφής στις πρώτες θέσεις. Ο ρυθμός του ήταν εξαιρετικός και κατάφερε να πλησιάσει ξανά την κορυφή στον εντός έδρας Αγώνα του. Όμως, πιέζοντας στα όρια, τα ξεπέρασε και είχε πτώση στη στροφή 3. Εκείνη τη στιγμή άλλαξε ολόκληρη η πορεία της καριέρας του.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κάταγμα στο δεξί βραχιόνιο οστό. Επιχείρησε να επιστρέψει μόλις μία εβδομάδα αργότερα, όμως ήταν πολύ νωρίς. Η πτώση αυτή σηματοδότησε την αρχή μιας εξαιρετικά δύσκολης τετραετίας, με τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις στο ίδιο χέρι.

Οι τρεις πρώτες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020. Η μεταλλική πλάκα που είχε τοποθετηθεί στην αρχική επέμβαση έσπασε, οδηγώντας σε δεύτερο χειρουργείο, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε μόλυνση στο οστό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί και τρίτη επέμβαση.

Ύστερα από έναν χειμώνα αποκατάστασης, επέστρεψε στους αγώνες το 2021. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να κερδίσει τρία από τα 14 Grand Prix στα οποία συμμετείχε. Ωστόσο, αποσύρθηκε από τους δύο τελευταίους Αγώνες της χρονιάς, μετά από πτώση σε προπόνηση που οδήγησε σε διάγνωση διπλωπίας, δηλαδή διπλής όρασης. Ήταν ένα πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει ξανά μετά από πτώση προς το τέλος της σεζόν Moto2 του 2011.

Η καθοριστική 4η επέμβαση

Το 2022 ξεκίνησε θετικά, με την 5η θέση στον πρώτο Αγώνα, όμως ένα άσχημο highside στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος τον ανάγκασε να χάσει το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο. Μετά την πτώση επέστρεψε και το πρόβλημα της διπλωπίας. Ανάρρωσε και κατάφερε να επιστρέψει σχετικά γρήγορα, λίγες εβδομάδες αργότερα, στο Austin.

Ωστόσο, μετά το Ιταλικό GP ανακοίνωσε ότι θα υποβαλλόταν σε 4η επέμβαση στο χέρι του. Αυτή τη φορά επρόκειτο για μια καθοριστική απόφαση, από την οποία εξαρτιόταν ουσιαστικά η συνέχιση της καριέρας του. Στόχος ήταν να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του χεριού, καθώς από το ατύχημα του 2020 δεν είχε επανέλθει ποτέ στο 100%.

Για την επέμβαση ταξίδεψε στην κλινική Mayo στις ΗΠΑ. Οι γιατροί χρειάστηκε να σπάσουν ξανά το οστό και να το περιστρέψουν περίπου 30 μοίρες προς τα έξω, πριν το σταθεροποιήσουν με νέα μεταλλική πλάκα και βίδες.

Ο Márquez έχασε 6 Αγώνες και επέστρεψε στη δράση στην Aragon. Σταδιακά βρήκε ξανά τον ρυθμό του και κατέκτησε τη 2η θέση στην Αυστραλία, ολοκληρώνοντας μια ακόμη δύσκολη χρονιά με θετικό τρόπο. Αυτή τη φορά, το χέρι του βρισκόταν επιτέλους στον δρόμο της πλήρους αποκατάστασης.

Η απόφαση: Αποχώρηση από την Honda και μετακίνηση στην Ducati

Το 2023 έφερε νέους τραυματισμούς, αυτή τη φορά όχι στο ίδιο σημείο. Μια πτώση στον πρώτο Αγώνα της χρονιάς προκάλεσε κάταγμα στο χέρι του και τον κράτησε εκτός δράσης για τρία Grand Prix.

Τον Ιούνιο, στο Sachsenring, έζησε ένα εφιαλτικό αγωνιστικό τριήμερο, με 5 πτώσεις. Τελικά δεν συμμετείχε στον κυριακάτικο Αγώνα στην Γερμανική πίστα, όπου είχε ήδη 9 νίκες στο MotoGP, ενώ αποσύρθηκε και από το Ολλανδικό GP της επόμενης εβδομάδας. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο έφτασε ακόμη και στο σημείο να απομακρύνει με ένταση τη μοτοσυκλέτα του, καθώς η κατάσταση έμοιαζε να έχει φτάσει στα όριά της.

Οι φήμες για το μέλλον του στην Honda πλήθαιναν, καθώς η αγωνιστική απόδοση της Ιαπωνικής εταιρείας είχε υποχωρήσει σημαντικά και το project δυσκολευόταν να επιστρέψει στις επιτυχίες που είχαν κάνει την HRC την πιο επιτυχημένη εργοστασιακή ομάδα στην ιστορία του MotoGP.

Τελικά, ο Márquez αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα για αλλαγή. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη Τύπου στην Ινδονησία ανακοίνωσε ότι θα αποχωρούσε από την Honda και θα εντασσόταν στην Gresini για το 2024, οδηγώντας μια Ducati προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εποχής, συμφώνησε σε ιδιαίτερα χαμηλές οικονομικές απολαβές, αφήνοντας πίσω ένα συμβόλαιο αξίας δεκάδων εκατομμυρίων με την Honda, επειδή πίστευε ότι η Ducati μπορούσε να τον οδηγήσει ξανά στις νίκες. Και δικαιώθηκε.

Στην πρώτη του χρονιά με την Ducati, το 2024, κέρδισε τρεις Αγώνες και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 3η θέση, πίσω από τους Jorge Martin και Pecco Bagnaia, που διεκδίκησαν τον Τίτλο με τις νεότερες εκδόσεις της μοτοσυκλέτας.

Στα μέσα της χρονιάς, το μεγάλο ερώτημα αφορούσε πλέον το μέλλον του στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati για το 2025. Ποιος θα γινόταν ο ομόσταυλος του Bagnaia; Ο Martin, ο Enea Bastianini ή ο Marc Márquez; Ο Martin αποφάσισε ότι δεν θα περίμενε άλλο και ανακοίνωσε τη μετακίνησή του στην Aprilia. Η Ducati επέλεξε τον Márquez για την εργοστασιακή της ομάδα, ανοίγοντας ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο.

Η μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία

Από το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει οριστικά τους αγώνες, έπειτα από τέσσερα χρόνια γεμάτα τραυματισμούς και απογοητεύσεις, ο Márquez κατάφερε να πραγματοποιήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.

Το 2025 δημιούργησε μία από τις πιο κυριαρχικές σεζόν που έχει γνωρίσει ποτέ το MotoGP. Είχε χρειαστεί να περάσουν 2,184 ημέρες, να υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις, να αλλάξει τρεις ομάδες και δύο κατασκευαστές, για να επιστρέψει στην κορυφή και να κατακτήσει τον 7ο Τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία. Για ακόμη μία φορά, ο αναβάτης με το Νο 93 επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει να επιστρέφεις και να κερδίζεις.

Και μετά ήρθε το 2026. Η διατήρηση αυτού του επιπέδου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Márquez ξεκίνησε τη χρονιά πιο δύσκολα, φτάνοντας στο Ιταλικό GP του Mugello να βρίσκεται 102 βαθμούς πίσω από τον Marco Bezzecchi της Aprilia Racing.

Παρά τις νίκες του στα Tissot Sprint της Βραζιλίας και της Jerez, δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο βάθρο ενός Grand Prix μέχρι τη νίκη του στην Ουγγαρία. Στο μεταξύ, είχε τραυματιστεί στο πόδι στο Le Mans, χάνοντας τον Αγώνα της Γαλλίας και ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο της Βαρκελώνης.

Επέστρεψε στο Mugello με την 7η θέση και στη συνέχεια ξεκίνησε τη μεγάλη αντεπίθεση. Πέτυχε το διπλό στην Ουγγαρία, κέρδισε τον Αγώνα στο Brno και στη συνέχεια έκανε το διπλό στην Γερμανία, την Aragon, το Misano και την Ιαπωνία. Ακολούθησαν οι νίκες στα Sprint της Ινδονησίας και της Αυστραλίας, καθώς και η επικράτησή του στον Αγώνα της Μαλαισίας. Η νίκη στο Sprint του Qatar τού έδωσε την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει τον Τίτλο, όμως η στέψη μεταφέρθηκε για την Πορτογαλία.

Εκεί, οι βαθμολογικοί υπολογισμοί ήταν πλέον πιο ευνοϊκοί. Η διαφορά από τον Jorge Martin μπορούσε να καλυφθεί ακόμη και με την εξασφάλιση δύο επιπλέον βαθμών στο Tissot Sprint. Ο Bezzecchi, που βρισκόταν 74 βαθμούς πίσω και χρειαζόταν δύο νίκες σε Sprint και δύο σε Grand Prix στους δύο τελευταίους αγωνιστικούς γύρους, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του και κέρδισε το Sprint. Όμως, οι βαθμοί που συγκέντρωσε ο Márquez ήταν αρκετοί για να τον βγάλουν εκτός διεκδίκησης του Τίτλου.

Όλα τα βλέμματα στράφηκαν τότε στον Martin, ο οποίος εξακολουθούσε να αναρρώνει από τον τραυματισμό στον καρπό που είχε υποστεί στην Αυστραλία. Δεν κατάφερε, όμως, να ακολουθήσει τον ρυθμό του Márquez. Και ενώ όλα έδειχναν να έχουν κριθεί, μια απρόσμενη πτώση του Ισπανού στον προτελευταίο γύρο του Sprint άλλαξε ξανά τα δεδομένα, μεταφέροντας την αγωνία στον κυριακάτικο Αγώνα.

Στο Grand Prix της Κυριακής, οι αναβάτες της Aprilia Racing, Bezzecchi και Martin, ξεκίνησαν και πάλι με επιθετικό ρυθμό. Ο Bezzecchi πήρε ακόμη μία νίκη, ενώ ο Martin κατάφερε να επικρατήσει του Raul Fernandez και να τερματίσει 2ος.

Ο Márquez, όμως, πέτυχε αυτό που χρειαζόταν. Με την 8η θέση εξασφάλισε τον Τίτλο, γράφοντας ιστορία και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 8 Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων MotoGP.

Marc Márquez, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP του 2026!