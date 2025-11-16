Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

«Στις δοκιμές της Sepang θα είμαι σχεδόν σίγουρα εκεί. Το μέλλον, η αγορά, κινούνται γρήγορα και το 2027 αλλάζουν οι κανονισμοί, οπότε πρέπει να σκεφτείς σοβαρά. Κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ποια μοτοσυκλέτα θα είναι η καλύτερη. Είναι μια πρόκληση, ένα ρίσκο, αλλά και μια ευκαιρία.»

Ήταν μια ατελείωτη ημέρα για τον Marc Márquez στην Μαδρίτη: ανάμεσα σε συνεντεύξεις, θαυμαστές, φωτογραφίες με το τρόπαιο (το αντίγραφο) και το κόκκινο κράνος που γιορτάζει το ένατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημά του, ο Ισπανός ολοκλήρωσε την περιοδεία του στα μικρόφωνα του El Larguero (Cadena SER). Σαρανταπέντε λεπτά ελεύθερης κουβέντας: από τον τραυματισμό στον ώμο και τον χειμώνα της αποθεραπείας, μέχρι τη σχέση του με τον αδελφό του Álex και τη «μη-σχέση» του με τον Rossi, καθώς και τη σκέψη για τις δοκιμές στη Sepang και το “αίνιγμα” του 2027. Ένας ειλικρινής, αυτοσαρκαστικός Marc Márquez, ήδη με το μυαλό στην αποκατάσταση.

Μου έβγαλαν τον νάρθηκα χθες – «Ο ώμος είναι καλύτερα. Μόλις χθες μου έβγαλαν τον νάρθηκα. Στη Μαδρίτη υπήρχε διάθεση για γιορτή, αλλά ζήτησα από τους γιατρούς να ελέγξουν αν μπορούσα να τον αφαιρέσω. Κάναμε την αξονική, όλα είναι εντάξει. Δεν θα είχε νόημα να έρθω εδώ με το χέρι ελεύθερο και αύριο να ξαναφορέσω τον νάρθηκα. Προς το παρόν, αν κάνω κάτι πιο έντονο, χρησιμοποιώ έναν ελαφρύ επίδεσμο. Σε δύο εβδομάδες θα κάνω επανέλεγχο με ακτινογραφία και συνεχίζουμε.»

Σχετικά με τις φήμες για τη «λυγισμένη βίδα», κούνησε το κεφάλι: «Όχι. Όταν έπεσα στην Ινδονησία, ο φυσιοθεραπευτής μου – ο Carlos García, που με ακολουθεί από πάντα – είδε δύο βίδες στην ακτινογραφία, αλλά ήταν παλιές, από προηγούμενη εγχείρηση. Μία λύγισε ήδη από το 2020, όταν έσπασα το βραχιόνιο στη Jerez. Έτρεχα έτσι για χρόνια. Το σημαντικό είναι να προσαρμόζεσαι και να αφήνεις τα αποτελέσματα να μιλούν, όχι το χέρι. Και το 2025, επιτέλους, όλα κρίθηκαν στα αποτελέσματα.»

«Πόσες βίδες έχω; Καμία ιδέα, σε αυτό το χέρι περίπου είκοσι, πάνω-κάτω. Μία πλάκα πίσω, μία μπροστά, δύο βίδες εδώ και μια καινούργια. Αλλά όχι, δεν παίζω με ανιχνευτές μετάλλων (γέλια). Και δεν θα τις αφαιρέσω: αν δεν με ενοχλούν, μένουν εκεί. Είναι αναμνηστικά καριέρας.»

Στην Valencia δεν άξιζε το ρίσκο – «Θα ήθελα να αγωνιστώ στη Valencia για να αποχαιρετήσω, αλλά δεν είχε νόημα. Το ρίσκο ήταν μεγάλο και δεν θα κέρδιζα τίποτα για το 2026. Κάποιες φορές πρέπει να χρησιμοποιείς το μυαλό σου, ακόμη κι αν η καρδιά λέει το αντίθετο.»

Ένας πρωταθλητής είναι εγωιστής; Όχι, αλλά γίνεται – «Ο εγωισμός έρχεται με το επάγγελμα», παραδέχτηκε ο Marc Márquez. «Αν θέλεις πραγματικά να πετύχεις ορισμένους στόχους, πρέπει να είσαι λίγο. Είχαμε προγραμματίσει με τη σύντροφό μου ένα ταξίδι στις Σεϋχέλλες για τις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά ακυρώθηκε. Το κατάλαβε, με συγχώρεσε. Όταν είσαι αθλητής, ο κόσμος σου περιστρέφεται γύρω από την προτεραιότητα της στιγμής – και αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση. Χωρίς όμως να σταματώ να απολαμβάνω μια απίστευτη χρονιά σαν αυτή.»

Για τον αδελφό μου, θα αντάλλασσα έναν Τίτλο – Όταν ρωτήθηκε αν θα αντάλλασσε έναν από τους Τίτλους του με ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP για τον Álex Márquez, δεν δίστασε: «Απολύτως. Και αν το κατακτήσει το 2026, ακόμη καλύτερα. Εγώ θα υπερασπιστώ τα χρώματα της εργοστασιακής Ducati, εκείνος της Gresini, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί όπως πάντα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθούμε και οι δύο.»

Με τον Rossi; Ο καθένας τον δρόμο του! – «Ρωτούν αν υπάρχει εμμονή με τον Rossi; Ο καθένας βλέπει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Δεν στέκομαι να κοιτάζω πίσω. Αν κερδίσω το δέκατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι τον νοιάζει, και ειλικρινά, ούτε εμένα με νοιάζει. Εστιάζω σε όσους μου προσφέρουν αξία. Αν συναντιόμασταν; Όχι, δεν θα λέγαμε καλημέρα. Δεν έχει ανάγκη εμένα και δεν έχω ανάγκη εκείνον. Αλλά οι αγώνες μοτοσυκλέτας, ναι – αυτοί μας χρειάζονται και τους δύο.»

Στην Sepang θα είμαι (σχεδόν) σίγουρα – Στην Sepang θα πρέπει να είμαι εκεί, κατά 90%, εκτός αν προκύψει κάτι απρόοπτο. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι υπομονή. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι καθοριστικές: το κόκκαλο πρέπει να ολοκληρώσει την αποκατάσταση και οι σύνδεσμοι να σταθεροποιηθούν. Ίσως να μην είμαι στο 100%, αλλά ο στόχος είναι να μπω στην πίστα.»

Για το 2027 χρειάζονται ψυχραιμία και διαίσθηση – «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω καμία απόφαση: είμαι τραυματισμένος και προτιμώ να περιμένω. Όμως η αγορά κινείται γρήγορα και το 2027 αλλάζουν οι κανονισμοί, οπότε πρέπει να σκεφτείς σοβαρά. Κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ποια μοτοσυκλέτα θα είναι η καλύτερη. Είναι μια πρόκληση, ένα ρίσκο, αλλά και μια ευκαιρία. Θα αξιολογήσουμε τα πάντα με ψυχραιμία και θα επιλέξουμε το σωστό πρότζεκτ για μένα.»