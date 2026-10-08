του Νεκτάριου Διατσίδη

Το νέο κεφάλαιο της μάχης Aprilia vs Ducati και Jorge Martin vs Marc Marquez είναι έτοιμο να ανοίξει, καθώς ο 17ος Γύρος του Πρωταθλήματος μας μεταφέρει στον παράδεισο της Ινδονησίας.

Μόλις δύο βαθμοί χωρίζουν τους δύο πρώτους. Πρόκειται για τη μικρότερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των δύο κορυφαίων αναβατών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP έπειτα από 16 Grand Prix. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι η μάχη του Τίτλου ανάμεσα στους Jorge Martin (Aprilia Racing) και Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), με τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να περιμένει την ευκαιρία του, είναι ιδανικά διαμορφωμένη καθώς το συναρπαστικό Πρωτάθλημα του 2026 φτάνει στο υπέροχο νησί Lombok και την πίστα Pertamina Mandalika International Circuit για το Pertamina Grand Prix της Ινδονησίας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ: MM93 vs JM89 ΣΤΟ LOMBOK

Μετά την Αυστρία, η δυναμική είχε επιστρέψει στην πλευρά του Martin και της Aprilia, καθώς έφτασαν στην Ιαπωνία έχοντας προβάδισμα 12 βαθμών έναντι του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Marc Marquez. Τώρα η διαφορά είναι μόλις δύο. Όλη η συζήτηση γύρω από τον Marc Marquez και την Ducati αφορούσε το πόσο κρίσιμο θα ήταν να συγκεντρώσει το μέγιστο δυνατό των βαθμών πριν από την επιστροφή σε μια πίστα που παραδοσιακά δεν τον ευνοεί.

Και όπως έχει κάνει άλλες 78 φορές στο MotoGP, ο #93 έδωσε ξανά την απάντησή του, αυτή τη φορά την Κυριακή στο Motegi. Μετά τη νίκη του στο Tissot Sprint, οι 37 βαθμοί που συγκέντρωσε στην Ιαπωνία ήταν τεράστιας σημασίας για τον Marquez και την Ducati. Γνωρίζουν ότι η Mandalika δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εκείνους φέτος, δεδομένης της ανόδου της Aprilia. Στην περίπτωση του Marc Marquez, πάντως, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Δεν έχει δει ακόμη την καρό σημαία της Κυριακής στην Ινδονησία και σε δύο περιπτώσεις έχει φύγει από την Lombok τραυματισμένος – μεταξύ αυτών και πέρυσι, όταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής συγκρούστηκε με τον Bezzecchi.

Οι συνέπειες εκείνης της ημέρας εξακολουθούν να επηρεάζουν την κατάσταση μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό και αυτό το Σαββατοκύριακο η πίεση περνά στην πλευρά της Aprilia και του Martin. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας είχε κερδίσει εδώ με Ducati το 2024, ενώ είχε τερματίσει 2ος την προηγούμενη χρονιά. Είναι μια πίστα που του ταιριάζει. Ωστόσο, ο #89 δεν αγωνίστηκε εδώ πέρυσι, καθώς είχε υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα του στην Ιαπωνία, και αυτός είναι ένας παράγοντας που ενδέχεται να τον επηρεάσει.

Πριν από την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου, οι πιθανότητες στην Ινδονησία φαίνεται να ευνοούν ξεκάθαρα τον Martin. Όμως αυτό είναι το MotoGP. Και αυτός είναι ο Marc Marquez. Θα είναι φέτος η χρονιά που ο #93 θα αφήσει πίσω του τους εφιάλτες του Lombok ή θα διευρύνει ο Martin το προβάδισμά του στην κορυφή του MotoGP;

ΜΗΝ ΞΕΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟΝ BEZ

Αυτό μένει να φανεί. Ωστόσο, έχοντας κατακτήσει τέσσερα βάθρα – όλα στην 3η θέση – στους τελευταίους 5 Αγώνες της Κυριακής και επιστρέφοντας σε μια πίστα όπου ήταν εξαιρετικά γρήγορος πέρυσι, μην βιαστείτε να βγάλετε τον Bezzecchi από την εικόνα του Πρωταθλήματος.

Ναι, ο Bez έχασε ακόμη περισσότερους βαθμούς από τους δύο πρωτοπόρους στην Ιαπωνία, όμως η διαφορά από τον συναθλητή του, Martin, παραμένει κάτω από τους 50 βαθμούς. Για την ακρίβεια, στους 49. Όπως έχουμε ήδη δει φέτος, όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Ένα μεγάλο αγωνιστικό τριήμερο περιμένει τον περσινό poleman και νικητή του Sprint στο Grand Prix Ινδονησίας.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ

Μπορεί η δεύτερη χρονιά του να μην εξελίσσεται μέχρι στιγμής όπως θα ήθελε, έχοντας επηρεαστεί και από τραυματισμούς, όμως ο πρώτος αναβάτης που αξίζει να αναφερθεί είναι ο περσινός κυρίαρχος νικητής Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Mandalika μπορεί να μοιάζει δύσκολη, όμως σε αυτό το άθλημα ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ.

Ποιοι ήταν οι δύο αναβάτες που ανέβηκαν στο βάθρο μαζί με τον Aldeguer πέρυσι; Οι Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) και Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Και οι δύο Ισπανοί έφυγαν από το Motegi θέλοντας περισσότερα, μετά την έλλειψη ρυθμού του Acosta την Κυριακή και τη διπλή ποινή μεγάλου γύρου που οδήγησε τον Alex Marquez σε εγκατάλειψη. Περιμένουμε και τους δύο νικητές Grand Prix του MotoGP να βρίσκονται ξανά στην κορυφή της μάχης αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ποιος άλλος; Μετά την Ιαπωνία, θα ήταν άδικο να μην προσθέσουμε στη λίστα τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Ο “The Beast” είχε εξαιρετικό ρυθμό στο τέλος του Αγώνα, οπότε μένει να δούμε αν ο Ιταλός μπορεί να κινηθεί σε ανάλογο επίπεδο και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Και βέβαια υπάρχει το δίδυμο της SuperFile Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez και Ai Ogura. Ο τελευταίος έφυγε απογοητευμένος από την Ιαπωνία μετά την 6η θέση στον εντός έδρας αγώνα του, ενώ η μάχη του με τον Fernandez και τον Acosta στο Motegi ήταν απολαυστική, αλλά ταυτόχρονα και απογοητευτική για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

PERTAMINA ENDURO VR46: ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όπως υποδηλώνει και το όνομα του βασικού χορηγού, ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο περιμένει τους Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli της Pertamina Enduro VR46.

Ο “Diggia” δεν έχει τερματίσει στην πρώτη πεντάδα σε Αγώνα Κυριακής από την 4η θέση στο Ολλανδικό GP, με αποτέλεσμα ο Ιταλός να έχει υποχωρήσει στην 6η θέση της βαθμολογίας. Αφού αγωνίστηκε κόντρα στον πόνο στον Αγώνα της Κυριακής στην Ιαπωνία, μετά την πτώση που προκάλεσε ο Alex Marquez το Σάββατο, ο Di Giannantonio θα ελπίζει ότι στην Ινδονησία θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, κυνηγώντας την επιστροφή του στο βάθρο.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ

Το Σαββατοκύριακο του Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στην Ιαπωνία ολοκληρώθηκε δυστυχώς στην αμμοπαγίδα, όμως 23 ώρες νωρίτερα ο rookie είχε πανηγυρίσει το πρώτο του μετάλλιο σε Sprint, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το αυξανόμενο ταλέντο του. Και μάλιστα σε ποιο μέρος – στην έδρα της HRC – για να κατακτήσει το πρώτο του ασημένιο μετάλλιο Σαββάτου. Μπορεί ο Βραζιλιάνος να βρεθεί ξανά στη μάχη της κορυφής στην Ινδονησία; Έχει ήδη κερδίσει εκεί τόσο στην Moto3 όσο και στην Moto2.

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) εκμεταλλεύτηκε τα πάντα και κάτι παραπάνω από την Yamaha στην Ιαπωνία και, μετά την 7η θέση που κατέκτησε εδώ πέρυσι – αλλά και το πέρασμα του συναθλητή του Alex Rins από τη 2η θέση στον Αγώνα του 2025 – ίσως αυτό να είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο οι Quartararo και Rins θα βρεθούν πιο ψηλά στην κατάταξη.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο νικητής στην Lombok το 2023, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), συνεχίζει να αναζητά μια αλλαγή στην πορεία των αποτελεσμάτων του, μετά από ακόμη ένα διακριτικό Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία, όπου τερμάτισε 8ος την Κυριακή. Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP συμπλήρωσε επτά Grand Prix χωρίς βάθρο.

Ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) δεν θα θέλει να ηττηθεί από τον Moreira και άλλες φορές φέτος. Μπορεί ο έμπειρος Γάλλος να μπει στη μάχη και να βελτιώσει την καλύτερη φετινή του επίδοση, που είναι η 7η θέση; Και ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) θα αναζητήσει την επιστροφή του στην πρώτη δεκάδα σε μια πίστα όπου πέρυσι είχε τερματίσει 4ος.

Η 5η θέση του Luca Marini (Honda HRC Castrol) στην Ινδονησία πέρυσι ήταν η καλύτερη του επίδοση της χρονιάς, μαζί με ακόμη μία 5η θέση, οπότε μην αποκλείετε τον Ιταλό από μια αντίστοιχη παρουσία και αυτή τη φορά. Η 10η θέση του Marini στην Ιαπωνία σημαίνει ότι συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί του, καθώς έχει πάρει βαθμούς σε κάθε Αγώνα Κυριακής του 2026.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΞΑΝΑ, ALEIX

Και με τον συναθλητή του Marini, Joan Mir, να παραμένει εκτός δράσης λόγω ασθένειας, αλλά και τον Somkiat Chantra να επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο WorldSBK στην Πορτογαλία, είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η επιστροφή του Aleix Espargaro αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΕΧΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ

Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την επιστροφή του στη δράση στην Ιαπωνία, οπότε περιμένουμε περισσότερα από τον “Top Gun” στην Mandalika.

Παράλληλα, οι δύο αναβάτες της Prima Pramac Yamaha MotoGP, Jack Miller και Toprak Razgatlioglu, θα συνεχίσουν να προσπαθούν να εξασφαλίσουν πολύτιμους βαθμούς για την Ιταλική ομάδα. Για τον Τούρκο, πρόκειται για επιστροφή σε μια πίστα όπου έχει γνωρίσει επιτυχίες στο WorldSBK, καθώς το 2022 πανηγύρισε τρεις νίκες εδώ, ενώ το 2021 κατέκτησε στην Ινδονησία τον πρώτο του Παγκόσμιο Τίτλο.

Ετοιμαστείτε για περισσότερη δράση καθώς επιστρέφουμε κατευθείαν στην Lombok. Οι δύο βαθμοί έχουν ήδη γράψει ιστορία και η Ινδονησία είναι έτοιμη να γράψει ακόμη περισσότερη.