Συνέντευξη στον Δημήτρη Διατσίδη

Ο Αγωνιστικός Διευθυντής της Aprilia Racing, Massimo Rivola, μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη αλλά καθοριστική σεζόν του 2025, την εξέλιξη της RS-GP, τη δυναμική του Marco Bezzecchi, τον ρόλο του Jorge Martín και το μέλλον τόσο της Aprilia στο MotoGP όσο και του Έλληνα αναβάτη Γιάννη Περιστερά στο νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB.

Με μακρά πορεία στη Formula 1 και καθοριστικό ρόλο στην Ferrari πριν μετακινηθεί στο MotoGP, ο Rivola ανέλαβε το 2019 τη συνολική ευθύνη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Aprilia. Από τότε, έχει βάλει τη σφραγίδα του στη σταθερή άνοδο της ομάδας του Noale, με αποκορύφωμα την έλευση του Jorge Martín το 2024, μια μεταγραφή που έφερε το #1 στην Aprilia και άλλαξε τις ισορροπίες.

Το ξεκίνημα της χρονιάς δεν ήταν αυτό που περίμενε η ομάδα του Noale. Όπως παραδέχεται ο ίδιος:

«Ναι, σίγουρα δεν ήταν το ξεκίνημα που είχαμε φανταστεί στην αρχή της σεζόν. Περιμέναμε να παλεύουμε για βάθρα από νωρίς, παρότι γνωρίζαμε ότι θα χρειαζόταν χρόνος προσαρμογής – τόσο για τους νέους αναβάτες όσο και για τον νέο τεχνικό διευθυντή».

Ο τραυματισμός του Jorge Martín έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όμως για τον Rivola κάθε δυσκολία κρύβει και μια ευκαιρία:

«Στην προσέγγισή μας δεν κοιτάμε τόσο τα προβλήματα, όσο τις ευκαιρίες. Όταν χάσαμε τον Jorge, αμέσως σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο για να εξελίξουμε τη μοτοσυκλέτα».

Έτσι, η Aprilia στράφηκε εντατικά στη δουλειά με τον δοκιμαστή Lorenzo Salvadori:

«Αξιοποιήσαμε αυτή την περίοδο για να δουλέψουμε σε πολλά επίπεδα – κινητήρα, ηλεκτρονικά και γενικότερα στο πακέτο της RS-GP».

Παράλληλα, ο Rivola στάθηκε απόλυτα δίπλα στον Marco Bezzecchi, παρά τη δύσκολη αρχή του Ιταλού με την εργοστασιακή μοτοσυκλέτα:

«Με τον Marco είδαμε ότι η απόδοση υπήρχε. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να μπουν όλα στη θέση τους και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Συχνά, ένα καλό αποτέλεσμα είναι αυτό που αλλάζει τα πάντα για έναν αναβάτη».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν χρειάστηκε να “ανακαλύψει” τον Bezzecchi:

«Δεν ανακαλύπτω εγώ τον Marco. Όλοι γνώριζαν ποιος είναι. Η ταχύτητα υπήρχε πάντα στην καριέρα του».

Και συνεχίζει:

«Είναι αλήθεια ότι δεν έχει κερδίσει Παγκόσμιο Τίτλο, αλλά έχει το δυναμικό να το κάνει. Και το να έχει δίπλα του έναν Πρωταθλητή όπως ο Jorge θα τον βοηθήσει να ανέβει ακόμη ένα επίπεδο».

Αναφερόμενος στις ικανότητές του, θυμίζει:

«Έχει κερδίσει σε βρεγμένο, κέρδισε στην Ινδία σε μια εντελώς καινούρια πίστα για όλους. Η καριέρα του μιλά από μόνη της».

Για τον Rivola, το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ υπόθεση ενός ανθρώπου:

«Ποτέ δεν κερδίζεις μόνος σου. Είναι πάντα συνδυασμός αναβάτη, μοτοσυκλέτας και ομάδας. Είναι ομαδική δουλειά».

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και η σύγκριση με τον Marc Márquez:

«Αναφέρθηκα στον Marc ως σημείο αναφοράς γιατί αυτή τη στιγμή είναι το σημείο αναφοράς. Πιστεύω ότι ο Marco έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να παλέψει μαζί του».

Και προσθέτει:

«Όταν θα έχουμε και τον Marco και τον Jorge σε πλήρη φόρμα, θα βοηθούν ο ένας τον άλλον. Για εμάς δεν είναι μόνο ο Marco που μπορεί να παλέψει με τον Marc – είναι και ο Jorge».

Για τον Martín, ο Rivola εξηγεί τι πραγματικά έλειψε:

«Πιστεύω ότι ο Jorge έχασε το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν: τις δοκιμές. Σήμερα, η Παρασκευή είναι ήδη σαν προκριματικά. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς τι δουλεύει και τι όχι».

Γι’ αυτό και τονίζει:

«Η Sepang του 2026 θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για εκείνον».

Παρά το πάγωμα των κινητήρων, εμφανίζεται αισιόδοξος:

«Αυτό που παγώνει είναι το “μεταλλικό” μέρος του κινητήρα. Υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια εξέλιξης σε εξάτμιση, ηλεκτρονικά, πλαίσιο και αεροδυναμική».

Για τον νέο τεχνικό διευθυντή Fabiano Sterlacchini, είναι ξεκάθαρος:

«Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η εμπειρία του σε διαφορετικούς κατασκευαστές. Και το σημαντικότερο: δεν είμαστε one man show. Μου αρέσει να μιλάω για το Νοάλε, για μια ομάδα ανθρώπων».

Τέλος, μιλώντας για το μέλλον, δηλώνει:

«Οι αναβάτες του MotoGP αξίζουν να αντιμετωπίζονται σαν ήρωες – γιατί πραγματικά είναι».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στον Γιάννη Περιστερά:

«Χαίρομαι που θα υπάρχει ένας γρήγορος Έλληνας αναβάτης πάνω σε μια Aprilia στο νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SportBike. Πιστεύω ότι είναι η σωστή μοτοσυκλέτα και εύχομαι να μας χαρίσει νίκες».