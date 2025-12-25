Συνέντευξη: Δημήτρης Διατσίδης, Στεφανία Παντελιδάκη

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, GPiazzoPhotography

Η βροχερή Ίμολα με τη χαμηλή χειμωνιάτικη θερμοκρασία δεν ήταν ό,τι καλύτερο, μέχρι που η ζεστασιά του κεντρικού χώρου των γραφείων της Italjet μας επιφύλαξε μια ωραία υποδοχή. Πέρα από τον καλό Ιταλικό καφέ η θερμοκρασία ανέβηκε καθώς ο εκδότης του Ιταλικού περιοδικού Mode e Motori Magazine, o Giuseppe Piazzolla σε ρόλο φωτογράφου, καθοδηγούσε την Andra Rollins που πόζαρε με νάζι και σχεδόν αισθαντικά πάνω στην Dragster Roadster, το πιο πρόσφατο εντελώς νέο δημιούργημα του Ιταλού κατασκευαστή.

Μια ξεχωριστή κατασκευαστική εταιρία μοτοσυκλετών η Italjet, που χτίστηκε όχι για να ακολουθεί τις τάσεις, αλλά για να τις αμφισβητεί. Πίσω από το όνομά της βρίσκεται μια οικογενειακή ιστορία που ξεκινά το 1960 με τον περίφημο Leopoldo Tartarini και σήμερα συνεχίζεται με τον γιό του, Massimo.

Ο Leopoldo Tartarini γεννήθηκε το 1932, σε μια οικογένεια στην οποία οι μοτοσυκλέτες είχαν πάντα ιδιαίτερη σημασία. Άρχισε να αγωνίζεται σε μικρές κατηγορίες και κατέληξε να προσλαμβάνεται από τους κορυφαίους Ιταλούς κατασκευαστές μοτοσυκλετών ως επαγγελματίας αναβάτης. Μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα του αφαιρέθηκε η άδεια αγωνιζόμενου καθώς οι γιατροί είχαν πει ότι δεν θα μπορεί να περπατήσει, όμως ο Leopoldo δεν τα παράτησε και στάθηκε ξανά στα πόδια του.

Επινόησε το ξακουστό «World Tour» με μια Ducati 175cc. Ένα ταξίδι που διάρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο και διέσχισε πολλές ηπείρους, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πιστωτικές κάρτες, δεν υπήρχε GPS, δεν υπήρχαν όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα. Πέρασαν μέσα από πολέμους και επαναστάσεις. Ήταν στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια του Γύρου του Κόσμου, όταν έγινε η επανάσταση κατά των Ολλανδών. Ο συνοδοιπόρος του, Giorgio Monetti, ήταν ξανθός και έμοιαζε με Ολλανδό, έτσι η αστυνομία τους συνέλαβε και τους έβαλε φυλακή για μία εβδομάδα. Όχι επειδή είχαν κάνει κάτι, αλλά για να τους προστατεύσουν. Αυτό είναι ένα ακόμη γεγονός που έμεινε χαραγμένο στην ιστορία, για το οποίο γράφτηκαν βιβλία και άφησε έντονο αποτύπωμα στον κόσμο των δύο τροχών. Ύστερα ήθελε να ζωντανέψει το δικό του όραμα ως κατασκευαστής και έτσι «γεννήθηκε» η Italjet.

Φτάνουμε στο σήμερα που τη διοικεί ο Massimo Tartarini, ένας από τους τέσσερις γιούς του Leopoldo και φυσικά δεν χάσαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του ώστε να πάρουμε τις σημαντικές πληροφορίες για την ιδέα πίσω απ’ όλα και τις φιλοδοξίες του. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι η Italjet είναι η μία από τις τέσσερις μόνο εταιρίες κατασκευής μοτοσυκλετών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια που τις δημιούργησε. Και μάλιστα ο Massimo είναι αυτός που σχεδιάζει τα πρωτοποριακά σκούτερ για τα οποία είναι γνωστή η μάρκα τα τελευταία χρόνια.

Βρεθήκαμε λοιπόν στα κεντρικά γραφεία της Italjet, κοντά στην Ίμολα, εκεί όπου ο Massimo, όπως και ο πατέρας του, δεν σχεδιάζει απλώς μοτοσυκλέτες. Σχεδιάζει ιστορία.



Πάθος για τους δύο τροχούς και το design

Το πάθος για τη μοτοσυκλέτα ριζώθηκε στον Massimo από παιδί. Από ηλικία μόλις 4 ετών είχε τη δική του μίνι μοτοσυκλέτα, κατασκευασμένη από τον πατέρα του και βρισκόταν συνέχεια στο εργοστάσιο. Εκείνος και τα αδέρφια του μιλούσαν κάθε μέρα για μοτοσυκλέτες με τον Leopoldo και τους εξηγούσε όλες τις πρωτοποριακές ιδέες που είχε δημιουργώντας τα νέα μοντέλα, μεταδίδοντας τους την επιθυμία για καινοτομία. Έτσι, από παιδί αυτή η καθημερινότητα επηρέασε πάρα πολύ τόσο την πορεία του ως επιχειρηματίας, αλλά και ως άνθρωπο και έτσι συνεχίζει με την ίδια ιδεολογία την Italjet.

Κάτι που λέει συχνά ο Massimo είναι πως πολλές σημαντικές εταιρείες έχουν αλλάξει χέρια και, κατά συνέπεια, έχουν αλλάξει και το DNA τους. Στην Italejt όμως έχει παραμείνει το ίδιο DNA του ιδρυτή και έτσι προχώρησε σε δύο γενιές με την ίδια φιλοσοφία για το πώς να αντιμετωπίζει την αγορά, το πώς να σχεδιάζει τις μοτοσυκλέτες και το πώς να τοποθετεί τη μάρκα στην αγορά. Γι’ αυτό το λόγο ποτέ δεν σκέφτηκε να πουλήσει σε τρίτους την ιστορία που δημιούργησε ο πατέρας του με τόσο κόπο και θυσίες που αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορεί να αλλοίωναν τη φιλοσοφία της. Ήθελε έντονα να διατηρήσει τον έλεγχο της Italjet ώστε να δώσει συνέχεια σε αυτό που ο Leopoldo δημιούργησε από το μηδέν.

«Όπως ο πατέρας μου, θα εργαστώ μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου!» Δεν σκέφτηκε ποτέ να αποσυρθεί από την Italjet, γιατί για εκείνον είναι πάθος και διασκέδαση. Κάθε ελεύθερη στιγμή τη δίνει στην εταιρεία ώστε να εκπλήσσει συνεχώς τους πελάτες του και να δημιουργεί μοντέλα που κανείς δεν έχει φανταστεί.

«Ο πατέρας μου ήταν, πιστεύω, οραματιστής», αναφέρει ο Massimo, «γιατί δημιούργησε μοναδικά μοντέλα πέρα από τις προσδοκίες, πάντα από το μηδέν και δεν αντέγραψε ποτέ.»

Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι μοντέλα του εκτίθενται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο Guggenheim, ενώ είχε γίνει και δημοσίευση για αυτά στο περιοδικό Spoon. Το design της Italjet αναγνωριζόταν πάντα παγκοσμίως.

Το DNA της καλλιτεχνικής σχεδίασης «Tartarini» μεταδόθηκε και στον Massimo. Όταν σχεδιάζει μοτοσυκλέτες, σκέφτεται πως θα δημιουργήσει ένα μοναδικό προϊόν που αφήνει τον κόσμο έκπληκτο. Σχεδιάζει για να γίνει επιτυχία και μπορεί να κρίνει πότε ένα μοντέλο θα είναι επιτυχές ή όχι. Δεν σκέφτεται ποτέ την τελική τιμή για να μην περιορίσει την δημιουργικότητα του. Δυο λέξεις-κλειδιά έχει πάντα στο μυαλό του: design και τεχνολογία.

Πρώτα έρχεται η σχεδίαση. Πρέπει το ιδιαίτερο Design να κυριαρχεί πάνω σε όλα τα στοιχεία του προϊόντος, μαζί με πολλή τεχνολογία, όπως παρατηρούμε να γίνεται από το πρώτο Dragster που κατασκεύασε ο πατέρας του το 1995, μέχρι και τα νέα Dragster του Massimo που διαθέτουν πολλές καινοτομίες και προηγμένη τεχνολογία.

Το τελευταίο εντελώς νέο μοντέλο που παρουσίασε είναι το Roadster, στην EICMA 2025. «Αν δεν είχα αυτή την αίσθηση ότι θα ήταν επιτυχημένο, θα ήταν δύσκολο να παρουσιάσουμε ένα τέτοιο όχημα.» Μετά την παρουσίαση του Roadster οι προβολές σελίδων και φωτογραφιών έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια, σε πολύ λίγο χρόνο. Αυτό για την Italjet ήταν μια επιπλέον επιβεβαίωση ότι ο κόσμος μπορεί να αποδεχτεί το τολμηρό design και ότι οι ίδιοι μπορούν να δώσουν εκείνον τον ενθουσιασμό στους πελάτες τους που λίγες μάρκες καταφέρνουν.

Γιατί να μην φτιάξουμε κάτι που ξεπερνά τους κανόνες;

«Την έμπνευση δεν τη ψάχνεις, σου έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις», μας εξήγησε για το πως ήρθαν οι ιδέες πίσω από τα εμβληματικά τους μοντέλα. Το Dragster 300 γεννήθηκε ένα Σάββατο πρωί στο εργοστάσιο. Άρχισε απλώς να σχεδιάζει και δημιούργησε αυτό το όχημα… Το Dragster 700 γεννήθηκε σκεπτόμενος τον μοτοσυκλετιστή και το τι θα ήθελε οδηγώντας ένα scooter. Γιατί να μπουν στο στερεότυπο του variator της αυτόματης μετάδοσης; Ο μοτοσυκλετιστής θέλει συμπλέκτη, θέλει κιβώτιο, θέλει να νιώθει τον κινητήρα, τη ροπή, τις αλλαγές. Οι συνεργάτες του είπαν ότι είναι τρελός. Είχε όμως δίκιο, γιατί το Dragster 700 είχε τεράστια επιτυχία. Είναι ένα όχημα ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και scooter. Στο διαδίκτυο γίνεται μεγάλος διάλογος: είναι scooter ή μοτοσυκλέτα; Αυτό είναι που έχει σημασία, να μιλάει ο κόσμος.

Εμπορικά επίσης υπήρξε μεγάλη επιτυχία: η πρώτη limited edition, στα χρώματα της Gresini Racing, εξαντλήθηκε σε 15 μόλις μέρες. Ο κόσμος ακόμη τη ζητά, γιατί είναι προϊόν που θα μείνει στην ιστορία.

Σημείωση: λόγω του μεγάλου κειμένου και του πλήθους των φωτογραφιών, η συνέχεια της συνέντευξης/συζήτησης με τον Massimo Tartarini θα ανεβεί στο website μας αύριο!