Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Για τον David από το Zennteifel Rollerclub στο Langenzenn της Γερμανίας, κάθε παξιμάδι, βίδα και τρισδιάστατη εκτύπωση της Vespa PX80 του 1982 είχε προγραμματισθεί και περιγραφεί πολύ πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του project Vespa Mazda 787B.

Μετά από τέσσερα χρόνια εργασίας, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς συντομεύσεις, το αποτέλεσμα είναι αυτό το μίνι αριστούργημα που ονομάζεται “Vespa Mazda 787B”.

Ένα σκούτερ εμπνευσμένο από έναν θρύλο του Le Mans, που αποτίει, οπτικός άλλα και μηχανικό, φόρο τιμής.

Η έμπνευση του David προήλθε από το αυτοκίνητο που νίκησε στον αγώνα του Le Mans το 1991, το 787B της Mazda με περιστροφικό κινητήρα Wankel, το πρώτο Ιαπωνικό αυτοκίνητο που κέρδισε τον αγώνα το τελευταίο με κινητήρα Wankel.

Ο ήχος του και μόνο είναι “εθιστικός”. «Μου άρεσε που ήταν οι αουτσάιντερ», λέει ο David «Κανείς δεν περίμενε να κερδίσουν, και το έκαναν».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η Vespa Mazda 787B δεν φοράει τις συνηθισμένες ρίγες Martini ή Gulf.

Αντίθετα, είναι μια πιστή αναφορά στην πορτοκαλί και πράσινη 787B, μέχρι και το αυτοκόλλητο του τεχνικού ελέγχου του ’91 και ένα διακριτικό λογότυπο χαραγμένο στον άξονα της φτερωτής ψύξης.

Κάτω από την εμφάνιση υπάρχουν κάποια πολύ εξελιγμένα εξαρτήματα.

Μπορεί ο κινητήρας να μην είναι Wankel, αλλά αυτός ο δίχρονος κινητήρας με επένδυση από ανθρακονήματα ουρλιάζει σαν Wankel.

Το αρχικό μπλοκ του κινητήρα της PX80 αντικαταστάθηκε από έναν κινητήρα Cosa από κράμα αλουμινίου εξοπλισμένο με κύλινδρο Malossi 221 MHR.

Αυτό θα ήταν αρκετό για τους περισσότερους, αλλά ο David κατασκεύασε ο ίδιος το νέο έμβολο (πιστόνι) και στη συνέχεια κατασκεύασε μια υδρόψυκτη κεφαλή.

Ο θάλαμος διαστολής της εξάτμισης είναι ένα πρωτότυπο DSE, τροποποιημένο από τον David, ο οποίος κατασκεύασε το άκρο ένα τριγωνικό (σε στυλ ρότορα Wankel) καπάκι και ακόμη και οι βίδες στο σιγαστήρα είναι εσωτερικές, έτσι ώστε τίποτα να μη χαλάει τη σιλουέτα.

Το πλαίσιο της Vespa Mazda 787B είναι εξίσου εντυπωσιακό.

Μπροστινό σύστημα από Lambretta με δύο αμορτισέρ, πλαισιωμένο με αρκετά εξαρτήματα από κατεργασμένο αλουμίνιο με ανοδιωμένα φινιρίσματα για μοναδική εμφάνιση.

Το εμπρόσθιο σύστημα πέδησης αποτελείται από ένα τεράστιο δίσκο Casa Performance με δαγκάνα τεσσάρων εμβόλων και ένα ειδικά κατασκευασμένο κάλυμμα τροχού εμπνευσμένο από το αρχικό 787B συμπληρώνει την εικόνα.

Στο πίσω μέρος, υπάρχει ένα μόνο αμορτισέρ YSS, με ένα ειδικά κατασκευασμένο κάτω μέρος, και το billet πεντάλ φρένου ενεργεί σε μια αντλία φρένων ZX6R για να στέλνει ισχύ στον πίσω δίσκο.

Το “πιλοτήριο” είναι μια νύξη στον μινιμαλισμό των αγώνων αντοχής.

Ένα πλήρες όργανο της Motogadget βρίσκεται μέσα σε ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο περίβλημα, πλαισιωμένο από διακόπτες με ενδείξεις ετικετών (σωστές για την περίοδο) για “Start”, “Kill” και “Fuel”.

Κάθε διακόπτης στο τιμόνι ανάβει σε διαφορετικό χρώμα χάρη στα ενσωματωμένα LED.

Τα καλύμματα του τιμονιού έχουν αναδιαμορφωθεί για να δημιουργήσουν θέση για την αντλία του φρένου, οι μανέτες είναι Rizoma και το γκάζι Domino.

Αισθητικά, είναι εντυπωσιακή, και δεν είναι μόνο η τέλεια αναπαράσταση αυτού του θρυλικού χρώματος που το κάνει τόσο ξεχωριστή.

Το μπροστινό φτερό, με το μπροστινό τμήμα να προέρχεται από ένα CBR1000, είναι τρισδιάστατα εκτυπωμένο.

Υπάρχουν πολλές λειτουργικές μετατροπές που ακολουθούν το στυλ.

Η ψύξη του κινητήρα της Vespa Mazda 787B, για παράδειγμα, γίνεται μέσω ενός κρυφού ψυγείου που προστατεύεται από ένα προσαρμοσμένο φτερό κολλημένο στο αμάξωμα.

Το καπάκι, από το ντουλαπάκι, είναι χειροποίητο από ατσάλι και στο εσωτερικό του υπάρχει μια σειρά από πρακτικά εξαρτήματα όπως τα δοχεία υγρών και το δοχείο διαστολής για το ψυγείο, καθώς και μια κομψή υποδοχή για επιπλέον λάδι.

Όλα τα ηλεκτρονικά ελέγχονται από μια μονάδα Motogadget m.unit με ανάφλεξη χωρίς κλειδί και Bluetooth.

Η χρηστικότητα δεν ήταν το ζητούμενο, η Vespa Mazda 787B είναι μια ιδέα που ζωντανεύει, μια πλήρως λειτουργική, μηχανική δήλωση αγάπης για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τον περιστροφικό (Wankel) κινητήρα.

Ωστόσο το project έχει διανύσει πάνω από 200 χιλιόμετρα σε μία ημέρα και με 30 ίππους στον πίσω τροχό, αυτή η Vespa PX πραγματικά βρυχάται και “ουρλιάζει” ακριβώς όπως το Mazda 787B.