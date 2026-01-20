του Δημήτρη Διατσίδη

Για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της Ducati, οι Desmosedici GP με τις οποίες οι Marc Márquez και Francesco Bagnaia θα αντιμετωπίσουν τη σεζόν MotoGP 2026 παρουσιάζονται με το νέο ματ χρώμα Rosso Centenario και διπλές λευκές λωρίδες.

Μια ομάδα που σπάει ρεκόρ, έτοιμη να κυνηγήσει την 100ή νίκη της στο MotoGP.

Ένα δίδυμο αναβατών που δεν χρειάζεται συστάσεις: ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 Marc Márquez επιστρέφει στην πίστα για να είναι ξανά πρωταγωνιστής, ενώ ο Francesco Bagnaia αναζητά τη λύτρωση.

Ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati Motor Holding δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τον Marc και τον Pecco έχουμε δύο σπουδαίους Πρωταθλητές, με εξαιρετικά ισχυρά κίνητρα και στόχους, έτοιμους να αναζητήσουν νέες επιβεβαιώσεις και σημαντικές απαντήσεις».

Η Madonna di Campiglio, ένα πραγματικό στολίδι στους πρόποδες των μαγευτικών Δολομιτών, φιλοξενεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Campioni in Pista, την επίσημη παρουσίαση της Ducati Lenovo Team. Οι Desmosedici GP με τις οποίες οι Marc Márquez και Francesco Bagnaia θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο Thai GP την 1η Μαρτίου αποκαλύφθηκαν σήμερα στο αμφιθέατρο Palacampiglio.

Άλλη μία χρονιά γεμάτη ρεκόρ, με την Ducati Lenovo Team να κατακτά για τρίτη φορά στην ιστορία της το περίφημο triple crown. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημείωσε 13 συνολικές νίκες, φτάνοντας τις 99 νίκες MotoGP συνολικά, κατέγραψε το απόλυτο ρεκόρ βαθμών από έναν αναβάτη σε μία σεζόν (M. Márquez, 545 βαθμοί) και κατέκτησε τον έκτο συνεχόμενο Τίτλο Κατασκευαστών.

Η σεζόν αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ducati (1926), κάτι που αντικατοπτρίζεται και στον σχεδιασμό της Desmosedici GP με το νέο ματ Rosso Centenario και τη διπλή λευκή ρίγα. Ένα βαθύ κόκκινο, ίδιο με εκείνο των απαρχών: από το κόκκινο της Ducati 60 του 1949, της πρώτης ολοκληρωμένης μοτοσυκλέτας που σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στην παραγωγή μοτοσυκλετών, έως την Gran Sport «Marianna» του 1955, την πρώτη Ducati σχεδιασμένη αποκλειστικά για αγώνες από τον μηχανικό Fabio Taglioni.

Τιμώντας το Rosso Centenario της Ducati το 2026, ένα δίδυμο αναβατών που δεν χρειάζεται συστάσεις. Εννέα Τίτλοι MotoGP (7 για τον Marc και 2 για τον Pecco + 2 Τίτλοι Moto 2 & Moto 3 για τον MM93 και 1 Τίτλος Moto 2 για τον ΡΒ63), δύο σπουδαίοι Πρωταθλητές εντός και εκτός πίστας: ο Marc Márquez και ο Francesco Bagnaia. Πρωταγωνιστής σε μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές όλων των εποχών, χάρη στη θέληση και την αφοσίωσή του, ο Marc είναι έτοιμος να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μοτοσυκλέτας. Δίπλα του, σύμβολο αντοχής και προσήλωσης, ο Pecco, ο πιο επιτυχημένος αναβάτης της Ducati στο MotoGP, αναζητά τη δικαίωση.

Στη σκηνή του Campioni in Pista, της εκδήλωσης που διοργανώνει η Ducati σε συνεργασία με την Trentino Marketing και τον Οργανισμό Τουρισμού Madonna di Campiglio, βρέθηκαν εκτός από τους αναβάτες και τη διοίκηση της ομάδας, ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati Motor Holding, και ο Luigi Dall’Igna, General Manager της Ducati Corse.

Η έναρξη της σεζόν MotoGP είναι προ των πυλών. Το πρώτο ραντεβού είναι από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου στη Μαλαισία, στην πίστα Sepang International Circuit, όπου οι αναβάτες της Ducati Lenovo Team θα βρεθούν στην πίστα για τις πρώτες επίσημες δοκιμές.

Σήμερα, πριν απολαύσουν τις εντυπωσιακές πίστες σκι του «Μαργαριταριού των Δολομιτών», οι αναβάτες της Ducati Lenovo Team βρέθηκαν στο κέντρο της Madonna di Campiglio, στην πλατεία Sissi, για να συναντήσουν τους φίλους της ομάδας.

Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding):

«Δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την Ducati Lenovo Team με άλλον τρόπο πέρα από εδώ, στο εντυπωσιακό σκηνικό της Madonna di Campiglio, όπου επιστρέφουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Ducati: την εκατονταετηρίδα μας. Μπαίνουμε στο 2026 με αγωνιστικά αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους και με μια ομάδα που έχει αποδείξει διαχρονικά εξαιρετική εργασιακή ηθική και συνέπεια. Τέσσερις συνεχόμενοι Τίτλοι Αναβατών και έξι Τίτλοι Κατασκευαστών είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πορείας, όχι μεμονωμένων επιτυχιών. Σήμερα η Ducati Lenovo Team αντιπροσωπεύει την πιο εξελιγμένη σύνθεση της μεθόδου Ducati, συνδυάζοντας τεχνική τεχνογνωσία, στιβαρή οργάνωση και διαρκή φιλοδοξία. Με τον Marc και τον Pecco έχουμε δύο εξαιρετικούς Πρωταθλητές, με πολύ ισχυρά κίνητρα και στόχους, έτοιμους να αναζητήσουν νέες επιβεβαιώσεις και σημαντικές απαντήσεις. Μαζί τους είναι η Desmosedici GP, μια μοτοσυκλέτα προϊόν συνεχούς εξέλιξης και στοχευμένων τεχνικών επιλογών, που αποτελεί την κορυφή του τεχνολογικού μας οράματος και που, σε αυτή την ξεχωριστή χρονιά, την κάναμε ακόμη πιο εμβληματική ντύνοντάς την με ένα κόκκινο που παραπέμπει στην ιστορία μας. Με αυτόν τον συνδυασμό ανθρώπων, αναβατών και μοτοσυκλετών αντιμετωπίζουμε τη νέα σεζόν με αποφασιστικότητα, ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να πετύχουμε νέες αγωνιστικές επιτυχίες».

Luigi Dall’Igna (General Manager Ducati Corse):

«Αυτή η σεζόν, τόσο σε αξία όσο και –ελπίζουμε– σε θέαμα στην πίστα, δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη. Θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της Ducati και ταυτόχρονα θα είναι μια χρονιά μετάβασης, ενόψει των ριζικών αλλαγών στους κανονισμούς το 2027. Οι αγώνες ήταν πάντα μέρος του DNA του Borgo Panigale και ελπίζουμε να τιμήσουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο αναδεικνύοντας την τεχνολογία των μοτοσυκλετών μας και θέτοντας νέα ρεκόρ. Είμαστε περήφανοι που φοράμε το Rosso Centenario και τις λευκές ρίγες στα φέρινγκ των νέων Desmosedici GP για να διεκδικήσουμε, ως Ducati, τον έβδομο συνεχόμενο Τίτλο Κατασκευαστών και τον έκτο Τίτλο Αναβατών στο παλμαρέ μας. Πρόκειται για φιλόδοξους στόχους και δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί περισσότερα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω μιλώντας για τον Marc και τον Pecco: είναι δύο Πρωταθλητές, διαφορετικοί αλλά και οι δύο Πρωταθλητές. Ο Marc απέδειξε ότι είναι ικανός να ξεπερνά κάθε δυσκολία για να βρει ξανά ισορροπία, νίκες και ταχύτητα. Ο Pecco δυσκολεύτηκε, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ και δοκίμασε το ταλέντο του, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας και την Madonna di Campiglio που μας φιλοξενεί σε αυτό το μοναδικό σκηνικό για την παρουσίαση της Ducati Lenovo Team. Μαζί με όλη την ομάδα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το 2026 με τη μέγιστη δέσμευση και παρακίνηση».

Marc Márquez (#93, Ducati Lenovo Team):

«Το 2025 ήταν μια καθοριστική στιγμή στη ζωή και την καριέρα μου. Μια πρόκληση απέναντι σε όλες τις πιθανότητες, για να αποδείξω πρώτα απ’ όλα στον εαυτό μου ότι μπορώ να κερδίσω ξανά. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αριθμούς και ρεκόρ, όμως το 2026 αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση. Το να επιβεβαιώσω ξανά τη θέση μου θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το πακέτο της Desmosedici GP, που είναι το πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο. Η ανάκτηση της αυτοπεποίθησής μου στην οδήγηση μετά τον τραυματισμό είναι ο πρώτος στόχος και στη συνέχεια να προσφέρω θέαμα στην πίστα με την Ducati Lenovo Team, τα χρώματα της οποίας θα προσπαθήσω να τιμήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φέτος. Στις πρώτες δοκιμές οι αισθήσεις ήταν κάτι παραπάνω από θετικές, αλλά η Μαλαισία θα είναι το πρώτο πραγματικό τεστ της σεζόν».

Francesco Bagnaia (#63, Ducati Lenovo Team):

«Αφήνω πίσω μου μια δύσκολη χρονιά, αλλά μια χρονιά που μου έμαθε πάρα πολλά και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επιθυμία μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό στην πίστα με τη νέα Desmosedici GP. Ήταν σημαντικό να φτάσω μέχρι το τέλος χωρίς να τα παρατήσω ποτέ, να αντιμετωπίσω κάθε κατάσταση και να μάθω από κάθε εμπειρία. Η σεζόν 2026 θα έχει ξεχωριστή σημασία: μια νέα ευκαιρία να δείξουμε το πλήρες δυναμικό μας στη χρονιά των εορτασμών για τα 100 χρόνια της Ducati και με μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση. Μετράω τις ώρες μέχρι το πρώτο τεστ: είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα ξανασμίξω με ολόκληρη την Ducati Lenovo Team και θα επιστρέψω στη δουλειά για να είμαι ξανά ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και να το απολαύσω».