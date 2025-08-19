Επιμέλεια Δημήτρης Διατσίδης

Η γνωστή σε όλους ”σούζα” είναι ίσως το πιο συνηθισμένο και ένα από τα σχετικά εύκολα ακροβατικά με μοτοσυκλέτα.

Βέβαια, σούζα από σούζα διαφέρει άλλο είναι η στιγμιαία ανύψωση του εμπρός τροχού στο άνοιγμα του γκαζιού και άλλο το να ξύνεις την ουρά της μοτοσυκλέτας στην άσφαλτο.

Ο συγκεκριμένος από ότι φαίνεται, στην αρχή του βίντεο τουλάχιστον, το έχει το θέμα της σούζας.

Βέβαια οι σούζες ”λαμπάδα”, όπως αυτή στο βίντεο, έχουν το μειονέκτημα ότι δεν έχεις ορατότητα μπροστά.

Προφανώς ο επίδοξος κασκαντέρ δεν είδε το σταματημένο αυτοκίνητο και ”πάρκαρε” επάνω του, ευτυχώς, από ότι φαίνεται, τη γλύτωσε μόνο με υλικές ζημιές.

Καλό το σόου άλλα καλύτερα αυτές οι επιδείξεις να γίνονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από επαγγελματίες αναβάτες και όχι στον δρόμο.