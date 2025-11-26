του Δημήτρη Διατσίδη

Παρότι η Langen Motorcycles σκοπεύει να κατασκευάσει μόλις 185 V-twin Lightspeed cruiser, ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της εταιρείας, Christofer Ratcliffe, πιστεύει ότι η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να δώσει ζωή σε μια σειρά μελλοντικών μοντέλων που θα βγουν στην παραγωγή.

«Αυτή είναι η LS12 Lightspeed και η LS12 είναι μια πλατφόρμα», δήλωσε ο Ratcliffe στο MCN κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εκδήλωσης παρουσίασης της Lightspeed στα Gun Hill Studios στο Hailsham. «Η Lightspeed είναι η μοτοσυκλέτα λανσαρίσματος – η πιο ιδιαίτερη έκδοση».

«Όπως βλέπω το μέλλον – αν πάει πολύ καλά αυτό και αφού ολοκληρώσουμε την παραγωγή της Two Stroke – έχουμε προβλέψει δυνατότητα συνεπιβάτη και δυνατότητα για αποσκευές», συνέχισε. «Υπάρχει δυνατότητα η πλατφόρμα να πάρει διαφορετικές μορφές στο μέλλον, αλλά η Lightspeed θα παραχθεί μόνο σε 185 μονάδες, οπότε οτιδήποτε άλλο θα είναι σημαντικά διαφορετικό».

Η Lightspeed είναι το δεύτερο μοντέλο της μάρκας από το Wigan, μετά την Two Stroke, τη γυμνή roadster που παρουσιάστηκε το 2022. Σε αντίθεση με την ελαφριά δίχρονη μοτοσυκλέτα των 250 κ.εκ., η νέο μυώδες Lightspeed κινείται από έναν υγρόψυκτο V-twin 1190 κ.εκ., αναπτυγμένο από την Rotax και κατασκευασμένο από την Buell.

Η χαρτογράφηση του κινητήρα και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό πακέτο της Langen Motorcycles, το οποίο περιλαμβάνει traction control, cruise control, launch control και wheelie control – με δηλωμένη ισχύ 182.5 ίππους στις 10,600 σ.α.λ. και 138 Nm ροπής στις 8,200 σ.α.λ. στον στρόφαλο. Καθόλου άσχημα για μια Bρετανική εταιρεία με επτά μόνιμους υπαλλήλους…

Παρά τις ριζικά διαφορετικές διατάξεις κινητήρα, τις επιδόσεις και τη σχεδίαση, ο Ratcliffe λέει ότι η Lightspeed ήταν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου από την αρχή, το 2018. Μάλιστα, αν δεν κατάφερναν να προμηθευτούν τον κινητήρα των 249.5 κ.εκ. από την Ιταλική Vins για το μοντέλο Two Stroke, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα αυτό να κατέληγε να είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας.

«Το 80-85% της Lightspeed προέρχεται πλέον από εργαλεία παραγωγής. Ο προγραμματισμός της ECU είναι κατά 90% έτοιμος», πρόσθεσε ο Ratcliffe. «Λέμε στον κόσμο ότι θα ξεκινήσουμε την παραγωγή και την παράδοση των μοτοσυκλετών το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Τώρα, αν μπορέσουμε να το επισπεύσουμε, θα είναι φανταστικά, αλλά προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί, γιατί θέλουμε απλώς να κάνουμε τη μοτοσυκλέτα σωστά».

Παράλληλα με τον σχεδιασμό της παραγωγής της νέας V-twin των 50,500 €, η ομάδα της Langen ελπίζει να ολοκληρώσει την τελική σειρά κατασκευής των Two Stroke μέσα στο πρώτο μισό του 2026 – με περίπου το 50% της παραγωγής αυτών των μοτοσυκλετών να απομένει.

«Η παραγωγή της Two Stroke πραγματικά ανεβαίνει αυτή τη στιγμή, οπότε φτιάχνουμε περισσότερες από ποτέ ανά μήνα και μέχρι την άνοιξη ή το καλοκαίρι ελπίζουμε να την έχουμε ολοκληρώσει επίσης», εξήγησε ο επικεφαλής της Langen. «Το σχέδιο είναι να περάσουμε ομαλά από την παραγωγή της Two Stroke, αφού πρώτα αναδιαμορφώσουμε τα κεντρικά έτσι ώστε να εισέλθουμε κατευθείαν στην παραγωγή της Lightspeed».

Πέρα από την τυπική cruiser έκδοση, Υπάρχει επίσης και μια υπερτροφοδοτούμενη παραλλαγή. Σύμφωνα με τον Christofer, μια δεύτερη αναπτυξιακή μοτοσυκλέτα βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συναρμολόγηση, ωστόσο δεν θέλησε να δεσμευτεί για επίσημη ημερομηνία παραγωγής.

«Εξαρτάται καθαρά από το πόσο καλή μπορούμε να κάνουμε την οδική συμπεριφορά και την ευχρηστία της μοτοσυκλέτας», είπε. «Θέλουμε να παράγει όσο το δυνατόν περισσότερη δύναμη, αλλά θέλουμε επίσης να είναι ασφαλής».