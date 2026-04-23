του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πρώτη και μοναδική μοτοσυκλέτα στον κόσμο διαθέσιμη στην αγορά με φρένα carbon-carbon κατακτά την αγορά: και οι 30 μονάδες APRILIA X 250TH πουλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ

Η Aprilia X 250TH παρουσιάστηκε στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στις 27 Μαρτίου και σημείωσε άμεση επιτυχία, με όλες τις 30 μονάδες να εξαντλούνται μέσα σε μόλις 14 ημέρες. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει και επαναλαμβάνει την επιτυχία που είχε ήδη σημειώσει ο προκάτοχός της, η Aprilia RSV4 X-GP, η οποία επίσης είχε εξαντληθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα η φετινή με τιμή για την Ελλάδα στα 142,600 €!

Αυτή η περιορισμένης παραγωγής μοτοσυκλέτα, με την εντυπωσιακή βαφή “Stars and Stripes” εμπνευσμένη από την Αμερικανική σημαία, δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου 1776.

Η Aprilia X 250TH αποτελεί έναν άμεσο σύνδεσμο με το MotoGP. Πράγματι, είναι η πρώτη και μοναδική μοτοσυκλέτα στον κόσμο που διατίθεται στην αγορά με φρένα carbon-carbon, τα ίδια που χρησιμοποιούνται στην κορυφαία κατηγορία.

Αυτή η ειδική έκδοση γεννήθηκε από την τεχνολογική υπεροχή αιχμής που αναπτύχθηκε στο MotoGP και προσφέρει επιδόσεις και αίσθηση φρεναρίσματος συγκρίσιμες με εκείνες των Aprilia RS-GP που οδηγούν οι Marco Bezzecchi και Jorge Martín. Επιπλέον, στον τομέα της αεροδυναμικής, τα πτερύγια σέλας τελευταίας γενιάς, προερχόμενα από το MotoGP, έχουν αναβαθμιστεί, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της σειράς “X” ως το πιο εξελιγμένο σημείο σύνδεσης μεταξύ μοτοσυκλετών παραγωγής και αγωνιστικών πρωτοτύπων.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου παρουσίασης στην πίστα COTA, τα αιτήματα κρατήσεων ήταν ήδη πολύ υψηλά, αναδεικνύοντας τη δυνατή απήχηση ενός μοναδικού project που, από το ντεμπούτο του το 2019 με την πρώτη X, έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια των περιορισμένης παραγωγής μοτοσυκλετών βασισμένων σε μοντέλα παραγωγής.

Ο αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης ήταν επίσης εντυπωσιακός: η Aprilia X 250TH απέκτησε ισχυρή παρουσία στα social media και στον Διεθνή Τύπο, δημιουργώντας μεγάλο όγκο δημοσιεύσεων και αλληλεπιδράσεων παγκοσμίως.

Με αυτή τη νέα επιτυχία στις πωλήσεις, η σειρά X εδραιώνεται ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για την έκτη γενιά ενός μοναδικού παγκόσμιου project που ξεκίνησε το 2019 με την RSV4 X, ακολουθούμενο το 2020 από την Tuono X, το 2022 από την RSV4 X Trenta, το 2024 από την RSV4 X ex3ma και το 2025 από την RSV4 X-GP. Αυτά τα εξαιρετικά μοντέλα, που ξεχωρίζουν από το “X”, αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και επιδόσεων που μπορεί να επιτευχθεί σε μια μοτοσυκλέτα παραγωγής διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

MASSIMO RIVOLA, CEO APRILIA RACING

«Το brand “X” συνεχίζει να καθιερώνεται ως μία από τις πιο αποκλειστικές και επιθυμητές εκφράσεις της Aprilia Racing. Αυτές οι μοτοσυκλέτες είναι ταυτόχρονα συλλεκτικά αντικείμενα και εργαλεία για αναβάτες που γνωρίζουν ότι μπορούν να βιώσουν μια οδηγική εμπειρία εξαιρετικά κοντά σε αυτή του MotoGP. Το να ανακοινώνουμε για ακόμη μία φορά “sell-out” μόλις δύο εβδομάδες μετά το λανσάρισμα αποτελεί μια απτή απόδειξη της δύναμης και της μοναδικότητας αυτών των πραγματικών κοσμημάτων».

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Massimo Rivola έχει αγοράσει μια RSV4 X ex3ma, την οποία χρησιμοποίησε πέρυσι στην εκδήλωση ProDay στο Misano, οδηγώντας με τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Διατσίδη. Η δύναμη της μοτοσυκλέτας στις εξόδους των στροφών είναι εκπληκτική, όπως μας μετέφερε ο άνθρωπός μας!