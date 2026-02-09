Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πιέσεις για διατήρηση άλλα και επέκταση των υποχρεωτικών Περιοδικών Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων (KTEO) σε όλα τα δίκυκλα συχνά δικαιολογούνται με τον ισχυρισμό ότι «οι έλεγχοι βελτιώνουν την ασφάλεια».

Αλλά ο Wim Taal της FEMA λέει ότι τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Η οδική ασφάλεια για τους μοτοσυκλετιστές δεν περιμένουμε να βελτιωθεί μέσω των υποχρεωτικών Περιοδικών Τεχνικών Ελέγχων (KTEO), επειδή τα δεδομένα σε ολόκληρη την ΕΕ δείχνουν ότι ατυχήματα με μοτοσυκλέτες σχεδόν ποτέ δεν οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα.

Η συμπεριφορά και οι υποδομές των χρηστών του οδικού δικτύου είναι τα πραγματικά προβλήματα και ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσυκλετών δεν έχει καμία σχέση με αυτά.

Μελέτες σε ολόκληρη την ΕΕ διαπιστώνουν σταθερά ότι τα τεχνικά ελαττώματα είναι η κύρια αιτία σε λιγότερο από 1-2% των ατυχημάτων με μοτοσυκλέτες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατυχημάτων συνδέεται με τη συμπεριφορά του αναβάτη, τον σχεδιασμό του δρόμου και τα προβλήματα υποδομής, όχι σε μηχανικές βλάβες.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για βελτίωση της ασφάλειας από οργανισμούς που επιμένουν στο υποχρεωτικό (KTEO) για τις μοτοσυκλέτες.

Τα φώτα, τα φρένα και τα ελαστικά είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εντοπίζονται κατά τους τακτικούς ελέγχους.

Αυτά έχουν σημασία για την ασφάλεια, φυσικά, αλλά η παρουσία ενός ελαττώματος κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου δεν σημαίνει ότι ήταν παράγοντας σε πραγματικά ατυχήματα.

Τα στατιστικά στοιχεία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβεβαιώνουν ότι η μηχανική βλάβη σχεδόν ποτέ δεν είναι η βασική αιτία.

«Οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα αιτιότητας ατυχημάτων, όχι σε υποθέσεις»

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θέλει να παραμείνουν και όπου δεν είναι υποχρεωτικοί να συμπεριληφθούν και οι μοτοσυκλέτες άνω των 50cc στο καθεστώς (KTEO).

Ως δικαιολογία για αυτό, η ΕΟΚΕ αναφέρει: «Οι οδικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία και τη Σουηδία διαπίστωσαν ότι περισσότερο από το 20% αυτών των οχημάτων είχαν σοβαρά ελαττώματα».

Η πραγματική εικόνα από την SMC Σουηδίας είναι: «Οι τεχνικοί έλεγχοι στο δρόμο είναι εξαιρετικά σπάνιοι.

Όταν η αστυνομία διενεργεί τεχνικό έλεγχο, αυτός βασίζεται σε προηγούμενη, συγκεκριμένη υποψία μη συμμόρφωσης – για παράδειγμα, την παρουσία μη εγκεκριμένου συστήματος εξάτμισης.

Στην πράξη, οι έλεγχοι στο δρόμο που στοχεύουν ειδικά στην τεχνική κατάσταση των μοτοσυκλετών είναι επομένως σχεδόν ανύπαρκτοι».

Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τους οδικούς ελέγχους δεν θα πρέπει να αποτελούν δικαιολογία για την εναρμόνιση των περιοδικών ελέγχων, τα ποσοστά απόρριψης κατά τη διάρκεια τέτοιων ελέγχων είναι λογικά υψηλότερα επειδή (για παράδειγμα) η αστυνομία λαμβάνει στοχευμένα μέτρα κατά των παρατηρούμενων ελαττωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα συμβούλια ασφαλείας συνεχίζουν να πιέζουν για τη συνέχιση και επέκταση του (KTEO) σε όλες τις μοτοσυκλέτες, παρόλο που δεν έχει συνδεθεί καμία μετρήσιμη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα με μοτοσυκλέτες σε χώρες που ήδη το εφαρμόζουν σε όλες τις μοτοσυκλέτες.

Οι οργανώσεις μοτοσυκλετιστών σε όλη την Ευρώπη έχουν υποβάλει τεχνικά συνοπτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι υποχρεωτικοί Περιοδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι Οχημάτων (KTEO) δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες των ατυχημάτων.

Εάν η ΕΕ θέλει πραγματικά να μειώσει τους θανάτους από μοτοσυκλέτες, η εστίαση θα πρέπει να μετατοπιστεί σε τομείς που πραγματικά σώζουν ζωές, όπως η καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών (η βελτίωση της αντίληψης του κινδύνου, των δεξιοτήτων πέδησης και η αμυντική οδήγηση έχει αποδεδειγμένο αντίκτυπο).

Σημαντικό ρόλο στα ατυχήματα με μοτοσικλέτες παίζουν οι ασφαλέστερες υποδομές (οι ποιότητα της επιφάνειας του δρόμου, οι προστατευτικές μπαριέρες και ο σχεδιασμός των διασταυρώσεων).

Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου (τα περισσότερα ατυχήματα μοτοσικλετών με πολλά οχήματα περιλαμβάνουν έναν άλλο οδηγό που δεν πρόσεξε την μοτοσυκλέτα).

Ας μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα αιτιότητας ατυχημάτων, όχι σε υποθέσεις.

Το υποχρεωτικό (KTEO) μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή λύση, αλλά ουσιαστικά δεν συμβάλει στις πραγματικές αιτίες των ατυχημάτων με μοτοσυκλέτες.

Τα ίδια τα δεδομένα της ΕΕ δείχνουν ότι τα μηχανικά ελαττώματα σχεδόν ποτέ δεν φταίνε.

Εάν η Ευρώπη θέλει ασφαλέστερους δρόμους για τους μοτοσικλετυστές, χρειάζεται πιο έξυπνα, βασισμένα σε στοιχεία μέτρα και όχι περισσότερη γραφειοκρατία.

Του Wim Taal