Η Peugeot Motocycles ανακοίνωσε νέες μειωμένες τιμές για ορισμένα σκούτερ από την γκάμας της.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά Django Evo διατίθεται πλέον σε νέα μειωμένη κατά 400 ευρώ τιμή σε όλες τις εκδόσεις της, ενώ το Tweet 200 μοντέλο έτους 2022 αποκτά νέα λιανική τιμή 2.200 ευρώ, μειωμένη κατά 350 ευρώ.

Παράλληλα, το Tweet 200 FL τιμολογείται πλέον στα 2.490 ευρώ, με μείωση 210 ευρώ, ενώ το Tweet 125 Pro διαμορφώνεται στα 2.630 ευρώ, 200 ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με πριν.

Σημαντική είναι και η αναπροσαρμογή στο XP400 Allure, το οποίο πλέον κοστίζει 6.690 ευρώ, με συνολική μείωση 900 ευρώ.

Οι νέες τιμές των μοντέλων της Peugeot Motocycles