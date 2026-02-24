του Δημήτρη Διατσίδη

Η κατηγορία WorldSSP (Supersport) είναι η δεύτερη τη τάξη κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WorldSBK και φυσικά είναι μια απαιτητική και δύσκολη κατηγορία, από την οποία στο παρελθόν κάποιοι Πρωταθλητές έχουν βρεθεί να πρωταγωνιστούν στο MotoGP, ενώ τις περισσότερες φορές η επιτυχία εκεί σε ανεβάζει στη μεγάλη κατηγορία των Superbike.

Για έναν νεοφερμένο οδηγό στην κατηγορία (rookie) όπως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2020 στην Moto 3 Albert Arenas, τα πάντα είναι νέα, παρά το ότι είχε κάνει ήδη πέντε χρόνια στη μεσαία κατηγορία Moto 2. Μάλιστα αυτά τα πέντε χρόνια, μόνο το 2025 πήγε αρκετά καλά πετυχαίνοντας ένα βάθρο. όμως τη γεύση της νίκης και το ψηλότερο σκαλί του βάθρου είχε έξι χρόνια να το γευτεί, από την Αυστρία το 2020.

Όμως στον δεύτερο Αγώνα του ξεκινήματος της σεζόν του 2026, με την μετάβασή του στην WorldSSP τα πράγματα δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξουν… Βέβαια η ισχυρή νεροποντή πριν από τον 2ο Αγώνα άφησε τους αναβάτες να παίζουν… κορώνα-γράμματα ανάμεσα σε βρόχινα ελαστικά και slicks. Οι τέσσερις πρώτοι δικαιώθηκαν επιλέγοντας slick ελαστικά, με τον 29χρονο Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) να κατακτά τη νίκη στο ντεμπούτο του σε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στη νέα του κατηγορία.

Ξεκινώντας από την τελευταία θέση του σχηματισμού εκκίνησης, ο Aldi Mahendra ολοκλήρωσε το 1-2 για την AS BLU CRU Racing Team. Επιλέγοντας slicks την τελευταία στιγμή, βρέθηκε στην πρωτοπορία μέσα σε δύο γύρους και τερμάτισε μόλις 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Arenas μετά από 18 γύρους.

Ο Jaume Masia, νικητής του Σαββάτου για την Orelac Racing Verdnatura, ξεκίνησε από την pole αλλά επέλεξε βρόχινα ελαστικά και αναγκάστηκε να μπει στα pits για αλλαγή, τερματίζοντας μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο αντίπαλος για τον Τίτλο, Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing), ήταν ο πρώτος από τους αναβάτες που μπήκαν για αλλαγή και ολοκλήρωσε τον Αγώνα, κατακτώντας την 5η θέση στον τερματισμό. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πρωταθλητής του 2019 στην Moto E, ο 29χρονος Matteo Ferrari που φέτος αγωνίζεται μόνιμα στην κατηγορία με Ducati.

Κατάταξη Πρωταθλήματος

Ο Arenas φεύγει από τον 1ο Γύρο με προβάδισμα 7 βαθμών έναντι του Masia στην WorldSSP, ενώ ο Matteo Ferrari βρίσκεται 3ος μετά το βάθρο του.

Στη βαθμολογία Κατασκευαστών, Ducati και Yamaha χωρίζονται από μόλις 3 βαθμούς.

1ος – Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team):

«Είναι υπέροχο να κερδίζω ξανά! Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο. Ήταν δύσκολο, γιατί αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Τα ξεπεράσαμε και η νίκη ήταν πολύ ικανοποιητική. Δοκιμάσαμε τόσο βρόχινα όσο και slick ελαστικά στο ζέσταμα και αυτό μας βοήθησε να πάρουμε την απόφαση για τον Αγώνα. Έβρεχε όταν βγήκα στο grid, αλλά ένιωθα ότι η μοτοσυκλέτα μπορούσε ακόμη να οδηγηθεί. Έλεγξα αρκετές προγνώσεις καιρού και αποφάσισα να ρισκάρω. Τελικά, λειτούργησε. Είναι ωραίο όταν το ρίσκο αποδίδει».

2ος Αγώνας αποτελέσματα:

1. Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team)

2. Aldi Satya Mahendra (AS BLU CRU Racing Team) +4.937s

3. Matteo Ferrari (WRP Racing) +13.967s

4. Alessandro Giombini (Motozoo by Puccetti Racing) +50.953s

5. Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) +1’25.203s

6. Roberto Garcia (GMT94 Yamaha) +1 γύρος

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfsspphil2