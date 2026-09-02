του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Bultaco, η Iσπανική μάρκα που μας χάρισε θρυλικές μοτοσυκλέτες όπως οι Sherpa T και Metralla, πριν εξαφανιστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, επιστρέφει ξανά.

Η Ευρώπη προσφέρει τη νοσταλγία. Η Κίνα προσφέρει ουσιαστικά όλα όσα χρειάζονται για να κατασκευαστεί η μοτοσυκλέτα. Έτσι λοιπόν αντί να επαναλειτουργήσει ένα παλιό Ισπανικό εργοστάσιο ή να ξοδέψει μια περιουσία για την ανάπτυξη μοτοσυκλετών από το μηδέν, η νέα της αναγέννηση ακολουθεί έναν δρόμο που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένος καθώς η Κίνα παρέχει τη βιομηχανική υποδομή.



Η πρώτη μοτοσυκλέτα της αναβιωμένης μάρκας είναι η Rally GT 300, μια μικρή adventure μοτοσυκλέτα που αναμένεται να φτάσει στις Ισπανικές αντιπροσωπείες τον Σεπτέμβριο, με τιμή 3,999 ευρώ.

Κινείται από έναν υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 292 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει περίπου 28 ίππους, σε συνδυασμό με κιβώτιο 6 σχέσεων. Διαθέτει τροχούς 19 ιντσών μπροστά και 17 ιντσών πίσω, ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης και εμφάνιση adventure μοτοσυκλέτας που μοιάζε έτοιμη να δεχτεί άμεσα και αλουμινένιες βαλίτσες.

Όμως εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η Rally GT 300 δεν είναι μια ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί στην Βαρκελώνη. Συνδέεται στενά με την υπάρχουσα 300 Rally της Leonart Motors, η οποία με τη σειρά της έχει την κατασκευαστική της βάση στην Chongqing Andes Motorcycle Manufacturing στην Κίνα.

Η Leonart εμπλέκεται επίσης σημαντικά στη νέα αναγέννηση της Bultaco μέσω της Bultaco Next, της εταιρείας που έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα της αναβιωμένης μάρκας.

Με άλλα λόγια, ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα της Ισπανικής βιομηχανίας μοτοσυκλετών επέστρεψε χάρη στην Κινεζική παραγωγή.

Και η Bultaco δεν είναι η μόνη.

Η Benelli λειτουργεί υπό τον Κινεζικό όμιλο Qianjiang, η Moto Morini ανήκει στην Zhongneng Vehicle Group, ενώ η σύγχρονη εκδοχή της SWM έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε κεφάλαια και παραγωγή στην Κίνα.

Διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές συμφωνίες, αλλά το μοτίβο γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο.

Και από επιχειρηματικής άποψης, αυτό έχει απόλυτο νόημα.

Η αναβίωση μιας εταιρείας μοτοσυκλετών με τον παραδοσιακό τρόπο θα απαιτούσε κινητήρες, καλούπια και εργαλειομηχανές, προμηθευτές, εργοστάσια, διαδικασίες έγκρισης τύπου, ηλεκτρονικά συστήματα, δίκτυο διανομής και -κυρίως- ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, πριν ακόμη πουληθεί έστω και μία μοτοσυκλέτα.

Η Κίνα διαθέτει ήδη τεράστια παραγωγική δυναμικότητα στο χώρο των μοτοσυκλετών και ώριμες αλυσίδες εφοδιασμού που μπορούν να προσφέρουν μεγάλο μέρος αυτής της υποδομής.

Ξαφνικά, ένα παλιό Ευρωπαϊκό σήμα με κάποια εναπομείνασα πολιτιστική και ιστορική αξία γίνεται πολύ πιο εύκολο να αναβιώσει.

Υπάρχει όμως λόγος να μην κρίνουμε ολόκληρο το μέλλον της Bultaco από αυτή την πρώτη μοτοσυκλέτα.

Πολλά δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι η εταιρεία σκοπεύει να παρουσιάσει δικά της μοντέλα από την άνοιξη του 2027.

Αυτό κάνει τη Rally GT 300 να μοιάζει λιγότερο με το μεγάλο αποκορύφωμα της επιστροφής της Bultaco και περισσότερο με έναν πρακτικό τρόπο για να υπάρχουν μοτοσυκλέτες στις αντιπροσωπείες, ενώ προετοιμάζεται το επόμενο στάδιο.

Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει αυτή την αναγέννηση τόσο ενδιαφέρουσα.

Η Κινεζική κατασκευή μοτοσυκλετών κάποτε παρουσιαζόταν κυρίως ως απειλή για τις καθιερωμένες Ευρωπαϊκές μάρκες.

Τώρα, η ίδια βιομηχανική δύναμη βοηθά Ευρωπαϊκά ονόματα να επιστρέψουν στους δύο τροχούς, έπειτα από δεκαετίες στην αφάνεια.

Η Bultaco αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία να γίνει ξανά σημαντική, η Κίνα αποκτά έναν ακόμη πελάτη για το τεράστιο παραγωγικό της οικοσύστημα και οι αναβάτες αποκτούν ένα θρυλικό σήμα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα που κοστίζει λιγότερο από 5,000 ευρώ. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα, όπου -τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως- όλοι φαίνεται να κερδίζουν.