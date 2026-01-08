του Δημήτρη Διατσίδη

H 4η Ειδική Διαδρομή του φετινού Dakar Rally ξεκίνησε από την AlUla με προορισμό την κατασκήνωση Bivouac Refuge, σε ένα σημείο της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας, όπου οι αγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών δεν είχαν καμία βοήθεια, καθώς αυτή ήταν η πρώτη μέρα μιας Μαραθώνιας Ειδικής δύο ημερών που θα τερματίσει την επόμενη μέρα. Τα 417 χλμ. ήταν της Ειδικής, τα οποία χρονομετρήθηκαν και τα υπόλοιπα μέχρι τα 495 χλμ. που συμπλήρωσαν ήταν η Απλή Διαδρομή.

Η στρατηγική αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στους αγώνες rally raid. Ο φόβος να εγκλωβιστεί κανείς σε μια «yo-yo» κατάσταση — να κερδίζει χρόνο τη μία μέρα και να τον χάνει την επόμενη ανοίγοντας τον δρόμο — είναι από τα πράγματα που κρατούν άγρυπνους τους κορυφαίους αναβάτες, ειδικά όταν έρχεται η ώρα να τα παίξουν όλα για τον Τίτλο. Ο Tosha Schareina, ωστόσο, έκανε επίδειξη στυλ και αυτοπεποίθησης χθες και σήμερα, πετυχαίνοντας δύο συνεχόμενες νίκες σε Ειδικές Διαδρομές. Οι αναβάτες του Dakar Rally που μπορούν να κερδίσουν ξεκινώντας από την κορυφή του γκρουπ είναι ελάχιστοι, όμως ο Ισπανός το κατάφερε με μια καταιγιστική εμφάνιση, οδηγώντας την Honda του μόνος μπροστά για το μισό της Ειδικής των 417 χιλιομέτρων, στον δρόμο προς την τέταρτη νίκη Ειδικής του.

Ο Schareina πήρε μαζί και την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη, αν και ο Αμερικανός Ricky Brabec βρίσκεται στην ίδια σχεδόν μοναδική μονάδα του δευτερολέπτου. Οι δύο επικεφαλής της Monster Energy Honda HRC είναι ισόβαθμοι μετά από πέντε ημέρες αγώνα, με τον Ισπανό να προηγείται χάρη στην καλύτερη επίδοσή του στη σημερινή Ειδική.

Επίσης από τις ΗΠΑ ο Skyler Howes, μόλις 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω, διαμόρφωσε το 1-2-3 για την Honda, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του Ιάπωνα κατασκευαστή. Στον αντίποδα, ο συναθλητής τους Adrien Van Beveren έχασε ακόμη 5 λεπτά και πλέον βρίσκεται στο όριο της πρώτης δεκάδας, με συνολική διαφορά 27’24’’ από τον Schareina.

Την ίδια στιγμή, η Red Bull KTM Factory Racing περιμένει υπομονετικά. Ο Daniel Sanders, πέμπτος με διαφορά 2’37’’, και ο Edgar Canet, όγδοος στα 3’49’’, παραμένουν στο παιχνίδι για τη γενική κατάταξη, ιδιαίτερα ο Αυστραλός, που απέχει μόλις 1’24’’ από τους Schareina και Brabec και αύριο θα έχει πιο ευνοϊκή θέση εκκίνησης.

Στην κατηγορία Rally2, οι δύο πρώτοι αναβάτες βγήκαν ουσιαστικά εκτός μάχης Τίτλου. Ένας σπασμένος τροχός εμπόδισε τον Michael Docherty να φτάσει στο bivouac-καταφύγιο, κάτι που θα του στοιχίσει μια τεράστια ποινή. Παράλληλα, ο Martim Ventura έχασε σχεδόν δύο ώρες λόγω μηχανικών προβλημάτων, κάνοντας πλέον το βάθρο έναν μακρινό στόχο. Η ατυχία τους αποδείχθηκε ευλογία για τον πρωτοεμφανιζόμενο στο Dakar Preston Campbell, γιο του Αμερικανού πρωτοπόρου Johnny Campbell, ο οποίος ανέβηκε με την Honda του στην κορυφή της κατάταξης. Τέλος, ο Γάλλος Neels Theric άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό με μια νίκη Ειδικής, την πρώτη μάλιστα και για τον Κινεζικό κατασκευαστή Kove.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε ο Ισπανός Josep Pedro με Husqvarna, που ανέβηκε στην 2η θέση της Γενικής κατάταξης της κατηγορίας, τη στιγμή που στην πρώτη θέση πέρασε ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ.

Ο 41 χρόνων Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ του έκανε μια καλή ακόμη εμφάνιση και πήρε την 57η θέση της γενικής κατάταξης στην Μαραθώνια Ειδική και την 13η στην κατηγορία του. Έτσι ανέβηκε στην 58η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και στην 12η θέση της Original by Motul, μετά από τις 5 πρώτες χρονομετρήσεις του φετινού Dakar Rally.

Αποτελέσματα 4ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 4ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική κατάταξη μετά τον Πρόλογο και τις 4 Ειδικές: