Οι Ιταλοί κυνηγοί ρεκόρ κάλυψαν 1,448.732 χλμ. με μια απολύτως εργοστασιακή Ducati Desmo450 EDS, μοιράζοντας την ίδια μοτοσυκλέτα επί 24 συνεχόμενες ώρες, μέρα και νύχτα, σε χωμάτινη διαδρομή. Το δεύτερο κοινό τους ρεκόρ Guinness προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην επετειακή χρονιά των 100 χρόνων της Ducati.

Έναν χρόνο μετά την πρώτη τους κοινή επιτυχία στα Guinness World Records, οι Silvio Sabba και Valerio Boni πέτυχαν ξανά τον στόχο τους. Αυτή τη φορά άφησαν πίσω τους την Ducati Scrambler και επέλεξαν την Desmo450 EDS, αντιμετωπίζοντας μια απαιτητική χωμάτινη διαδρομή κοντά στο Μιλάνο, όπου οδήγησαν αδιάκοπα για 24 ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν να διανύσουν συνολικά 1,448.732 χιλιόμετρα και να κάνουν 1,588 γύρους σε ένα 24ωρο, με την επίσημη αναγνώριση ενός νέου ρεκόρ Guinness World Records στην κατηγορία της απόστασης που καλύπτεται σε αγώνα motocross από ομάδα αναβατών.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2026, στο Rodano, λίγο έξω από το Μιλάνο. Δεν υπήρχε κάποια ειδικά προετοιμασμένη μοτοσυκλέτα, δεύτερη μοτοσυκλέτα σε ετοιμότητα στα pits ή πρόσθετος φωτισμός για τις νυχτερινές ώρες. Μόνο μία Ducati προδιαγραφών παραγωγής, δύο αποφασισμένοι αναβάτες και μια διαδρομή που αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική απ’ όσο έδειχνε αρχικά.

Ένας απρόσμενος τρόπος να γιορτάσουν τα 100 χρόνια της Ducati

Το πρώτο κοινό ρεκόρ τους σημειώθηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025, με μια Ducati Scrambler Full Throttle, λίγο πριν από την επετειακή χρονιά της Ducati. Το νέο τους επίτευγμα έρχεται μέσα στο 2026, καθώς ο κατασκευαστής από την Bologna γιορτάζει την εκατονταετηρίδα του. Ένας πραγματικά ξεχωριστός τρόπος για να τιμηθεί η επέτειος.

Η ιδέα για μια αντίστοιχη προσπάθεια εκτός ασφάλτου γεννήθηκε στο τέλος της πρόκλησης με την Scrambler. Αρχικά, ακουγόταν περισσότερο σαν αστείο: γιατί να μην επιχειρούσαν να επαναλάβουν το εγχείρημα, αυτή τη φορά με μια καθαρόαιμη χωμάτινη μοτοσυκλέτα; Σύντομα, όμως, η ιδέα εξελίχθηκε σε ένα σοβαρό εγχείρημα, το οποίο οργανώθηκε μέσα σε εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η μοτοσυκλέτα που επιλέχθηκε ήταν η Ducati Desmo450 EDS, το νέο enduro μοντέλο που εξελίχθηκε με βάση την Desmo450 MX. Ο μονοκύλινδρος κινητήρας των 449.6 κ.εκ. με δεσμοδρομικό σύστημα βαλβίδων συνδυάζεται με κιβώτιο έξι σχέσεων. Στον εξοπλισμό που προορίζεται ειδικά για χρήση enduro περιλαμβάνονται οι νέες ρυθμίσεις των αναρτήσεων Showa, ο πίσω τροχός 18 ιντσών και το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 8.5 λίτρων. Ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό αποδείχθηκε σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα: σε αντίθεση με την MX, η EDS διαθέτει πλήρες σύστημα φωτισμού LED, απαραίτητο για μια προσπάθεια που θα συνεχιζόταν μέχρι αργά τη νύχτα.

Μία μοτοσυκλέτα, όπως βγαίνει από την έκθεση

Οι κανονισμοί των Guinness World Records επέτρεπαν στους δύο αναβάτες να χρησιμοποιήσουν δύο μοτοσυκλέτες, μία για τον καθένα. Οι Sabba και Boni επέλεξαν να μοιραστούν μία και μοναδική Desmo450 EDS, διατηρώντας την σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας στην εργοστασιακή της μορφή. Απέφυγαν ακόμη και την τοποθέτηση πρόσθετων προβολέων, βασιζόμενοι αποκλειστικά στον εργοστασιακό προβολέα μετά τη δύση του ηλίου.

Η απόφαση αυτή είχε τις συνέπειές της. Η διαδρομή ήταν επίπεδη, χωρίς τα άλματα που συναντά κανείς σε μια πίστα motocross, όμως οι αυλακώσεις, οι λακκούβες και οι ανωμαλίες του εδάφους δυσκόλευαν ιδιαίτερα την οδήγηση όταν η ορατότητα μειωνόταν. Η μοτοσυκλέτα, από την άλλη, συνέχισε να ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα.

Η Desmo450 EDS ολοκλήρωσε ολόκληρο το 24ωρο χωρίς να χρειαστεί επισκευή. Εκτός από τους ανεφοδιασμούς, η μοναδική προγραμματισμένη μηχανική στάση αφορούσε την αλλαγή λαδιού και φίλτρου, καθώς και έναν γενικό έλεγχο. Η ομάδα ολοκλήρωσε το service σε λιγότερο από 17 λεπτά, ενώ ο χρόνος για την επίτευξη του ρεκόρ συνέχιζε να μετρά. Δεν χρειάστηκε καμία τροποποίηση για την αύξηση των επιδόσεων, της αντοχής ή της αυτονομίας.