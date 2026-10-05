Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή WorldWCR: Στεφανία Παντελιδάκη

Περιγράφει τον εαυτό της ως ένας άνθρωπος με μεγάλη περιέργεια. Η Τζέα Πριόλιο ξεκίνησε την αφήγηση της ιστορία της από όταν ήταν σε πολύ μικρή ηλικία και οι γονείς της της μάθαιναν να είναι ανοιχτή σε όλα. Έπαιζε με χαρτί, κατασκευάζοντας και δημιουργώντας διάφορα πράγματα.

Πάντα είχε μια δημιουργική αλλά και τεχνική κλίση. Όταν έφτασε η ώρα να επιλέξει αντικείμενο σπουδών, είχε διάφορες ιδέες στο μυαλό της: όπως τη μηχανική τηλεπικοινωνιών, χημική μηχανική, ίσως και μηχανική φυσικής. ‘Ήταν ανοιχτή σε πολλές διαφορετικές επιλογές.

Τελικά, επέλεξε τη μηχανική υλικών και τη νανοτεχνολογία, καθώς αυτό θα της έδινε την ευκαιρία να μελετήσει σε βάθος κάθε υλικό και να κατανοήσει τις ιδιότητές του. Η μηχανική υλικών περιλαμβάνει επίσης πολλή χημεία —τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα άτομα για να δημιουργήσουν ένα υλικό και πώς οι ιδιότητες του υλικού απορρέουν από τη δομή του. Αυτό είναι κάτι που πάντα την γοήτευε.

Από τα μόρια στην παραγωγή…

«Μελέτησα μείγματα καουτσούκ στο πλαίσιο των Πανεπιστημιακών μου σπουδών. Ένα ελαστικό μπορεί να φαίνεται απλώς ως ένα μαύρο, σφαιρικό αντικείμενο, αλλά εγώ μπόρεσα να κατανοήσω την πραγματική του πολυπλοκότητα: τα μόρια που συνθέτουν το υλικό και τα υλικά που απαρτίζουν το μείγμα. Ήθελα να μάθω περισσότερα. Έτσι, βρήκα έναν καθηγητή που συνεργαζόταν με την Pirelli και ξεκίνησα τη μεταπτυχιακή μου διατριβή με επίκεντρο τα μείγματα καουτσούκ, το γραφένιο και το νανογραφένιο. Η Pirelli μου έδωσε πρόσβαση στα εργαστήριά της και αυτό μου άρεσε πολύ, καθώς είχα τη δυνατότητα να εργαστώ ουσιαστικά πάνω στα υλικά και να αποκτήσω άμεση, πρακτική εμπειρία.

Μου άρεσε το γεγονός ότι μπορούσα να βάλω το προσωπικό μου στίγμα σε αυτό που έκανα, γι’ αυτό και συνέχισα με διδακτορικό πρόγραμμα – πάλι σε συνεργασία με την Pirelli – το οποίο μου έδωσε το χρόνο να εμβαθύνω στις εξειδικευμένες γνώσεις μου. Στη συνέχεια, προέκυψε μια επαγγελματική ευκαιρία στην Pirelli, στην ομάδα πρώτων υλών και ανάπτυξης χημικών προϊόντων, έναν ρόλο που απαιτούσε έντονη ενασχόληση με την επιστήμη και την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).

Ήμουν τυχερή που εξασφάλισα τη θέση αυτή και εντάχθηκα σε μια πολύ θετική και υποστηρικτική ομάδα. Εργαζόμενη σε βιομηχανικό περιβάλλον, έμαθα πολλά και είδα πώς οι διαδικασίες μεταφέρονται από το εργαστήριο στη βιομηχανική παραγωγή. Απαιτεί πολλή δουλειά, αλλά το βρήκα συναρπαστικό»!

Από την ιδέα στην αγωνιστική δράση

«Το 2025 παρακολούθησα τον αγώνα του πρωταθλήματος WorldSBK στο Μιζάνο, όχι για επαγγελματικούς λόγους, απλώς επειδή βρέθηκαν διαθέσιμα εισιτήρια. Δεν είχα ξαναπάει σε αγώνα και δεν ήμουν φανατική λάτρης μοτοσυκλέτας, αλλά ομολογώ ότι με γοήτευσαν οι αισθήσεις και η ταχύτητα, ενώ με ενδιέφερε να δω στην πράξη, μέσα στην πίστα, τα υλικά που ανέπτυσσα.

Απόλαυσα πραγματικά εκείνο το Σαββατοκύριακο και, καθώς το θέλησε η τύχη, προέκυψε μια θέση εργασίας στην Pirelli που αφορούσε την παρουσία στην πίστα. Μίλησα στον προϊστάμενό μου και εξέφρασα το ενδιαφέρον μου, εκείνος θεώρησε ότι ήμουν κατάλληλη για τη θέση, και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα!

Ανέλαβα επίσημα τον ρόλο του «Έρευνα & Ανάπτυξη Υλικών Specialist – Ανάπτυξη Μειγμάτων Γόμας για Αγώνες Μοτοσυκλέτας» τον Μάρτιο του 2026, αν και είχα ήδη παραβρεθεί στον αγώνα του Phillip Island τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς.

Εκείνο το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι ήταν σημαντικό. Ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου! Μέχρι και την προηγούμενη μέρα ασχολούμουν με την ανάπτυξη και αμέσως μετά μπήκα στο αεροπλάνο. Όμως ήμουν έτοιμη. Και μόλις έφτασα στην πίστα, σκέφτηκα: «Ναι, εδώ είναι το μέρος μου». Ήξερα ότι το περιβάλλον θα μου έδινε κίνητρο. Το να βλέπεις τα μείγματα γόμας στην πίστα και να κατανοείς πώς λειτουργούν, και στη συνέχεια να επιστρέφεις έχοντας σαφή εικόνα για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσεις στην ανάπτυξη… Δεν πηγαίνω σε όλους τους αγώνες, για φέτος έχω προγραμματίσει περίπου 80 ημέρες ταξιδιών.

Φυσικά, εξακολουθώ να μαθαίνω, αλλά είμαι τυχερή που έχω στο πλευρό μου μια πολύ έμπειρη ομάδα. Με βάση τα σχόλια όλων των αγωνιστικών ομάδων, διαμορφώνουμε μια γενική εικόνα για το τι συμβαίνει στην πίστα. Στη συνέχεια, επιστρέφουμε και συνεργαζόμαστε με την ομάδα προϊόντος για να αναπτύξουμε κάτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, όπου όλα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Αυτή η πτυχή της δουλειάς μου αρέσει ιδιαίτερα».

Περιέργεια, ταπεινότητα, αποφασιστικότητα…

«Όταν αποφοιτάς από το Πανεπιστήμιο, έχεις πτυχίο αλλά όχι εμπειρία. Στην Pirelli, μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, συνειδητοποίησα ότι ήμουν η “καινούργια”. Πρέπει, λοιπόν, να έχεις αυτοπεποίθηση αλλά και να είσαι έτοιμη να ακούσεις, να παρατηρήσεις και να μην υποθέτεις ότι γνωρίζεις ήδη τι συμβαίνει. Είμαι, επίσης, πολύ αποφασισμένη να κατανοήσω τα πράγματα, γι’ αυτό και κάνω πολλές ερωτήσεις. Είναι όμως σημαντικό να παραμένεις ανοιχτή στο ενδεχόμενο να κάνεις λάθος. Ταπεινή αλλά και με διάθεση για ερωτήσεις, ας πούμε.

Όπου κι αν βρίσκομαι, προσπαθώ πάντα να είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ επίσης να διατηρώ πάντα θετική στάση, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία. Και καθώς επιδιώκω να ακολουθώ αυτό που αγαπώ, τείνω να απολαμβάνω τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι το να κάνεις κάτι που σου αρέσει είναι η μισή επιτυχία. Είναι πιο πιθανό να πετύχεις τους στόχους σου. Κι αν κάποια εξέταση ή κάποιο έργο δεν πάνε καλά, πρέπει να δείξεις δύναμη, να προσπαθήσεις ξανά και να μην τα παρατήσεις ποτέ.

Πολλές γυναίκες σπούδασαν μαζί μου αντικείμενα όπως η χημική μηχανική και η μηχανική υλικών. Κανείς δεν μου είπε ποτέ: «Είσαι γυναίκα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό». Άλλωστε, είμαι πάντα αποφασισμένη να πετυχαίνω τους στόχους μου. Έχω γίνει πολύ καλά αποδεκτή στην Pirelli, μια εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στην ισότητα. Στο τμήμα υλικών, η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι περίπου 50-50. Είναι υπέροχο. Νιώθεις ότι όλα είναι δυνατά, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να πιστεύουν και οι νέες γυναίκες: ότι αν κάτι τους αρέσει, μπορούν να το κάνουν, μπορούν να το πετύχουν».

Η Gea ανάμεσα στους τεχνικούς της Pirelli στην πίστα των αγώνων

Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται!

«Νιώθω ικανοποίηση κάθε φορά που κάτι λειτουργεί σωστά, αλλά και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαμε σχεδιάσει, καθώς μου αρέσει να παρατηρώ τι συμβαίνει όταν κάτι δεν αποδίδει και πώς αλληλοεπιδρούμε ως ομάδα για να επιλύσουμε το ζήτημα. Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μεγάλη.

Αν αναλογιστώ τον προηγούμενο ρόλο μου, όταν ανέπτυσσα νέα χημικά, ήταν ικανοποιητικό να βλέπω ένα νέο χημικό να ενσωματώνεται σε ένα μείγμα και στη συνέχεια να βλέπω τον υπεύθυνο παρασκευής του μείγματος να αξιοποιεί αποτελεσματικά αυτό το υλικό, διότι αυτό σημαίνει ότι η δουλειά σου είχε θετικό αντίκτυπο στο προϊόν. Το προϊόν λειτουργεί σωστά. Ξέρεις ότι έχεις συμβάλει θετικά στην Pirelli και — στον τωρινό μου ρόλο — σε όσα συμβαίνουν στην πίστα αγώνων. Είναι υπέροχο συναίσθημα».

Εμπιστεύσου ό,τι σου επιφυλάσσει το μέλλον

«Αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή στον νεότερο εαυτό μου, θα του έλεγα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν είσαι νέος, βρίσκεσαι ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσης του εαυτού σου και είναι φυσικό να ανησυχείς για το αν θα βρεις δουλειά. Όμως θα βρεις. Αν έχεις αποφασιστικότητα και διάθεση για σκληρή δουλειά —καθώς τίποτα δεν χαρίζεται — τότε θα βρεις τον τρόπο. Είναι επίσης σημαντικό να αποδεχτείς ότι ίσως δεν φτάσεις στον στόχο σου άμεσα, αντίθετα, μπορεί να ξεκινήσεις από κάτι που σε προσεγγίζει και σταδιακά να κατευθυνθείς προς το σημείο όπου πραγματικά θέλεις να βρίσκεσαι.

Σε αυτόν τον τεχνολογικό κόσμο, θα έχουμε πάντα μπροστά μας πολλές προκλήσεις. Είμαι έτοιμη για όλα και ανυπομονώ να αντιμετωπίσω αυτές τις προκλήσεις. Όσο για μένα προσωπικά, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Στο μέλλον, θα ήθελα να ηγούμαι μιας ομάδας. Είναι κάτι που έλεγα από την αρχή της καριέρας μου, φαντάζομαι πάντα τον εαυτό μου να προχωρά μπροστά και να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες στο μέλλον, όταν θα είμαι έτοιμη, χωρίς να βάζω όρια»!