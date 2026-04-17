του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά από χρόνια αυτοχρηματοδοτούμενης έρευνας και ανάπτυξης, η Positive Motorcycles φέρνει την Egera πιο κοντά στην παραγωγή με νέα σχέδια χρηματοδότησης.

Η Positive Motorcycles επανέρχεται στο προσκήνιο, και αυτή τη φορά δεν παρουσιάζει απλώς ένα καλοσχεδιασμένο πρωτότυπο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Ride Apart, η Ιταλική startup εταιρία δηλώνει ότι προχωρά σε γύρο χρηματοδότησης pre-seed μετά από πέντε χρόνια αυτοχρηματοδοτούμενης Έρευνας & Εξέλιξης και πλέον μιλά για το ενδεχόμενο να δούμε τις μοτοσυκλέτες της στους δρόμους.

Αυτό σημαίνει ένα επικυρωμένο πρωτότυπο, προμηθευτές σε ετοιμότητα, εντοπισμένους διανομείς και ακόμη και δοκιμές που, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν τη μοτοσυκλέτα σε πολύ καλές επιδόσεις και τελική ταχύτητα 174 χλμ/ώρα. Όχι κι άσχημα για κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε να υπάρχει περισσότερο σε σκίτσα παρά σε πραγματικούς δρόμους. Η μοτοσυκλέτα στο επίκεντρο είναι ακόμη η Egera και δεν έχει μετατραπεί ξαφνικά σε κάτι διαφορετικό. Παραμένει μια λεπτή ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με έντονο Ιταλικό στυλ, αλλά πλέον παρουσιάζεται ως κάτι που μπορεί όντως να φτάσει στην παραγωγή.

Κάτω από τις καθαρές γραμμές της βρίσκεται ένας υγρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει περίπου 40 ίππους και 85 Nm ροπής, σε συνδυασμό με ανάκτηση ενέργειας στην πέδηση και εξαρτήματα πιστοποιημένα κατά IP67. Το βάρος αναφέρεται στα 152 κιλά, κάτι αρκετά ελαφρύ για ηλεκτρική μοτοσυκλέτα και ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του συνόλου. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 7.7 kWh, με αυτονομία περίπου 150 χιλιόμετρα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 125 χλμ/ώρα και επιταχύνει από 0 έως 100 σε περίπου 6 δευτερόλεπτα. Αυτά τα νούμερα δεν θυμίζουν superbike, αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος. Το μοντέλο αυτό προορίζεται για καθημερινή χρήση στον πραγματικό κόσμο.

Η Positive Motorcycles παρουσίαζε αρχικά μια ωραία μοτοσυκλέτα σε σχέδια, ενώ τώρα χτίζει μια εταιρεία γύρω από αυτή. Στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων τα πράγματα συνήθως δυσκολεύουν μόλις η διαδικασία παραγωγής πλησιάζει.

Τα εντυπωσιακά σχέδια είναι πιο εύκολα από την πραγματικότητα. Όλα όσα ακολουθούν όπως η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, οι πιστοποιήσεις, η δημιουργία δικτύου υποστήριξης και παράδοση των οχημάτων στους πελάτες χωρίς καθυστερήσεις, είναι αυτά που συναντούν μεγάλα εμπόδια. Εκεί είναι που αποτυγχάνουν οι περισσότερες νέες και μερικές φορές ακόμη και καθιερωμένες εταιρείες.

Προς τιμήν της, η Positive φαίνεται να προσπαθεί να καλύψει κάποια από αυτά τα στάδια από νωρίς. Η αναφορά σε προμηθευτές και διανομείς είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για τις πραγματικές δοκιμές στον δρόμο, αντί για απλή παρουσίαση σε διαφορετικά σενάρια για το Instagram.

Παρόλα αυτά, πρόκειται ξεκάθαρα για ένα πρώιμο στάδιο. Η χρηματοδότηση pre-seed σημαίνει ότι ζητούν από τους επενδυτές να πιστέψουν στην ιδέα πριν αποδειχθεί στην πράξη. Και ενώ η Egera φαίνεται να έχει τα σωστά χαρακτηριστικά, έχουμε δει πολλές υποσχόμενες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες να μην φτάνουν ποτέ στην αγορά.

Έτσι, πολλά εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η εταιρεία προσπαθεί να παραμείνει «θετική» για τις πιθανότητές της. Η ιδέα λειτουργεί, τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν λογική, και ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα μένει να περάσει το πιο δύσκολο στάδιο, εκεί όπου οι περισσότερες νέες εταιρίαες αποτυγχάνουν.

Αν τα καταφέρει, η Egera θα μπορούσε να βρει τη θέση της ανάμεσα στη διασκεδαστική οδήγηση και την καθημερινή πρακτικότητα. Αν όχι, κινδυνεύει να γίνει ακόμη ένα όμορφο πρωτότυπο στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών που δεν έφτασαν ποτέ στην αγορά.