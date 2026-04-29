του Δημήτρη Διατσίδη

Αφορμή για τη βόλτα μας με την BMW R12 G/S στάθηκε ο κ. Χρήστος Αναστασιάδης, που πέρα από τη σχέση του με την πίστα των Μεγάρων, είναι ένας μανιώδης συλλέκτης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και έχει στην κατοχή του μερικά πολύ όμορφα μοντέλα στους δύο και τέσσερις τροχούς.

Στο χώρο των μοτοσυκλετών έχει σημαντικά μοντέλα στη συλλογή του και τώρα έβαλε ακόμη ένα, όχι από τα παλιότερα που συνήθως βρίσκει, αναπαλαιώνει και προσθέτει στο γκαράζ του, αλλά ένα νέο μοντέλο του 2026, το οποίο όμως θεωρεί ότι θα αποκτήσει σε μερικά χρόνια συλλεκτική αξία, καθώς είναι ένα μοντέλο με σχεδίαση εμπνευσμένη από την αρχική G/S που αγωνιζόταν στα Ράλι Ντακάρ και άλλους τέτοιους αγώνες. Άλλωστε και ο ίδιος είναι “Εντουράς” και προτίθεται να κάνει τις χωμάτινες βόλτες του και με την BMW R 12 G/S του 2026, που όπως λένε και οι Γερμανοί κατασκευαστές της είναι μια «εστιασμένη στη χωμάτινη οδήγηση» κληρονομική adventure μοτοσυκλέτα.

H μοτοσυκλέτα που αποκτήθηκε από την ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ, έχει αερόψυκτο boxer κινητήρα 1.170 cc, που αποδίδει 109 hp στις 7.000 rpm και 11.7 kgm ροπής στις 6.500 rpm. Ζυγίζει 229 kg και έχει ύψος σέλας 860 mm. Έχει σχεδιαστεί με μεγάλης διαδρομής αναρτήσεις, μπροστινό τροχό 21 ιντσών και ρεζερβουάρ 16,5 λίτρων.

Μια σύντομη δοκιμή της μοτοσυκλέτας σε άσφαλτο μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε ότι η BMW έχει φτιάξει μια φιλική και εύκολη στην οδήγηση μοτοσυκλέτα, αλλά και με ροπή και δύναμη ικανή να σου δώσει μια ευχάριστα γρήγορη κίνηση. Το αρκετό – ως προς το νούμερο – βάρος της, εξαφανίζεται στην οδήγηση και χάρις στο χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει ο boxer κινητήρας η συμπεριφορά είναι εξαιρετική, τουλάχιστον στην άσφαλτο. Για τις χωμάτινες διαδρομές περιμένουμε τις εντυπώσεις του ιδιοκτήτη της, που προφανώς θα χρησιμοποιήσει και πιο χωμάτινα ελαστικά.

Εμείς να μείνουμε στη θετική πρώτη εντύπωση και στην αύρα κλασικής μοτοσυκλέτας που αφήνει η εμφάνισή της και τα χρώματα που μας θυμίζουν την R80 GS του 1985 που έτρεξε στο θρυλικό Ράλι, εκείνη την εποχή που ξεκινούσε από το Παρίσι και τερμάτιζε στο Ντακάρ!

Να ευχηθούμε στον Χρήστο Αναστασιάδη καλές βόλτες, πριν μπει η R 12 G/S δίπλα στις άλλες συλλεκτικές μοτοσυκλέτες που έχει στο γκαράζ του!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας & Απόδοση

Τύπος: 1.170 cc αερόψυκτος/ με λιπαντικό ψυχόμενος δικύλινδρος, τετράχρονος boxer κινητήρας.

Ισχύς: 109 HP @ 7.000 rpm

Ροπή: 115 Nm @ 6.500 rpm

Τελική Ταχύτητα: 210 km/h

Κατανάλωση Καυσίμου: 5,1 L/100 km

Πλαίσιο & Αναρτήσεις

Πλαίσιο: Σωληνωτό τύπου trellis από χάλυβα

Μπροστινή Ανάρτηση: Αντεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 45 mm, πλήρως ρυθμιζόμενο

Πίσω Ανάρτηση: Μονόμπρατση (Paralever), πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ

Διαδρομή Αναρτήσεων: 210 mm μπροστά / 200 mm πίσω

Απόσταση Από Το Έδαφος: 240 mm

Τροχοί & Φρένα

Μπροστινός Τροχός: 90/90-21.

Πίσω Τροχός: 150/70 R17 (προαιρετικά διαθέσιμη ζάντα 18 ιντσών).

Μπροστινά Φρένα: Δύο δίσκοι 310 mm, δαγκάνες πλωτές 2 εμβόλων.

Πίσω Φρένα: Ένας δίσκος 265 mm, πλωτή δαγκάνα 2 εμβόλων.

ABS: BMW Motorrad Integral ABS Pro

Διαστάσεις & Χωρητικότητες

Βάρος σε Λειτουργία: 229 kg

Ύψος Σέλας: 860 mm

Χωρητικότητα Καυσίμου: 15,5 λίτρα.

Μεταξόνιο: 1.580 mm.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικά: Ride-by-wire, riding modes και BMW Motorrad ABS Pro

Προαιρετικός Εξοπλισμός: Shift Assistant Pro (χωρίς συμπλέκτη), Hill Start Control και θερμαινόμενα grip.

Σχεδίαση: Εμπνευσμένη από το αρχικό G/S, με στενή σέλα και μπροστινό τροχό 21 ιντσών για βελτιωμένο χειρισμό εκτός δρόμου.