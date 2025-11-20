του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από μια γεμάτη σεζόν με 22 αγώνες Grands Prix, το καθένα πιο συναρπαστικό από το προηγούμενο, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoGP ετοιμάζεται επιτέλους να απολαύσει μερικές εβδομάδες ξεκούρασης.

Η σεζόν του 2025 σημαδεύτηκε από μια σειρά νέων ρεκόρ, που σημειώθηκαν σε ιστορικές πίστες καθώς και σε πιο πρόσφατα ανακαινισμένες πίστες.

Ήταν μια εντυπωσιακή απεικόνιση της προσαρμοστικότητας των ομάδων Michelin και της ευελιξίας της γκάμας MICHELIN Power, της οποίας η τεχνολογία είναι άριστα προσαρμοσμένη σε κάθε τύπο πίστας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή εξέλιξη των μοτοσυκλετών Grand Prix.

Ένα σύμβολο αυτής της εξαιρετικής ακρίβειας, η πίστα Ricardo Tormo στη Βαλένθια αποδείχθηκε για άλλη μια φορά η τέλεια επίδειξη απόδοσης τόσο των αναβατών όσο και των ελαστικών.



Αυτό το Σαββατοκύριακο το απόλυτο ρεκόρ αγώνα καταρρίφθηκε από πέντε αναβάτες, με τους χρόνους τους να έχουν μια μικρή διαφορά μόλις 96 εκατοστών. Πρωταγωνιστής, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) έθεσε το νέο ρεκόρ με έναν γύρο με χρόνο1’28.809.

Ο Piero Taramasso, Two-Wheel Motorsport Manager δήλωσε: «Η επιστροφή στη Βαλένθια μετά από δύο χρόνια ήταν μια πραγματική ευχαρίστηση και, πάνω απ’ όλα, μας επέτρεψε να επιβεβαιώσουμε ότι το MotoGP είναι ένα αγώνισμα εξαιρετικής ακρίβειας. Οι μοτοσυκλέτες Grand Prix εξελίσσονται συνεχώς και από την πρώτη κιόλας μέρα είδαμε ότι έπρεπε να ξαναγνωριστούμε με αυτήν την πολύ συγκεκριμένη, εξαιρετικά ασύμμετρη πίστα, με ιδιαίτερα υψηλό φορτίο στην αριστερή πλευρά. Αφού αξιολόγησαν όλα τα διαθέσιμα μείγματα γόμας, οι συνεργάτες μας γρήγορα αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες των ελαστικών μας και τα ρεκόρ σύντομα άρχισαν να καταρρέουν. Η επίτευξη τέτοιων επιδόσεων μετά από δύο χρόνια απουσίας αποδεικνύει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στην εξέλιξη τόσο των πιστών όσο και των μοτοσυκλετών Grand Prix. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Tissot Sprint το Σάββατο, όπου χρησιμοποιήθηκαν και τα πέντε διαθέσιμα μείγματα γόμας ελαστικών, και στη συνέχεια στο Grand Prix της Κυριακής με τρία διαφορετικά μείγματα γόμας στην πίστα, παρουσιάσαμε για άλλη μια φορά τις σταθερές επιδόσεις της γκάμας MICHELIN Power MotoGP. Για τον αγώνα Motul Grand Prix of the Valencian Community 2025, η Michelin Motorsport έφερε τα ελαστικά που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2024, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν το 2023 όσον αφορά την ακαμψία του σκελετού και την γκάμα των μειγμάτων γόμας. Οι αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία μείγματα γόμας (Μαλακό, Μεσαίο και Σκληρό) για τον μπροστινό τροχό και δύο (Μαλακό και Μεσαίο) για το πίσω. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ελαστικά είναι ασύμμετρα, με ενισχυμένη γόμας στην αριστερή πλευρά του πέλματος για να αντέχουν τους περιορισμούς και τον μεγαλύτερο αριθμό αριστερών στροφών. Στη Βαλένθια, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Alex Márquez (BK8 Gresini Racing) επικράτησε στον αγώνα Tissot Sprint, μπροστά από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Team) και τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Την επόμενη μέρα, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) κέρδισε τον αγώνα Grand Prix, μπροστά από τον Raoul Fernandez (Trackhouse MotoGP Racing) και τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)».



Αρκετά ρεκόρ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Ο Marco Bezzecchi είναι ο νέος κάτοχος του ρεκόρ πίστας στην πίστα Circuit Ricardo Tormo με χρόνο 1’28.809.

Το νέο ρεκόρ διάρκειας για τον αγώνα Tissot Sprint είναι 19’37.490 (σε σύγκριση με 19’38.827 το 2023) και η νέα διάρκεια του αγώνα Grand Prix είναι 40’54.458, σε σύγκριση με 40’58.535 το 2023.

Ο Raoul Fernandez (Trackhouse MotoGP Racing) σημείωσε νέο ρεκόρ αγώνα με χρόνο 1’29.976.

Οι Marco Bezzecchi και Joan Mir (Honda HRC Castrol) ήταν οι δύο ταχύτεροι αναβάτες του Σαββατοκύριακου, φτάνοντας τα 342 χλμ./ώρα—την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βαλένθια στο MotoGP.

Στοχεύοντας το 2026

Η σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM MotoGP 2026 ξεκίνησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στη Βαλένθια, με ένα δοκιμαστικό session κατά τo οποίο οι κατασκευαστές και οι αναβάτες ξεκινούν την αξιολόγηση των πρώτων τεχνικών εξελίξεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2026.



Το παραδοσιακό Shakedown της Sepang θα ακολουθήσει από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, πριν από ένα άλλο δοκιμαστικό session στην πίστα της Μαλαισίας από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στη συνέχεια στην Ταϊλάνδη, με τις δοκιμές στην πίστα Buriram να έχουν προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2026, ενόψει του Grand Prix της Ταϊλάνδης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου.