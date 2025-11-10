Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Μετά τον τελικό Αγώνα του Portimão και την ανακοίνωση ότι το Πρωτάθλημα FIM Enel MotoE™ θα τεθεί σε παύση στο τέλος του 2025, η Michelin κάνει έναν απολογισμό 7 ετών συνεργασίας με την ηλεκτρική αγωνιστική κατηγορία μοτοσυκλετών.

Αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών από την πρώτη σεζόν το 2019, ο Όμιλος γιορτάζει ένα αθλητικό και τεχνολογικό ταξίδι που αποτελεί καθοριστικό ορόσημο στην πορεία του προς το “all-sustainable” ελαστικό.

MotoE, ένα πρωτοποριακό εργαστήριο για την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα

Δημιουργημένη το 2019 από την Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) και την Dorna Sports, η MotoE ήταν η πρώτη πλήρως ηλεκτρική κατηγορία αγώνων μοτοσυκλέτας.

Το πρωτάθλημα ξεκίνησε με την Energica Ego Corsa πριν περάσει το 2023 στην Ducati V21L. Σε όλη αυτή την περίοδο, η Michelin υπήρξε ο μοναδικός προμηθευτής ελαστικών.

Πέρα από το θέαμα στην πίστα, η σειρά προσέφερε στην Michelin ένα μοναδικό εργαστήριο για να κατανοήσει σε βάθος τη συμπεριφορά των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και να αναπτύξει ελαστικά που ενσωματώνουν ένα πρωτόγνωρο ποσοστό ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών.

Ένα μεγάλο βήμα προς το πλήρως βιώσιμο ελαστικό

Για τη σεζόν 2025, τα MICHELIN Power ελαστικά που σχεδιάστηκαν για την MotoE περιέχουν κατά μέσο όρο 57% ανανεώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά (58% στο εμπρός και 56% στο πίσω ελαστικό).

Η πρόοδος αυτή βασίζεται σε ποικιλία συστατικών: φυσικό καουτσούκ, ανακτημένο μαύρο άνθρακα από φθαρμένα ελαστικά (χάρη στην τεχνολογία πυρόλυσης που ανέπτυξε η Σουηδική start-up Enviro), ρητίνη από φλούδες εσπεριδοειδών (λιμονένιο), ρεγιόν από κυτταρίνη ξύλου, ηλιέλαιο και ανακυκλωμένο χάλυβα.

Πιστή στα πρότυπα διαφάνειάς της, η Michelin εγγυάται τη φυσική ιχνηλασιμότητα αυτών των υλικών, χωρίς να καταφεύγει σε πιστώσεις αντιστάθμισης (offsetting credits).

Σταθερή πρόοδος, σεζόν μετά τη σεζόν

Από το 2019, η Michelin αυξάνει σταθερά το ποσοστό ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών στα ελαστικά της MotoE: από 20% στην πρώτη σεζόν σε 57% το 2025, με βασικά ορόσημα:

29% το 2020, 36% το 2021, 38% το 2022, 49% το 2023 και 54% το 2024.

Αυτή η πορεία υπογραμμίζει τη δυνατότητα του MotoE να λειτουργεί ως πραγματικό εργαστήριο ανάπτυξης και να επιταχύνει την εισαγωγή απτών λύσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Για να τιμήσει αυτό το ορόσημο, η Michelin παρουσίασε το αποκλειστικό σχέδιο “Race to VISION” στο πέλμα και τα πλαϊνά των ελαστικών MotoE — μια παγκόσμια πρωτιά για slick ελαστικό — που απεικονίζει οπτικά τη δέσμευση του Ομίλου για το όραμα του 2050: παραγωγή 100% βιώσιμων ελαστικών.

Επιταχυντής καινοτομίας για όλους

Η MotoE απέδειξε ότι η απόδοση και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Επικυρώνοντας σταδιακά την ενσωμάτωση άνω του 50% ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών στα αγωνιστικά ελαστικά, η Michelin άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή τους και σε άλλους τομείς.

Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται ήδη στους αγώνες αντοχής αυτοκινήτων — FIA WEC, 24 Hours of Le Mans και IMSA WeatherTech SportsCar Championship — και σύντομα θα διατεθούν και στα ελαστικά δρόμου για το ευρύ κοινό.

Η προσέγγιση της Michelin ξεπερνά την καινοτομία στα υλικά: εργάζεται επίσης για τη μείωση του αριθμού ελαστικών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες, την ανάπτυξη πιο ευέλικτων προϊόντων, τη χρήση ψηφιακής προσομοίωσης και την παραγωγή σε εργοστάσια μηδενικών εκπομπών.

Matthieu Bonardel, Michelin Motorsport Director

«Η MotoE υπήρξε οραματική, προβλέποντας το μέλλον της ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας. Η Michelin είναι υπερήφανη που στήριξε αυτό το πρωτάθλημα από τη δημιουργία του. Ήταν ένα αληθινό εργαστήριο δοκιμών νέων τεχνολογιών και επιτάχυνσης της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών στα ελαστικά μας. Χάρη στην MotoE, επιτύχαμε σημαντικά ορόσημα που ήδη ωφελούν άλλες αγωνιστικές κατηγορίες, όπως οι αγώνες αντοχής αυτοκινήτων και που σύντομα θα φτάσουν και στο δρόμο. Ενώ το τέλος του πρωταθλήματος σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός αθλητικού κεφαλαίου, αποτελεί κυρίως ένα βήμα-ορόσημο στο ταξίδι μας προς το πλήρως βιώσιμο ελαστικό. Η καινοτομία, ωστόσο, συνεχίζεται».