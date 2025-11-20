Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Midual λάνσαρε μια περιορισμένη παραγωγή 20 μονάδων της Type 1 Series 3, με βασική τιμή τις 186,200 €, αλλά πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που αξίζει τον θαυμασμό.

Οι επώνυμες μοτοσυκλέτες, που κάποτε αποτελούσαν τη φθηνή εναλλακτική στα αυτοκίνητα για προσωπική μετακίνηση, γίνονται ολοένα και πιο απρόσιτες λόγω της αύξησης της τιμής τους.

Αυτό οδήγησε το αγοραστικό κοινό να στραφεί περισσότερο προς τις μοτοσυκλέτες από την Κίνα, οι οποίες φαίνεται να προσφέρουν παρόμοια επίπεδα απόδοσης και αξιοπιστίας με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Αλλά, κάποιες φορές, είναι καλό να γνωρίζουμε μέχρι πιο σημείο μπορεί να φτάσει το κόστος μιας μοτοσυκλέτας στο να είναι παράλογα ακριβό, έστω και μόνο για να αφήσουμε το μυαλό μας να ταξιδέψει.

Η Midual Type 1 Series 3 είναι μια κατασκευή επάνω σε 2 τροχούς που μπορεί να μπει στο μυαλό κάθε «μηχανόβιου» και να την ονειρευτεί για λίγο – εκτός κι αν έχει 186,200 €, οπότε μπορεί να γίνει δική του.

Midual Type 1 Quintessence

Νωρίτερα φέτος, ο κατασκευαστής από την Γαλλία αποκάλυψε την Quintessence και περιόρισε την παραγωγή σε μόλις τρεις μονάδες. Κάθε μία κόστιζε πάνω από 300,000 €.

Φαίνεται πως οι πωλήσεις πήγαν καλά, γιατί τώρα η Midual παράγει την Type 1 Series 3 σε πολύ πιο «προσιτή» τιμή 186,200 €, αυτή είναι η βασική τιμή, βέβαια.

Η Type 1 Series 3 αποτελεί εξέλιξη της Type 1, αλλά με πιο σύγχρονα στοιχεία.

Το νέο μοντέλο της εταιρείας διατηρεί το μηχανικά κατεργασμένο πίσω υποπλαίσιο και έρχεται με μονή σέλα στάνταρ, ενώ υπάρχει και έκδοση για δύο άτομα ως προαιρετική επιλογή.

Αλλά οι αλλαγές φαίνονται μπροστά, καθώς ο προβολέας έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, μαζί με τα φλας.

Η Midual έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλαγές των επιφανειών της που αλλάζουν χαρακτηριστικά τις καμπύλες από εξωτερικές σε εσωτερικές, ενώ η μοτοσυκλέτα διαθέτει χειροποίητες γραμμές στο ρεζερβουάρ.

Όπως και η Type 1, η Type 1 Series 3 χρησιμοποιεί τον ίδιο δικύλινδρο boxer κινητήρα 1,036 κ.εκ., ο οποίος είναι τοποθετημένος με κλίση 25 μοιρών προς τα εμπρός, προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές διατάξεις κινητήρα σε μοτοσυκλέτα.

Φυσικά, η Midual είναι γνωστή για τις σχεδόν ατελείωτες επιλογές εξατομίκευσης, οπότε με μόλις 20 μονάδες Type 1 Series 3 να βγαίνουν στην παραγωγή, μπορεί να μην υπάρξουν δύο ίδιες.

Το να ξοδέψει κανείς σχεδόν 200,000 € για μια μοτοσυκλέτα και να ζει με τη σκέψη ότι μπορεί να σταθεί δίπλα σε κάποιον που έχει ακριβώς την ίδια, είναι κάτι περίεργο και ίσως παράλογο.

Η περιορισμένη παραγωγή την κάνει μοναδική ιδιαίτερα όταν οι μονάδες περιορίζονται στις μόλις 20.

Αλλά πόσα θα ξόδευε ένας λάτρης της μοτοσυκλέτας ακόμα και αν ήταν σχετικά μικρό το ποσό για τον ίδιο;

Η μοναδικότητα από πλευράς κατασκευής -το μόνο μοντέλο με boxer κινητήρα εγκάρσια τοποθετημένο- σε συνδυασμό με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και άλλα πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά, την κάνουν μια μοτοσυκλέτα που τουλάχιστον μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε τις δυνατότητες ενός κατασκευαστή μέχρι πιο σημείο μπορούν να φτάσουν.