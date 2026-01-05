του Δημήτρη Διατσίδη

Το Dakar Rally ξεκίνησε το Σάββατο με τον Πρόλογο και συνεχίστηκε χθες με την 1η Ειδική Διαδρομή. Φέτος εκτός από τα 95χλμ του Προλόγου οι 115 Αναβάτες θα τρέξουν σε 13 Ειδικές Διαδρομές απόστασης 4.845 χλμ, ενώ συνολικά θα καλύψουν ένα σύνολο 7.999 χλμ. Στη διάρκεια κάθε Ειδικής πρέπει να περνούν από προκαθορισμένα Σημεία Ελέγχου (Check Points) που αν τα χάσουν δέχονται ποινές χρόνου.

Στην κατηγορία των μοτοσυκλετών ο Έλληνας Βασίλης Μπούδρος, συμμετέχει για 4η φορά στον Αγώνα με KTM 450 Rally.

Στην 1η Ειδική Διαδρομή οι αναβάτες κάλυψαν συνολικά 518 χλμ, από τα οποία η χρονομέτρηση έγινε στα 305 χλμ.

Ο νεαρός Ισπανός Edgar Canet, που κατέκτησε τον Τίτλο της κατηγορίας Rally2 την περσινή σεζόν, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, μετά τη νίκη του στον Πρόλογο στην Yanbu, με ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία. Ο αναβάτης της KTM πήρε τη νίκη στην 1η Ειδική Διαδρομή και ενίσχυσε το προβάδισμά του στη Γενική Κατάταξη.

Ο Canet πέτυχε την πρώτη του νίκη σε Ειδική μόλις στη πρώτη του συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία RallyGP και αυτό τον καθιστά, σε ηλικία μόλις 20 ετών, τον νεότερο αναβάτη που έχει κερδίσει Ειδική Διαδρομή με μοτοσυκλέτα στην ιστορία του Dakar. Ο εργοστασιακός αναβάτης της KTM τερμάτισε 3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον teammate του Daniel Sanders και 5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον αντίπαλό τους με την Honda, Ricky Brabec. Με ακόμη μία εργοστασιακή μοτοσυκλέτα της «πορτοκαλί» ομάδας, ο Luciano Benavides κατέλαβε την τέταρτη θέση, 11 δευτερόλεπτα πίσω. Οι πρωταθλητές KTM δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν καλύτερο ξεκίνημα.

Ο Ross Branch με την Hero ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην Ειδική των 305 χιλιομέτρων, όμως μια ποινή 6 λεπτών για υπέρβαση ταχύτητας σε κάποιο σημείο της διαδρομής (όταν περνούν μέσα από κατοικημένη περιοχή) του στέρησε τη νίκη.

Το βάθρο της Ειδικής ήταν ίδιο με αυτό της προηγούμενης ημέρας, αλλά με μεγαλύτερες διαφορές. Ο Edgar Canet επικράτησε των δύο τελευταίων νικητών του Dakar, ανοίγοντας διαφορά 1′02″ από τον teammate του στη Red Bull KTM Factory Racing, Daniel Sanders, και 1′32″ από τον αντίπαλό τους στην Monster Energy Honda HRC, Ricky Brabec.

Στην κατηγορία Rally2, ο ιδιαίτερα παραγωγικός Michael Docherty πέτυχε την 11η νίκη του στην κατηγορία με την KTM, κερδίζοντας τον rookie Martim Ventura και την Honda του. Ο Πορτογάλος είχε βρεθεί στην κορυφή για το μεγαλύτερο μέρος της Ειδικής, όμως υστέρησε στο τελικό κομμάτι και τερμάτισε 1′28″ πίσω.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε ο Ρουμάνος Emanuel Gyenes, επίσης με ΚΤΜ

Ο Βασίλης Μπούδρος ξεκίνησε την ημέρα του Dakar Rally με πυρετό, αλλά οδήγησε καλά και συντηρητικά, χωρίς ρίσκα με αλλαγές στη μοτοσυκλέτα, που έγινε πιο εύκολη στην οδήγηση. ¨Ενα μικρό λάθος όταν έχασε ένα τσεκ πόιντ του στοίχισε 15′ ποινή και έτσι ο Αρίωνας (όπως λέει τη μοτοσυκλέτα του), πήρε την 81η θέση στη Γενική Κατάταξη της 1ης Ειδικής και την 18η στην κατηγορία του. Μετά και τον Πρόλογο που μετράει στο χρόνο έχει την 80η θέση στη Γενική και την 18η στην Original by Motul.