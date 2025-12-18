Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Honda Racing Corporation (HRC) και η Mizuno Corporation υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την προμήθεια αγωνιστικών στολών, σε δύο και τέσσερις τροχούς, με στόχο την ανάδειξη της μάρκας μέσα κυρίως από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις ανά τον κόσμο.

Από το 2026, η ομάδα της Honda HRC θα φορά νέες στολές κατασκευασμένες από την Mizuno, καθώς θα αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Grand Prix MotoGP™ (“MotoGP™”), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula One World Championship® (“F1®”), στο IMSA WeatherTech SportsCar Championship της Βόρειας Αμερικής (“IMSA”), στη σειρά IndyCar, καθώς και στο All-Japan Super Formula Championship (“SUPER FORMULA”) και στην κατηγορία GT500 της σειράς SUPER GT.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Honda HRC θα εισαγάγει ένα ενιαίο σχεδιαστικό concept στολών τόσο για τις κατηγορίες μοτοσυκλετών όσο και αυτοκινήτων. Αποτελεί επίσης την πρώτη προσπάθεια για μια κοινή στολή που θα καλύπτει την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φορώντας στολές που ενσωματώνουν την ταυτότητα της μάρκας, οι μηχανικοί και το προσωπικό της Honda HRC θα μοιράζονται το πάθος τους για τη νίκη και θα αγωνίζονται μαζί στην παγκόσμια σκηνή.

Η πρώτη διοργάνωση με τις νέες στολές θα είναι το Τεστ του IMSA, «Roar Before The Rolex 24», που θα διεξαχθεί στις 17–18 Ιανουαρίου 2026 στο Daytona International Speedway, στο Miami, στις ΗΠΑ.

Ο πλήρης σχεδιασμός για κάθε κατηγορία θα παρουσιαστεί στα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, αναπτύσσεται μια σειρά εμπορευμάτων βασισμένη στον νέο σχεδιασμό της στολής, με στόχο να δημιουργηθούν ευκαιρίες ώστε οι φίλαθλοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό και το συναίσθημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Koji Watanabe

Πρόεδρος της Honda Racing Corporation

«Μέσα από τη συνεργασία με την Mizuno, έναν ηγέτη στον εξοπλισμό και την ένδυση αθλητισμού, γνωστό για την προηγμένη τεχνολογία του, θα δημιουργήσουμε νέες στολές που θα αντιπροσωπεύουν τη νέα εποχή της Honda HRC. Η σεζόν του 2026 θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Honda, περιλαμβάνοντας και ένα νέο κεφάλαιο στην F1. Μαζί με την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα που έχει καλλιεργήσει η μάρκα της Mizuno σε διάφορους αθλητικούς τομείς, η HRC στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την αξία της. Σε εγχώριες και Διεθνείς σκηνές όπως το MotoGP, η F1, το IMSA, το IndyCar, το Super Formula και το Super GT, το προσωπικό μας θα ενωθεί και θα δώσει τα πάντα για τη νίκη».

Takeshi Shichijo

Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Mizuno Corporation

«Η εταιρεία μας θα γιορτάσει την 120ή επέτειό της το 2026. Σε αυτή τη χρονιά-ορόσημο, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την ευκαιρία να υποστηρίξουμε την Honda HRC καθώς αγωνίζεται στην υψηλότερη παγκόσμια σκηνή των αγώνων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε την επιδίωξη της νίκης και τη χαρά και τον ενθουσιασμό που αυτή φέρνει. Πιστεύουμε ότι οι νέες στολές με τον ενιαίο σχεδιασμό, που συμβολίζουν και τις δύο μάρκες, θα αγγίξουν τις καρδιές των φιλάθλων και θα δημιουργήσουν νέα αξία».