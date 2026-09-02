Η ΜΟΤ.Ο.Ε προσκαλεί όλους τους μοτοσυκλετιστές στα εγκαίνια των πρώτων Μοτοσυκλετιστικών Πάσων που θα γίνουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάσο Σουλίου (https://maps.app.goo.gl/PbhLoMVUSxSv8ush9)

Η ΜΟΤ.Ο.Ε. (Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος) σε συνεργασία με τον Δήμο Σουλίου και με χορηγό την CF MOTO έχει ετοιμάσει το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου – Παραμυθιά.

Συνάντηση γνωριμίας στο Σχολείο Βούλγαρη*

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου -Σχολείο Βούλγαρη

Ημέρα αφιερωμένη στον Μοτοσυκλετιστικό Τουρισμό: Έκθεση / παρουσιάσεις / προβολές /μουσική dj/ έκθεση & market τοπικών προϊόντων. Στον ελεύθερο χώρο μπροστά από το Σχολείο Βούλγαρη (https://maps.app.goo.gl/byB1Yae1GzFCSafd6)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

10:00 Εκκίνηση από Παραμυθιά για το Μοτοσυκλετιστικό Πάσο Παραμυθιάς όπου θα γίνουν τα εγκαίνια. Η διαδρομή περνάει μέσα από το Μοτοσυκλετιστικό Πάσο Σουλίου – Αχέροντα.

12:00 Τελετή και πρώτη επίσημη διέλευση. Μετά τα εγκαίνια οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν τη διαδρομή για το Μοτοσυκλετιστικό Πάσο Πλακωτής και θα σταματήσουν για φαγητό σε σημείο που θα ανακοινωθεί από το εκδρομικό της ΜΟΤ.Ο.Ε.

Λήξη της εκδήλωσης….

Για την διαμονή των επισκεπτών, ο Δήμος Σουλίου έχει μεριμνήσει για φιλικές τιμές στα καταλύματα τις περιοχής: https://www.dimossouliou.gov.gr/cat-building/diamoni/

* Το “Σχολείο Βούλγαρη” είναι ένας πολυχώρος τέχνης, ιστορίας και εκπαίδευσης με υπερτοπική εμβέλεια. Το κτήριο αφηγείται με σύγχρονα μέσα τη συναρπαστική διαδρομή του ιδρυτή του οίκου BVLGARI από την Παραμυθιά στην Ιταλία, αλλά και την πλούσια παράδοση της ηπειρωτικής αργυροχρυσοχοΐας.