του Δημήτρη Διατσίδη

O Marc Marquez πήρε τη δεύτερη νίκη του αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία, προσπερνώντας τον Jorge Martin στην μέση του αγώνα και ανοίγοντας διαφορά από εκεί και πέρα, σε έναν αγώνα που όλοι οι αναβάτες διάλεξαν το σκληρό πίσω ελαστικό.

Σε αντίθεση με τον αγώνα Sprint, την Κυριακή ήταν ο Martin που κατάφερε να στρίψει πρώτος, με τους MarcMarquez, Marco Bezzecchi, Alex Marquez και Pedro Acosta να τον ακολουθούν.

Τα πράγματα άλλαξαν γρήγορα για τον Acosta, ο οποίος στον πρώτο μόλις γύρο δέχτηκε προσπέραση από τους Enea Bastianini, Raul Fernandez και Ai Ogura, χωρίς να μπορεί να απαντήσει.

Μπροστά ο Martin προσπαθούσε να ανοίξει μια μικρή διαφορά και ήταν ο ταχύτερος στον δεύτερο γύρο, ενώ αρκετά σύντομα οι τέσσερις πρώτοι άρχισαν να απομακρύνονται από τους υπόλοιπους.

Ο Alex Marquez βέβαια είχε να εκτίσει διπλή ποινή μεγάλου γύρου λόγω του περιστατικού του πρώτου γύρου από τον χθεσινό αγώνα Sprint και βρέθηκε στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Bastianini όταν εξέτισε την πρώτη ποινή.

Στον έκτο γύρο ο Marc Marquez ήταν ο ταχύτερος αναβάτης, ακολουθώντας από κοντά τον Martin, ενώ από τον 8ο γύρο και μετά ο Bezzecchi άρχισε να χάνει επαφή με τους δύο πρωτοπόρους.

Την ίδια στιγμή, ο Alex Marquez εξέτισε και τη δεύτερη ποινή του, κάτι που τον έστειλε πίσω στην 9η θέση.

Φτάνοντας κοντά στην μέση του αγώνα, ο Marc Marquez αποφάσισε να κάνει την επίθεσή του.

Σε όλους τους προηγούμενους γύρους φαινόταν να μπορεί με άνεση να μείνει κολλημένος στην ουρά του Martin, δείχνοντας να είναι ταχύτερος και στην 9η στροφή του 11ου γύρου επιτέθηκε στον Ισπανό της Aprilia, ο οποίος δεν μπόρεσε να αμυνθεί και πέρασε μπροστά.

Στους επόμενους γύρους η διαφορά άρχισε να αυξάνεται σταδιακά, ξεπερνώντας το 1 δευτερόλεπτο στον 18ο γύρο, όπου ο Marquez ήταν και πάλι ο ταχύτερος.

Οι τελευταίοι γύροι ήταν θέμα διαχείρισης για τον Ισπανό της Ducati, με τον 9 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να φτάνει στη δεύτερη νίκη του μέσα στο Σαββατοκύριακο και να μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Martin, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση.

H μάχη της τρίτης θέσης απέκτησε ενδιαφέρον στους τελευταίους γύρους, καθώς ο Bastianini είχε για άλλη μια φροά καλύτερο ρυθμό στο τέλος του αγώνα και είχε φτάσει στην ουρά του Bezzecchi στον τελευταίο γύρο, έχοντας κάνει τέσσερις συνεχόμενες φορές τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.

Ο Ιταλός της KTM προσπάθησε να φτάσει αρκετά κοντά στην 10η στροφή, όμως το αργό του φρενάρισα τον ανάγκασε να ανοίξει γραμμή και έτσι να μην είναι αρκετά κοντά στην 11η στροφή.

Ο Bastianini πλησίασε και πάλι, όμως ο Bezzecchi κατάφερε να κρατηθεί και να πάρει την τρίτη θέση, περιορίζοντας τον συμπατριώτη του στην τέταρτη.

Η πέμπτη θέση επίσης είχε τις μάχες της, μεταξύ των δύο Aprilia της Trackhouse και του Pedro Acosta, που είχε αρχίσει να ανακάμπτει στους τελευταίους γύρους.

Μετά από αρκετές προσπεράσεις, ο Raul Fernandez επιβλήθηκε, με τον Ai Ogura να τερματίζει έκτος μπροστά στους συμπατριώτες τους και τον Acosta στην έβδομη θέση.

Όγδοος τερμάτισε ο Francesco Bagnaia, με τους Fermin Aldeguer και Luca Marini να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Το MotoGP μετακομίζει αμέσως στην Ινδονησία για τον 17ο Γύρο του Πρωταθλήματος, το επόμενο Σαββατοκύριακο.

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Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος: World Championship Team for JPN MotoGP RAC