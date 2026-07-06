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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H εκδήλωση Ducati-Ψήνεται επιστρέφει για 7η χρονιά την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Κλημέντι Κορινθίας 20′ από το Κιάτο.

To Moto Festival Ducati-Ψήνεται, όπως αναφέρει και το σύνθημά του – Μην Κολλάς, Έλα με ό,τι Καβαλάς! – είναι ανοικτό σε όλους τους μοτοσυκλετιστές άσχετα με το τι μάρκα μοτοσυκλέτα έχουν.

Πρόγραμμα Ducati-Ψήνεται

Σάββατο 11/7/26

21.00 Party στο καφενείο με ακουστικό σχήμα (Γιάννης Κρητικός-Τάσος Σκούρας)

Κυριακή 12/7/26

13.00 Οι φοιτητές της κορυφαίας Μουσικής Σχολής musicfor θα μας ξεσηκώσουν με funk-soul-rock !

14.00 Γιάννης Κρητικός-Τάσος Σκούρας & band. H Rock συναντά την κρητική μουσική!

Ο ηθοποιός Γιάννης Κρητικός (Γη της ελιάς) και άκρως ταλαντούχος λυράρης θα βρεθεί στην σκηνή του Ducati-Ψήνεται με τον κορυφαίο κιθαρίστα & γνωστό bluesman Τάσο Σκούρα σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό Rock, Blues και Κρητικής μουσικής !

Μαζί τους η Βάλια Σκούρα (τραγούδι), ο Κων/νος Σαλάπας (τύμπανα), ο Μάνος Σιδέρης (μπάσο) και ο Αντώνης Αναδρανιστάκης (λαούτο)

Είσοδος: 28€ – Περιλαμβάνεται το menu, τα παιδιά δωρεάν

Menu: Γουρνοπούλα κριτσανιστή με πατάτες ή γεμιστά στον ξυλόφουρνο, χειροποίητη χορτόπιτα, χωριάτικη σαλάτα, φέτα, τζατζίκι, ζυμωτό ψωμί

Διαμονή: Δωρεάν camping σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (κράτηση σκηνής απαραίτητη). Τοπικοί ξενώνες: Αγγελικά στα Ορεινά (1 χλμ) 6974752584, Αρμονία (8 χλμ) 2747022475, Πλειάδες (12 χλμ) 6977016990

Κράτηση: Τηλ. 2742071239 e-mail ducatipsinetai@gmail.com

Κάθε χρόνο όλα τα έσοδα από τα tshirt Ducati-Ψήνεται διατίθενται σε φιλανθρωπικές δράσεις