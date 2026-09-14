του Νεκτάριου Διατσίδη

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi παρουσιάστηκε μια ειδική έκδοση που γιορτάζει την ιστορική επέτειο του Αετού και αποτίει φόρο τιμής στο νέο σπίτι της Moto Guzzi.

Σε αυτή τη νέα, πρωτότυπη έκδοση, οι Moto Guzzi Stelvio, V100 Mandello, V85 Strada και V7 Stone ντύνονται με ένα ειδικά σχεδιασμένο κοστούμι: εμπνευσμένο από τα χρώματα του νέου hub του Mandello del Lario και εμπλουτισμένο με ξεχωριστές λεπτομέρειες.

Μοντέλα που προορίζονται να γίνουν περιζήτητα από τους πιο παθιασμένους φίλους της Guzzi και τους συλλέκτες.

Stelvio

Ταυτόχρονα με τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της Moto Guzzi στο Mandello del Lario, αποκαλύπτεται η αποκλειστική έκδοση “105th Anniversary”. Δημιουργήθηκε για την επέτειο των 105 χρόνων του Οίκου του Αετού και αποτίει επίσης φόρο τιμής σε ένα εξαιρετικό project – ένα ορόσημο στην ιστορία της Moto Guzzi – που ανοίγει τις πύλες σε μια νέα βιομηχανική, μουσειακή και πολιτιστική εμπειρία.

V100 Mandello

Η έκδοση Moto Guzzi 105th Anniversary βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αρχιτεκτονική και τα χρώματα που ορίζουν το εξαιρετικό συγκρότημα που σχεδίασε ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Greg Lynn, το οποίο, εκτός από το νέο εργοστάσιο, περιλαμβάνει το νέο Μουσείο Moto Guzzi και εκτεταμένους χώρους για εκδηλώσεις και υποδοχή επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να δημιουργεί, να πειραματίζεται, να ζει μοναδικές εμπειρίες και να γεννά συναισθήματα: το σπίτι της νέας Moto Guzzi, το οποίο θα συνεχίσει να μας υποδέχεται για τα επόμενα 105 χρόνια.

V85 Strada

Διαθέσιμη από τον Οκτώβριο και μόνο έως τα τέλη του 2027, η ειδική έκδοση 105th Anniversary θα διατίθεται για τις Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada και V7 Stone και ξεχωρίζει για τον αποκλειστικό γκρι χρωματισμό της, με γυαλιστερό περλέ φινίρισμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη απόχρωση που παραπέμπει σε μια βιομηχανική, μεταλλική και αυθεντική αισθητική. Μία εμφάνιση κομψή και χαρακτηριστική, που αντλεί έμπνευση από την αισθητική του αρχιτεκτονικού σχεδίου της νέας Moto Guzzi.

V7 Stone

Ο γκρι χρωματισμός ενισχύεται από κίτρινες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση, εμπνευσμένες επίσης από τα φινιρίσματα του νέου συγκροτήματος στο Mandello. Χαρακτηριστικό είναι το γραφικό Moto Guzzi 105th Anniversary, που εκτείνεται κατακόρυφα και στις δύο πλευρές του ρεζερβουάρ, με τον αριθμό 105 να δεσπόζει στο σημείο όπου συνήθως βρίσκεται ο εμβληματικός αετός της μάρκας. Το ίδιο γραφικό επαναλαμβάνεται και στο κανάλι της πίσω ζάντας. Ειδικά σχεδιασμένη για αυτή την ειδική έκδοση είναι και η σέλα, η οποία φέρει τον στυλιζαρισμένο αετό της Moto Guzzi και κίτρινες ραφές σε χρωματική αντίθεση.

Πρόκειται για ειδικές εκδόσεις των μοντέλων, που σηματοδοτούν μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Moto Guzzi και προορίζονται να γίνουν περιζήτητες για τους Guzzisti και τους συλλέκτες σε όλο τον κόσμο.