του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά από σχεδόν 5 χρόνια εργασιών και συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, η νέα έδρα της Moto Guzzi – η οποία παραμένει υπερήφανα, όπως από την ίδρυσή της το 1921, στο Mandello del Lario, στην πλευρά του Lecco της λίμνης Κόμο – έκανε την επίσημη πρεμιέρα της.

Στα επίσημα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας της Λομβαρδίας, Attilio Fontana, εκπρόσωποι και εξέχοντες τοπικοί παράγοντες, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Piaggio, Matteo Colaninno, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Piaggio, Michele Colaninno.

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Η νέα έδρα της Moto Guzzi στο Mandello del Lario σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από μια κορυφαία Διεθνή ομάδα με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα Greg Lynn και αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες στην πρόσφατη ιστορία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.

Δεν είναι απλώς ένα νέο εργοστάσιο ούτε απλώς ένα νέο μουσείο, αλλά ένας χώρος όπου η ευρηματικότητα και η τεχνολογία, ο θρύλος και το πάθος συναντώνται για να γεννήσουν νέες ιδέες, να οραματιστούν και να δημιουργήσουν το μέλλον.

Στον τόπο όπου ιδρύθηκε η Moto Guzzi πριν από 105 χρόνια, ανάμεσα στα βουνά και τη λίμνη, ο Αμερικανός σχεδιαστής – πρώην νικητής του Χρυσού Λέοντα στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας – δημιούργησε έναν πολυλειτουργικό κόμβο όπου η καινοτομία, ο πειραματισμός και η ιστορία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν μοναδικό πολιτιστικό χώρο. Ένα οραματικό έργο που ανοίγει τις πόρτες σε μια εντελώς νέα εμπειρία, συνδυάζοντας την τεχνολογία και τον σχεδιασμό σε μια φουτουριστική αρμονία.

Η νέα έδρα της Moto Guzzi υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική της λειτουργία ως χώρου παραγωγής και διατήρησης της κληρονομιάς της μάρκας. Έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί, να πειραματίζεται, να προσφέρει εμπειρίες και να προκαλεί συναισθήματα. Ένας χώρος όπου οι ιδέες μπορούν να συναντηθούν και διαφορετικές οπτικές να μοιραστούν, όπου η αγάπη για μια ιστορική μάρκα συμβαδίζει με ένα όραμα για το μέλλον, ώστε αυτό το μέλλον να μπορεί να οραματιστεί και να γίνει πραγματικότητα.

Η ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η νέα παραγωγική εγκατάσταση, σχεδιασμένη με σταθερή έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση των πόρων, διαθέτει 1,300 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών πάνελ, αξιοποιεί στο μέγιστο το φυσικό φως και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκεται στον ίδιο βιομηχανικό χώρο όπου κατασκευάζονταν ανέκαθεν οι μοτοσυκλέτες Moto Guzzi.

Η κόκκινη πύλη στην οδό Via Parodi, η οποία αποτελεί από το 1921 την είσοδο για τους τεχνικούς, τους εργαζομένους, τους μηχανικούς και τους αναβάτες της Moto Guzzi και με την πάροδο των ετών έχει μετατραπεί σε τόπο προσέλευσης για μοτοσυκλετιστές από όλο τον κόσμο, θα παραμείνει στη θέση της, ως σύμβολο συνέχειας μιας μοναδικής εταιρικής ιστορίας. Πλέον όμως, πίσω από αυτή την είσοδο, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια εργασιών, βρίσκεται ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία μοτοσυκλετών.

Το εργοστασιακό συγκρότημα βρίσκεται στην καρδιά της αρχικής εγκατάστασης, μεταμορφώνοντάς την πλήρως αλλά με αρμονικό τρόπο και με σεβασμό τόσο στην ιστορία όσο και στην αρχιτεκτονική της. Περιλαμβάνει 5,500 τετραγωνικά μέτρα νέων βιομηχανικών κτιρίων, ανεβάζοντας τη συνολική επιφάνεια του εργοστασίου στα 38,000 τετραγωνικά μέτρα, ενισχύοντας έτσι την παραγωγική ικανότητα σε περισσότερα από 30,000 οχήματα ετησίως, καθώς και 380 τετραγωνικά μέτρα νέων χώρων γραφείων.

Οι αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης κινητήρων τελευταίας γενιάς δεν αποτελούν ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων, αλλά μια εντελώς νέα εγκατάσταση εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής.

Η μονάδα τελικής συναρμολόγησης των μοτοσυκλετών συνδέεται με το τμήμα κινητήρων μέσω ενός εξελιγμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος μεταφοράς. Εκεί, στο τέλος της γραμμής παραγωγής, οι μοτοσυκλέτες παραδίδονται στα επίγεια drones kilo™, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στη Βοστώνη από την Piaggio Fast Forward (PFF), και μεταφέρονται για τον τελικό έλεγχο, μειώνοντας στο ελάχιστο τη σωματική καταπόνηση των εργαζομένων και μεγιστοποιώντας την ασφάλεια. Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας κατασκευής.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Δίπλα στο εργοστάσιο, σε ολοκαίνουργιους χώρους, βρίσκεται το Μουσείο Moto Guzzi.

Το νέο κτίριο των 3,000 τ.μ. που στεγάζει το μουσείο αντλεί την έμπνευσή του από την τεχνική και μεταλλική αισθητική των μοτοσυκλετών που παράγονται στο Mandello: πολλές από τις μορφές και τις επιφάνειες των ευρύχωρων, φωτεινών νέων χώρων παραπέμπουν στα χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών, δημιουργώντας έναν οπτικό και υλικό σύνδεσμο ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την ταυτότητα της μάρκας.

Η επίσκεψη στη συλλογή θα αποτελεί ένα εξαιρετικό ταξίδι στην ιστορία της μοτοσυκλέτας, χάρη στη σπανιότητα των συναρπαστικών μοντέλων που εκτίθενται: Περισσότερες από 160 πλήρως αναπαλαιωμένες μοτοσυκλέτες παρουσιάζονται στο μουσείο, από την G.P., το μοναδικό πρωτότυπο που σηματοδότησε την απαρχή της Moto Guzzi, έως τα σύγχρονα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων θρυλικών μοτοσυκλετών και αγωνιστικών μοντέλων που κατέκτησαν 14 Παγκόσμιους Τίτλους MotoGP.

Οι θεματικές ενότητες του μουσείου είναι αφιερωμένες στον κινηματογράφο, τους αγώνες, τα ταξίδια, την τέχνη, καθώς και τα στρατιωτικά και αστυνομικά οχήματα. Μέσα από αυτές, οι επισκέπτες γνωρίζουν περισσότερα από έναν αιώνα ιστορίας, τεχνολογίας και σχεδιασμού της Moto Guzzi. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά τη διαδικασία παραγωγής μέσα από τις νέες γραμμές συναρμολόγησης.

ΝΕΟΙ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μεγάλους υπαίθριους χώρους, την ανακαινισμένη αεροδυναμική σήραγγα Galleria del Vento, καθώς και μια υπερυψωμένη βεράντα με θέα στην κεντρική πλατεία και το εμβληματικό ψηφιδωτό του αετού της Moto Guzzi.

Οι πεζοδρομημένοι χώροι διαθέτουν δεντροφυτεμένες πλατείες και διαδρομές με θέα στο εργοστάσιο. Συνολικά, οι νέοι χώροι ξεπερνούν τα 4,200 τ.μ. και περιλαμβάνουν το Motoplex Store, καφέ, χώρους για εργαστήρια και εκδηλώσεις, καθώς και νέο αμφιθέατρο.

Οι νέες εγκαταστάσεις και το μουσείο στο Mandello del Lario αποτελούν ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κατασκευή μοτοσυκλετών και την εμπειρία της μάρκας, δημιουργώντας έναν μοναδικό προορισμό για τους φίλους της Moto Guzzi και τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας από όλο τον κόσμο.

Michele Colaninno, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Piaggio:

«Με μεγάλη υπερηφάνεια και μια δόση τρέλας, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς και επένδυση άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, εγκαινιάζουμε το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Moto Guzzi. Το έργο περιλάμβανε τον πλήρη μετασχηματισμό του εργοστασίου και του μουσείου και αποτελεί δημιούργημα του Greg Lynn, φίλου και Διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτέκτονα, με τον οποίο εργαστήκαμε για να συνδυάσουμε το μέταλλο και τα ρομπότ, τη σιωπή και την τέχνη».

«Με θέα στις όχθες της λίμνης Κόμο, στο Mandello del Lario, περιτριγυρισμένη από το παρελθόν και το παρόν, αλλά ταυτόχρονα μία από τις πλέον πρωτοποριακές μονάδες παραγωγής μοτοσυκλετών, αποτελεί τεχνολογικό σημείο αναφοράς για την παγκόσμια βιομηχανία μοτοσυκλετών. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολη πρόκληση, την οποία όμως καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία, όλοι μαζί. Η Moto Guzzi είναι μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μάρκες μοτοσυκλετών στον κόσμο: όποιος οδηγεί μια Moto Guzzi διανύει περισσότερα από έναν αιώνα Ιταλικής ιστορίας, μαζί με όλες τις αναμνήσεις μας και όλες τις ελπίδες μας για το μέλλον».