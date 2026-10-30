Με το αυθεντικό ύφος της Moto Guzzi, η τεχνολογία από μοτοσυκλέτες μεγαλύτερης κατηγορίας, ο εμβληματικός αλλά σύγχρονος σχεδιασμός και το ευέλικτο, απολαυστικό πλαίσιο συνδυάζονται στην The Trip, μια μοτοσυκλέτα που φέρνει την καινοτομία και το συναίσθημα στο επίκεντρο!

Η Moto Guzzi The Trip θα παρουσιαστεί στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου, στο περίπτερο της εταιρείας, στην αίθουσα 9.

Μια εύκολη, ελαφριά και διασκεδαστική roadster 500 κ.εκ.

Όμορφη στην εμφάνιση και απολαυστική στην οδήγηση, η The Trip απευθύνεται τόσο σε όσους γνωρίζουν τώρα τον κόσμο της Moto Guzzi όσο και σε εκείνους που την αγαπούν ήδη. Είναι μια αυθεντική και σβέλτη μοτοσυκλέτα, ικανή να συναρπάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους αναβάτες, χωρίς να γίνεται περίπλοκη.

Κάποια στιγμή αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι η μοτοσυκλέτα έπρεπε να σημαίνει ακραίες επιδόσεις, υπερβολική ισχύ και ολοένα πιο απαιτητικές κατασκευές.

Στο μεταξύ, όμως, η ζωή άλλαξε.

Οι πόλεις έγιναν πιο αγχωτικές, ο ελεύθερος χρόνος πιο πολύτιμος και η ανάγκη για αυθεντικές εμπειρίες εντονότερη από ποτέ.

Σήμερα, πραγματική πολυτέλεια δεν είναι οι περισσότεροι ίπποι. Είναι ο περισσότερος χρόνος, η μεγαλύτερη ελευθερία και οι περισσότερες ευκαιρίες να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.

Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τη Moto Guzzi The Trip.

Η νέα roadster των 500 κ.εκ. σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας γενιάς για την Moto Guzzi. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν τον χαρακτήρα μιας ιστορικής μάρκας, σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης που απαιτεί η σύγχρονη ζωή.

Μια μοτοσυκλέτα που κάνει ξεχωριστή κάθε διαδρομή. Από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι μια αυθόρμητη βόλτα μετά τη δουλειά. Από τη συντομότερη διαδρομή μέχρι το πιο όμορφο ταξίδι.

Γιατί σημασία δεν έχει πόσο μακριά φτάνεις, αλλά πώς επιλέγεις να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Η The Trip έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνεται αμέσως οικεία και εύκολη στην οδήγηση.

Με βάρος μόλις 180 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, φυσική θέση οδήγησης και προσιτό ύψος σέλας από 790 χιλιοστά, όλα είναι σχεδιασμένα για απλότητα και αμεσότητα.

Χωρίς άγχος στους ελιγμούς. Χωρίς νευρικότητα στην κίνηση. Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα στον αναβάτη και την απόλαυση της οδήγησης.

Με τεχνολογικό εξοπλισμό που συναντάμε σε μοτοσυκλέτες μεγαλύτερης κατηγορίας, σύγχρονο σχεδιασμό και ευέλικτο, απολαυστικό πλαίσιο, η Moto Guzzi The Trip συνδυάζει την προσιτή συμπεριφορά με τον ζωντανό χαρακτήρα, όπως λίγες μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της.

Μπορεί να κερδίσει όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στους δύο τροχούς, να ικανοποιήσει τους πιο έμπειρους μοτοσυκλετιστές και να αναζωπυρώσει το πάθος όσων επιστρέφουν στην οδήγηση έπειτα από χρόνια απουσίας.

Μια μεσαίου κυβισμού Moto Guzzi με έντονη προσωπικότητα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΙ

Η The Trip εισάγει μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση για την Moto Guzzi: λιτή, σύγχρονη και αυθεντική.

Κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί με τη λογική της αφαίρεσης και όχι της προσθήκης, ώστε να αναδεικνύονται όσα έχουν πραγματικά σημασία: οι ισορροπημένες αναλογίες, οι καθαρές επιφάνειες και η επιβλητική παρουσία του δικύλινδρου κινητήρα, με το βαθύ, μαύρο φινίρισμά του.

Το μεταλλικό ρεζερβουάρ των 15 λίτρων συνδυάζει την κομψότητα με την πρακτικότητα. Ο full LED προβολέας δίνει μια σύγχρονη διάσταση στον εμβληματικό αετό της Moto Guzzi. Η κυκλική έγχρωμη οθόνη TFT των 3.6 ιντσών συνδέεται απρόσκοπτα με smartphone και παρέχει ευανάγνωστες, άμεσες πληροφορίες σε κάθε διαδρομή.

Οι φωτιζόμενοι διακόπτες στο τιμόνι εξασφαλίζουν εύκολο και διαισθητικό χειρισμό, ακόμη και τη νύχτα, ενώ το όνομα της μοτοσυκλέτας είναι διακριτικά κεντημένο στη σέλα.

Γιατί η καλύτερη τεχνολογία είναι εκείνη που κάνει τη ζωή απλούστερη.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Στην καρδιά της The Trip βρίσκεται ένας σύγχρονος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας, με ισχύ σχεδόν 48 ίππων, πλήρως συμβατός με την άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2.

Το δυνατό του σημείο είναι ότι κάνει κάθε χιλιόμετρο απολαυστικό.

Η απόκρισή του είναι ομαλή, με το μεγαλύτερο μέρος της ροπής να είναι διαθέσιμο από τις χαμηλές στροφές. Η οδήγηση είναι χαλαρή στην αστική κυκλοφορία και γίνεται πιο συναρπαστική όταν ο δρόμος ανοίγει έξω από την πόλη.

Τα πάντα έχουν σχεδιαστεί για να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να προσφέρουν φυσική αίσθηση και να κάνουν την οδήγηση απολαυστική.

Γιατί η διασκέδαση δεν προκύπτει από την πολυπλοκότητα, αλλά από την αίσθηση ότι γίνεσαι αμέσως ένα με τη μοτοσυκλέτα σου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η The Trip προσφέρει την τεχνολογία που χρειάζεται ο αναβάτης, ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεται.

Το ηλεκτρονικό γκάζι Ride-by-Wire και τα τρία προγράμματα οδήγησης επιτρέπουν την προσαρμογή του χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας ανάλογα με τις συνθήκες.

Road: Για την καθημερινή οδήγηση, με έμφαση στην ομαλή λειτουργία και την άνεση.

Sport: Για περισσότερη ζωντάνια και διασκέδαση στις αγαπημένες διαδρομές.

Rain: Για μεγαλύτερη ασφάλεια όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες.

Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με εικονίδια στην οθόνη και το Quick Shifter, που διατίθενται ως αξεσουάρ, ολοκληρώνουν τον εξοπλισμό, κάνοντας κάθε διαδρομή ακόμη πιο εύκολη και απολαυστική.

Η ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ

Η The Trip έχει σχεδιαστεί για να κινείται με στιλ στην καθημερινότητα, αλλά οι δυνατότητές της δεν περιορίζονται στην πόλη.

Είναι η μοτοσυκλέτα που κάνει ξεχωριστή μια παράκαμψη στο δρόμο της επιστροφής. Που σε παρακινεί να ανακαλύψεις μια καινούργια γειτονιά, ένα κρυμμένο μπαρ ή έναν δρόμο στον οποίο δεν έχεις οδηγήσει ποτέ.

Είναι ο ιδανικός σύντροφος για μια αυθόρμητη απόδραση έξω από την πόλη, προς τη θάλασσα την αυγή ή προς μια κορυφή την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Απευθύνεται σε όσους αναζητούν νέες εμπειρίες, αλλά και σε εκείνους που αγαπούν τα ταξίδια, ακόμη κι όταν τα κάνουν μόνο με τη φαντασία τους.

Σε όσους πιστεύουν ότι η περιπέτεια μπορεί να ξεκινήσει τη στιγμή που γυρίζεις το κλειδί και κουμπώνεις την πρώτη σχέση.

ΤΡΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΤΗΝ THE TRIP

Black Metropolis

Η σύγχρονη κομψότητα της πόλης.

Green Grove

Εκεί όπου η παράδοση της Moto Guzzi συναντά τη φύση.

Red Beat

Η ενέργεια του αετού στην πιο δυναμική και σπορ εκδοχή της.

Για να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής, η Moto Guzzi θα διαθέσει επίσης την ειδική έκδοση The Opening, για όσους θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της νέας σελίδας από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Η νέα The Trip 500 θα βρίσκεται στο επίκεντρο του περιπτέρου της Moto Guzzi στην έκθεση EICMA, που θα πραγματοποιηθεί στο Rho Fiera από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026. Η διάθεσή της μέσω του επίσημου δικτύου αντιπροσώπων αναμένεται στις αρχές του 2027.