του Δημήτρη Διατσίδη

Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Moto Guzzi στο Mandello del Lario, στη λίμνη του Como, γράφεται ιστορία:

* Η Moto Guzzi γιορτάζει τα 105 χρόνια από την ίδρυσή της με τα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων.

* Εγκαινιάζεται το νέο Μουσείο Moto Guzzi, ένας χώρος αφιερωμένος στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ιστορία της παγκόσμιας μοτοσυκλέτας.

* Το Mandello del Lario μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης όπου η εταιρική κουλτούρα συναντά την τεχνολογία αιχμής και όπου η παράδοση συνυπάρχει με την καινοτομία και τον πειραματισμό.

* Ένας υπερσύγχρονος πολυχώρος με εκτεταμένες εγκαταστάσεις για εκδηλώσεις, εργαστήρια, διαδραστικές εμπειρίες και αγορές.

Δεκάδες χιλιάδες μοτοσυκλετιστές και φίλοι της μάρκας αναμένονται στο Mandello για 4 ημέρες γεμάτες μουσική, υπέροχες μοτοσυκλέτες και εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Moto Guzzi. Από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το Mandello del Lario, η ιστορική πόλη στις ανατολικές όχθες της λίμνης Κόμο, θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έγινε ποτέ στο πλαίσιο των Moto Guzzi World Days (GMG), αφιερωμένη στα εγκαίνια του νέου εργοστασίου και του νέου Μουσείου Moto Guzzi.

Η Moto Guzzi θα γιορτάσει την 105η επέτειο από την ίδρυσή της και, κυρίως, θα ανοίξει ένα νέο και καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της. Ένα φουτουριστικό αρχιτεκτονικό έργο γεννιέται, αγκαλιάζοντας 105 χρόνια ιστορίας χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά της, αλλά αντίθετα εμπλουτίζοντάς την και αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσήλωση της Moto Guzzi στην καινοτομία. Ένας χώρος σχεδιασμένος για δημιουργία, πειραματισμό, μοναδικές εμπειρίες και έντονα συναισθήματα. Ένας τόπος όπου η αγάπη για τη μάρκα συναντά το όραμα για το μέλλον – το νέο σπίτι της Moto Guzzi, που θα συνεχίσει να υποδέχεται επισκέπτες για τα επόμενα 105 χρόνια.

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση με τεχνολογία αιχμής, όπου θα κατασκευάζονται τα μοντέλα Moto Guzzi του 21ου αιώνα, ακριβώς στο ίδιο σημείο όπου η παραγωγή συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1921. Ταυτόχρονα, θα αποτελεί έναν χώρο όπου η παράδοση και η καινοτομία συνυπάρχουν, συνδυάζοντας την εταιρική κληρονομιά με τις πλέον προηγμένες τεχνικές λύσεις.



Το νέο Μουσείο Moto Guzzi θα διαφυλάσσει μια ιστορία μοναδική στον κόσμο, βασισμένη στην τεχνολογία, το σχεδιασμό και τη συνεχή καινοτομία.

Οι νέοι χώροι, που αναπτύσσονται εντός της ιστορικής έκτασης του εργοστασίου, έχουν σχεδιαστεί για να υποδέχονται επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Θα φιλοξενούν ένα σύγχρονο κέντρο επισκεπτών, το μεγάλο κατάστημα Motoplex Store, αφιερωμένο στις αγορές, καθώς και καφέ, χώρους για εργαστήρια, εκδηλώσεις και διαδραστικές εμπειρίες. Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό, με δωρεάν είσοδο, από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, gmg.motoguzzi.com.

Χιλιάδες φίλοι της Moto Guzzi από όλο τον κόσμο αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο GMG (Giornate Mondiali Moto Guzzi) του 2026.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές του πλούσιου προγράμματος θα είναι η μεγάλη παρέλαση του Σαββάτου το πρωί, κατά την οποία χιλιάδες μοτοσυκλέτες Moto Guzzi, κάθε εποχής και μοντέλου, θα διανύσουν τη διαδρομή από το Lecco έως το Mandello del Lario.

Για 4 ημέρες, οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν ζωντανή μουσική με σκηνή και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το Virgin Radio.

Παράλληλα, επιστρέφουν τα δωρεάν τεστ μοτοσυκλετών με ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων Moto Guzzi, ενώ η περιοχή του street food θα προσφέρει, όπως πάντα, πληθώρα γαστρονομικών επιλογών.

Το GMG 2026 θα είναι μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη διασκέδαση, στην αγάπη για τις σπουδαιότερες μοτοσυκλέτες του κόσμου και σε εκδηλώσεις ανοιχτές για όλους.

Όλες οι πληροφορίες και οι εγγραφές για δωρεάν είσοδο είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: gmg.motoguzzi.com.