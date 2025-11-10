Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ένα όνομα που θυμίζει μύθο και πάθος: η Moto Morini 3 ½ Sport, ένα εμβληματικό μοντέλο του εργοστασίου από τη Μπολόνια, επιστρέφει!

Αναγεννημένο με σύγχρονες γραμμές και αυθεντικό πνεύμα, φέρνει ξανά το θρυλικό όνομα στον των μοτοσυκλετών μικρού κυβισμού.

Δημιουργημένη ως μια επανερμηνεία της ιστορικής Moto Morini 3 ½ Sport, μια σχεδίαση του Franco Lambertini που κυκλοφόρησε το 1974, συνδυάζει την παράδοση που το έκανε διάσημο με τη σύγχρονη καινοτομία προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες.

Η νέα Moto Morini 3 ½ Sport δεν είναι απλώς μια επιστροφή – είναι μια αναγέννηση: μια γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μεταξύ κλασικής γοητείας και σύγχρονης καινοτομίας.

Βασικές αξίες:

Μικρό βάρος

Αξιοπιστία

Ευκολία συντήρησης

Απόλαυση οδήγησης

Σχεδιασμός και Πλαίσιο

Ο σχεδιασμός αντανακλά τις σπορ γραμμές του πρωτότυπου, επανασχεδιασμένες με ένα εκλεπτυσμένο, σύγχρονο στυλ.

Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει το πνεύμα της 3 ½ Sport, ενώ παράλληλα εισάγει σύγχρονα υλικά κατασκευής και τεχνολογίες αιχμής για υψηλή απόδοση και μοναδική αισθητική.

Κινητήρας και χαρακτηριστικά

Ο V2 δικύλινδρος κινητήρας των 350 cc προδιαγραφής Euro 5+ προσφέρει ζωντανή και ομαλή επιτάχυνση, συνδυάζοντας την ισχύ με ελαστικότητα και ροπή.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Σύστημα φωτισμού Full LED

Οθόνη TFT με ενσωματωμένο πλοηγό

Εργονομική σέλα και προηγμένη ανάρτηση για σταθερότητα και άνεση

Εργονομία και Προσαρμογή

Η Moto Morini 3 ½ Sport έχει κλασικό τιμόνι για μια χαλαρή θέση οδήγησης και για όσους αναζητούν μια πιο σπορ θέση θα διατίθενται clip-ons τιμόνια ως αξεσουάρ.

Στοιχεία που ξεχωρίζουν:

Τάπα ρεζερβουάρ vintage

Σέλα με λογότυπο Moto Morini

Κομψή γραμμή εξάτμισης

Με ύψος σέλας 780 mm και συμπαγείς αναλογίες, είναι μια προσιτή και ευέλικτη μοτοσικλέτα, ιδανική για καθημερινή χρήση.

Χειρισμός και προσβασιμότητα

Χάρη στην προσεκτική μελέτη της γεωμετρίας της θέσης οδήγησης η Moto Morini 3 ½ Sport προσφέρει αρίστη αίσθηση στην οδήγηση, κάτι που την κάνει ιδανική ακόμη και για αρχάριους που εκτιμούν το στυλ και την απόδοση.

Κατάλληλη για κατόχους άδειας οδήγησης A2.

Χρώματα: Legacy Red, Pure White

Διαθεσιμότητα: Πρώτο εξάμηνο του 2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Moto Morini 3 ½ Sport

Διαστάσεις

Μήκος × Πλάτος × Ύψος: 2090 × 800 × 1224 mm (1150 mm με ημι-τιμόνι)

Μεταξόνιο: 1420 mm

Βάρος χωρίς ξένο βάρος: 154 kg

Ύψος σέλας: 795 mm

Ρεζερβουάρ καυσίμου: 15,5 L

Πλαίσιο και ανάρτηση

Πλαίσιο: Ατσάλινο μονής δοκού με διπλούς σωλήνες γύρο από τον κινητήρα

Ψαλίδι: αλουμίνιο

Εμπρός: Ανεστραμμένο πιρούνι ø37 mm, διαδρομή τροχού 130 mm

Πίσω: Μονό αμορτισέρ Cantilever, διαδρομή τροχού 120 mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου

Σύστημα πέδησης

Εμπρός: Μονός δίσκος ø300 mm, σταθερή δαγκάνα, 4 αντίθετα έμβολα

Πίσω: Μονός δίσκος ø255 mm, σταθερή δαγκάνα, 2 αντίθετα έμβολα

ABS: Διπλό κανάλι

Ζάντες και Ελαστικά

Εμπρός: 110/70 17” – ζάντα αλουμινίου 3.0” × 17”

Πίσω: 150/60 17” – ζάντα αλουμινίου 4.25” × 17”

Κινητήρας