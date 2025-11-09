του Δημήτρη Διατσίδη

Οι 7 διεκδικητές έγιναν 3 πριν από τα «πυροτεχνήματα» στον μεγάλο τελικό της ηλεκτρικής κατηγορίας

1ος ΑγώναςΉταν η ημέρα της απόφασης του Τίτλου στην τελευταία σεζόν της MotoE – και δεν απογοήτευσε! Οι φίλοι των αγώνων απόλαυσαν δύο συναρπαστικές κούρσες στο Grand Prix της Πορτογαλίας, όπου ο Alessandro Zaccone (Aruba Cloud MotoE Team) κατέκτησε τελικά το στέμμα της ηλεκτρικής κατηγορίας στο Portimão.

Φτάνοντας ως επικεφαλής του Πρωταθλήματος, ο Ιταλός δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερη αρχή, μετατρέποντας την pole position σε μια δύσκολη νίκη στο 1ο Αγώνα, μπροστά από τον Eric Granado (LCR E-Team) και τον Jacopo Hosciuc (MSI Racing Team). Αυτή η επιτυχία του χάρισε ένα προβάδισμα 17 βαθμών ενόψει της δεύτερης εκκίνησης της ημέρας.

2ος Αγώνας

Με τον Τίτλο πλέον εντός εμβέλειας, η αποστολή ήταν απλή: τερματισμός στην 7η θέση ή καλύτερα. Τελικά, μια ψύχραιμη πορεία μέχρι την 4η ήταν αρκετή για τον Zaccone να «κλειδώσει» το Πρωτάθλημα. Μπροστά, ο Mattia Casadei (LCR E-Team) πίεσε δυνατά για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του Τίτλου, αλλά ο Oscar Gutierrez (MSI Racing Team) άρπαξε τη νίκη με μόλις 0.098 δευτ., καθώς οι δύο οδηγοί πάλευαν στα όριά τους.

Ο Nicholas Spinelli (Rivacold Snipers Team MotoE) συμπλήρωσε το βάθρο, μετά από δράμα μέσα στο γκρουπ που περιελάμβανε ποινή ισοδύναμη με αυτή του μεγαλύτερου γύρου Long Lap για τον Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) λόγω πρόκλησης σύγκρουσης, καθώς και πτώση για τον Eric Granado (LCR E-Team).

Ήταν μια συναισθηματική και «ηλεκτρισμένη» τελευταία ημέρα της σεζόν της MotoE, με τον Alessandro Zaccone να στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoE 2025.

Alessandro Zaccone: Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoE 2025

Από τους Εθνικούς Αγώνες στην Ιταλία μέχρι την παρουσία του στην Supersport το 2016, ο Zaccone μετακινήθηκε στο Moto2 European Championship το 2018, σημειώνοντας πρόοδο από τερματισμούς στην πρώτη πεντάδα μέχρι την πρώτη του νίκη στη δεύτερη σεζόν. Εκείνη τη χρονιά τερμάτισε 3ος – επίδοση που επανέλαβε και την επόμενη χρονιά, μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με 3 νίκες και μόλις 2 Αγώνες εκτός βάθρου.

Το ντεμπούτο του στην MotoE™ ήρθε το 2020 και την επόμενη χρονιά σημείωσε την πρώτη του νίκη στην ηλεκτρική κατηγορία, παλεύοντας για τον Τίτλο μέχρι τον τελευταίο γύρο πριν ένας τραυματισμός τον αφήσει εκτός. Το 2022 μεταπήδησε στην Moto2, σημειώνοντας αρκετούς βαθμολογούμενους τερματισμούς, αλλά επέστρεψε στην MotoE το 2023, καθώς η διοργάνωση πέρασε σε μοτοσυκλέτες Ducati.

Μια σταθερή σεζόν έθεσε τα θεμέλια για άλλη μια χρονιά στην κορυφή το 2024, όπου ο Zaccone ανέβηκε πολλές φορές στο βάθρο και επέστρεψε στις νίκες. Το 2025, με σταθερούς τερματισμούς στην πρώτη πεντάδα, 2 νίκες και 2 ακόμη βάθρα, πέτυχε τη συνέπεια που χρειαζόταν για να κατακτήσει τον Τίτλο – και κράτησε την ψυχραιμία του μέχρι το τέλος, για να γίνει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoE 2025 με στυλ.

Μετά από αρκετές ανατροπές και δυσκολίες, η πίστα «rollercoaster» χάρισε λίγη μαγεία στην επιμονή του #61.

Tα πλήρη αποτελέσματα του 1ου και του 2ου Αγώνα στους παρακάτω πίνακες:

Αγώνας 1: Session_for_POR_MotoE_RAC1

Αγώνας 2: Session_for_POR_MotoE_RAC2.01