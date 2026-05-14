του Δημήτρη Διατσίδη

Η Γαλλία ήταν γεμάτη πρωτιές για το MotoGP– τώρα μερικοί από τους βασικούς πρωταγωνιστές θέλουν να το επαναλάβουν στην Βαρκελώνη!

Η Καταλονία καλεί. Το πιο συναρπαστικό σπορ στον κόσμο φτάνει στην Βαρκελώνη, με τους δύο πρώτους αναβάτες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος να χωρίζονται από μόλις έναν βαθμό. Ενώ ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) παραμένει εκτός δράσης, η μάχη μεταξύ των συναθλητών της Aprilia Racing, Marco Bezzecchi και Jorge Martin, φουντώνει, καθώς μπαίνουμε στην πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya.

ΕΚΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ο MM93 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Μακριά από τη μάχη του Τίτλου MotoGP 2026, η μεγάλη είδηση από το Le Mans ενόψει Βαρκελώνης είναι η απουσία του αγαπημένου του κοινού Marc Marquez. Ο #93 υποβλήθηκε επιτυχώς σε διπλή επέμβαση στο πόδι και στον ώμο την Κυριακή, μετά την πτώση του στο Tissot Sprint στην Γαλλία, και ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP δεν θα αντικατασταθεί στην Βαρκελώνη. Περαστικά στον πρωταθλητή.

ΕΝΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ: BEZ VS MARTIN ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

588 ημέρες μετά τη νίκη του στο Grand Prix της Ινδονησίας το 2024, ο Martin επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της Κυριακής για πρώτη φορά από τότε που έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP. Και τι εμφάνιση ήταν αυτή – ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο. Νίκη σε Sprint και Grand Prix, μέγιστη συγκομιδή βαθμών, κάτι που ο #89 είχε να πετύχει από το Γαλλικό GP του 2024. Και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Bezzecchi και τα εκατομμύρια θεατών παγκοσμίως: επέστρεψε. Ο Martin αναμένεται να έχει και τεράστια υποστήριξη από το κοινό της Καταλονίας αυτό το Σαββατοκύριακο, στην πίστα όπου στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2024.

Το γεγονός ότι ούτε αυτός ούτε ο Bezzecchi έχουν τερματίσει εκτός πρώτης τετράδας στους Αγώνες της Κυριακής φέτος δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτή η μάχη Τίτλου θα έχει μεγάλη διάρκεια. Ο Ιταλός, που εξασφάλισε δύο συνεχόμενες δεύτερες θέσεις μετά τις τρεις πρώτες νίκες του σε Grand Prix, παραμένει επικεφαλής του πρωταθλήματος. Αλλά μόλις και μετά βίας. Ποιος θα φύγει από την Βαρκελώνη με το προβάδισμα στους βαθμούς;

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ;

Ο βασικός διώκτης στη βαθμολογία παραμένει ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Ο Ιταλός είναι εντυπωσιακά ο μοναδικός αναβάτης της Ducati μέσα στην πρώτη εξάδα μετά από 5 Γύρους, και μετά την προσπέρασή του στην προτελευταία στροφή απέναντι στον 4ο της βαθμολογίας Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – συνοδευόμενη από μια πονηρή ματιά πίσω, για την οποία ο #37 υπόσχεται εκδίκηση – ο “Diggia” πέρασε ξανά μπροστά από τον αστέρα της KTM για έναν βαθμό. Προσοχή σε αυτή την αντιπαλότητα που σιγοβράζει.

Ο Di Giannantonio και ο Acosta θα θέλουν απεγνωσμένα επιστροφή στο βάθρο στην Βαρκελώνη, μετά την ήττα τους από τον ταχύτατο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) στο Le Mans. Αυτό το βάθρο ερχόταν εδώ και καιρό, και ήρθε με στυλ. Ο πρώτος Ιάπωνας αναβάτης που ανεβαίνει σε βάθρο MotoGP από το 2012, ο Ogura βρίσκεται πλέον 5ος στο πρωτάθλημα – και αν λύσει το πρόβλημα των Κατατακτήριων, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto2 του 2024 μπορεί να γίνει σταθερός διεκδικητής νικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

Αφού είδε την Aprilia να κατακτά το 1-2-3 την Κυριακή, ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) παραπονέθηκε για προβλήματα slipstream στο Le Mans, που τον άφησαν στην 8η θέση. Ο συναθλητής του Ogura έχει πλέον περάσει μπροστά του στη βαθμολογία ενόψει Βαρκελώνης, οπότε ο Fernandez θα ψάξει αντίδραση στην πατρίδα του.

Ένα Σαββατοκύριακο που υποσχόταν πολλά περισσότερα για τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) στην Γαλλία. Παρά την εγκατάλειψη την Κυριακή, ο Pecco έδειχνε αισιόδοξος αφού απέδειξε ότι ήταν από τους ταχύτερους όλο το τριήμερο. Ώρα να το επαναλάβει χωρίς πτώση στην Βαρκελώνη – μια πίστα όπου νίκησε δύο φορές το 2024.

Άλλος ένας αναβάτης της Ducati που εγκατέλειψε την Κυριακή ήταν ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Ο νικητής του Ισπανικού GP, που είχε παραδεχθεί πριν το Le Mans ότι η πίστα αυτή είναι από τις πιο δύσκολες για τον ίδιο, δεν μπόρεσε να επαναλάβει τα κατορθώματα της Jerez. Ωστόσο, κρατήστε το βλέμμα σας στον νικητή του GP Καταλονίας 2025 αυτό το Σαββατοκύριακο. Πιθανότατα θα δούμε περισσότερο “Jerez” και λιγότερο “Le Mans” από τον AM73 στην έδρα του.

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), περσινός 3ος στην Βαρκελώνη, χτίζει ένα σταθερό σερί αποτελεσμάτων μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στις δύο πρώτες διοργανώσεις. Ο Ιταλός μετρά πλέον τρεις συνεχόμενους τερματισμούς στην πρώτη οκτάδα τις Κυριακές και βρίσκεται μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρώην συναθλητή του Pecco στη βαθμολογία. Είναι άραγε πιθανή μια επίθεση για το βάθρο από τον “The Beast” αυτό το Σαββατοκύριακο; Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Red Bull KTM Tech3, ο Maverick Viñales επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό του.

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) δύσκολα θα μπορούσε να πάρει περισσότερα από την YZR-M1 μπροστά στους 300,000 θεατές του Le Mans. Οι δύο τερματισμοί στην πρώτη εξάδα ήταν με διαφορά το καλύτερο Σαββατοκύριακο του Γάλλου φέτος και ελπίζει να συνεχίσει την πρόοδο στο Montmelo. Είναι μια πίστα όπου έχει κυριαρχήσει στο παρελθόν.

Βήμα-βήμα επανέρχεται μετά τον τραυματισμό του ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Η 9η θέση στην Γαλλία ήταν η τρίτη φορά στην πρώτη δεκάδα του Rookie of the Year 2025 για φέτος και παρότι αυτά δεν είναι τα αποτελέσματα που κυνηγά, ο Ισπανός δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως.

Η HRC ΨΑΧΝΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΥΧΗΣ

Υπήρξαν ξανά σημάδια στην Γαλλία ότι η HRC δεν απέχει πολύ από την κορυφή, αλλά οι βαθμοί είναι αυτοί που μετρούν. Τα αποτελέσματα δεν αντικατόπτρισαν τις πραγματικές δυνατότητες μετά την πτώση του Joan Mir (Honda HRC Castrol) ενώ βρισκόταν στην πρώτη εξάδα την Κυριακή, κάτι που σημαίνει 4 εγκαταλείψεις σε 5 Αγώνες για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2020. Το Grand Prix της πατρίδας του Johann Zarco (Castrol Honda LCR) έχασε τη δυναμική του μετά την πρωτιά της Παρασκευής, με τον Γάλλο και τον Luca Marini (Honda HRC Castrol) να τερματίζουν 11ος και 10ος αντίστοιχα. Και αφού πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Sprint το Σάββατο, ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) εγκατέλειψε για πρώτη φορά την Κυριακή. Περισσότερα αναμένονται από τον Ιαπωνικό κολοσσό.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

Παρότι η Παρασκευή του Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) στο Le Mans ήταν πολλά υποσχόμενη, το Σάββατο και η Κυριακή δεν εξελίχθηκαν το ίδιο καλά. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν βαθμοί για τον #42, τον Toprak Razgatlioglu και τον συναθλητή του στην Prima Pramac Yamaha MotoGP, Jack Miller, με όλες τις Yamaha μέσα στην πρώτη 15άδα για πρώτη φορά φέτος. Μικρά αλλά σημαντικά βήματα προόδου.

Πρόοδο αναζητά και ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) στην Βαρκελώνη, αφού η 14η θέση στη Γαλλία σημαίνει ότι ο Ιταλός δεν έχει τερματίσει στην πρώτη δεκάδα Κυριακής από την Ταϊλάνδη. Και παρά την πτώση του Brad Binder την Κυριακή στη Στροφή 7, ο αναβάτης της Red Bull KTM Factory Racing έφυγε από το Le Mans με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά τη βελτίωση της απόδοσής του. Ο Νοτιοαφρικανός θέλει να τη μεταφέρει και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Έχουμε ήδη δει τεράστιες ανατροπές και εξελίξεις μέσα στο 2026 και η Βαρκελώνη ίσως μας προσφέρει ακόμη περισσότερες. Μόλις ένας βαθμός χωρίζει τους δύο πρώτους πριν την έναρξη – ποιος θα επιβάλει την κυριαρχία του στο Monster Energy Grand Prix της Καταλονίας; Θα το ανακαλύψουμε αυτό το Σαββατοκύριακο.