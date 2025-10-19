του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Ισπανός και η Trackhouse γιορτάζουν τις πρώτες τους νίκες στο MotoGP με στυλ, καθώς οι Di Giannantonio και Bezzecchi συμπληρώνουν το βάθρο στο Phillip Island.

Πέμπτος διαφορετικός νικητής στη σειρά ήταν ο Raul Fernandez και μας το πρόσφερε με μια αψεγάδιαστη εμφάνιση στο Phillip Island, λίγο έξω από την Μελβούρνη, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στο MotoGP με στυλ, δίνοντας ταυτόχρονα στην Trackhouse MotoGP Team την πρώτη της νίκη στην κατηγορία. Πλέον, κάθε ομάδα στο grid έχει κερδίσει έναν τουλάχιστον Αγώνα Grand Prix στην ιστορία της στο MotoGP.

Την ίδια στιγμή, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ξεκίνησε από την 10η θέση και τερμάτισε 2ος, 1.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Fernandez, ενώ ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) προσπέρασε τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) προς το τέλος, για να ανέβει στο βάθρο, παρά τη διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου που του επιβλήθηκε.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ BEZZECCHI

Κάθε εκκίνηση είναι κρίσιμη, αλλά αυτή ήταν ακόμα περισσότερο για τον Bezzecchi. Και έκανε εκρηκτική εκκίνηση από τη μεσαία θέση της πρώτης σειράς. Ο Ιταλός πήρε την πρωτοπορία και στη 2η θέση πέρασε νωρίς ο Fernandez, με τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) να ακολουθεί, και αυτοί οι τρεις δημιούργησαν ένα προβάδισμα 0.6 δευτερολέπτων από το υπόλοιπο γκρουπ, στο οποίο προηγήθηκε ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP).

Ο Bezzecchi ειδοποιήθηκε για τη διπλή του ποινή μεγαλύτερου γύρου στον 2ο γύρο, αλλά δεν την εκτέλεσε άμεσα. Η τακτική ήταν ξεκάθαρη: να χτίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο προβάδισμα πριν μπει στη ζώνη της ποινής. Στον 3ο γύρο συνέχισε χωρίς να την εκτελέσει. Στο μεταξύ, ο Acosta πέρασε τον Fernandez στη στροφή 1 για να πάρει τη 2η θέση, ενώ ο Bezzecchi είχε προβάδισμα 1.1 δευτ. στην αρχή του 4ου γύρου. Αλλά και πάλι, δεν μπήκε να εκτίσει την ποινή.

Ο BEZZECCHI ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ, Ο MILLER ΕΠΕΣΕ

Στον 5ο γύρο ήρθε η ώρα για την πρώτη από τις δύο ποινές, που τον έριξε πίσω από τους Fernandez και Acosta. Η ποινή κόστισε περίπου δύο δευτερόλεπτα στον Ιταλό. Πιο πίσω, σημειώθηκαν δύο πτώσεις σε γρήγορη διαδοχή – πρώτα ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) στη στροφή 1 και έπειτα ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – ο τοπικός ήρωας – στη στροφή 6. Μεγάλη απογοήτευση για τους Αυστραλούς οπαδούς και τον ίδιο τον Miller, έπειτα από ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο.

Πίσω στην πίστα, ο Bezzecchi εκτέλεσε και τη δεύτερη ποινή μεγαλύτερου γύρου του, πέφτοντας σε θέση πίσω από τον 5ο Fabio Di Giannantonio, αφήνοντας τον νικητή του Sprint 2.8 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, την οποία πλέον κατείχε ο Fernandez, με 1.1 δευτερόλεπτο διαφορά από τον Acosta.

Ο FERNANDEZ ΞΕΦΕΥΓΕΙ

Ο Acosta είχε πλέον διαφορά 1.3 δευτ. από τον 3ο Marquez, καθώς ο Di Giannantonio πέρασε τον Quartararo για την 4η θέση στον 8ο γύρο. Ο Bezzecchi ήταν ο επόμενος που κόλλησε πίσω από τον αναβάτη της Yamaha και φαινόταν πως αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο στον Αγώνα, αν ο Bezzecchi ήθελε να διεκδικήσει τη νίκη. Και πράγματι, στην έξοδο της τελευταίας δύσκολης στροφής στον 10ο γύρο, πέρασε τον Quartararo και ανέβηκε στην 5η θέση.

Στον 13ο γύρο, ο Fernandez #25 είχε διαφορά 1.4 δευτ. από τον Acosta, ο οποίος άρχισε να δέχεται πίεση από τον Marquez. Ο Bezzecchi παρέμενε στην 5η θέση, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Di Giannantonio και 4 δευτερόλεπτα μακριά από τον Fernandez.

Στον 16ο γύρο, ο Marquez πέρασε τον Acosta. Η διαφορά από τον Fernandez είχε φτάσει τα 3 δευτερόλεπτα και στον επόμενο γύρο ο Ισπανός ήταν ταχύτερος από όλους. Και στον επόμενο ξανά. Έμεναν 11 γύροι – ήταν αρκετό το προβάδισμα του Fernandez;

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΔΙΑ

Οκτώ γύροι πριν το τέλος και το προβάδισμα του Fernandez κρατιόταν στα 3 δευτερόλεπτα, καθώς ο Di Giannantonio πέρασε τον Acosta για την 3η θέση. Έξι γύρους πριν το τέλος, ο Bezzecchi έκανε μια επιθετική κίνηση στη στροφή 8 και πέρασε τον Acosta για την 4η θέση. Αλλά πλέον ήταν 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον άλλο αναβάτη της Aprilia. Ο Fernandez είχε διαφορά 2.8 δευτ. από τον Marquez, ο οποίος δεχόταν πίεση από τον Di Giannantonio.

Και όπως έκανε και με τον Acosta, ο Di Giannantonio έκανε μια εξαιρετική και θαρραλέα κίνηση στον Marquez για να πάρει τη 2η θέση. Είχε κάτι να δώσει στους τελευταίους τέσσερις γύρους για να απειλήσει τον Fernandez;

Τρεις γύροι για το τέλος. Η διαφορά; 2.8 δευτερόλεπτα. Στον επόμενο; 2.6. Η απόσταση μειωνόταν, αλλά όχι αρκετά γρήγορα για να έχει ελπίδες ο Diggia. Ο Bezzecchi είχε φτάσει τον Marquez και ετοιμαζόταν για μάχη για το βάθρο. Στον προτελευταίο γύρο, στη στροφή 10, έκανε την κίνησή του και πέρασε στην 3η θέση.

Τελευταίος γύρος στο Phillip Island! Το προβάδισμα του Fernandez ήταν 1.8 δευτερόλεπτα και μετά 1.6 στο δεύτερο ενδιάμεσο. Αλλά η πρώτη νίκη στο MotoGP για τον Ισπανό ήταν σίγουρη. Μετά από συνεχόμενα βάθρα στα Sprint, πλέον είναι νικητής Grand Prix. Υποκλινόμαστε στον Raul Fernandez. Τι Αγώνας από τον #25, χαρίζοντας στον εαυτό του και στην Trackhouse μια ονειρική νίκη – και το έκανε να φαίνεται και εύκολο. Μάλιστα ήταν η πρώτη νίκη της Aprilia στην πίστα της Αυστραλίας και η 300η νίκη για το Ιταλικό εργοστάσιο!

Ο Di Giannantonio έκανε ένα φανταστικό δεύτερο μισό στον αγώνα για να πάρει τη 2η θέση, ενώ ο Bezzecchi τερμάτισε μόλις 2.4 δευτ. πίσω από τη νίκη, παρά τη διπλή του ποινή μεγαλύτερου γύρου. Και σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) στη στροφή 6, ο Bezzecchi ανέβηκε στην 3η θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ GP ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ο Marquez έμεινε στην 4η θέση έχοντας μείνει από πίσω λάστιχο στους τελευταίους γύρους και, παρότι η εξασφάλιση της 2ης θέσης στο Πρωτάθλημα καθυστερεί, φαίνεται να είναι θέμα χρόνου να το πετύχει. Ο Acosta κράτησε την 5η θέση με διαφορά μόλις 0.040 δευτ., καθώς ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) πλησίασε πολύ, ενώ ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν ο πρώτος αναβάτης της Yamaha στην 7η θέση.

Στην 8η θέση τερμάτισε ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), μια αξιοπρεπής επιστροφή μετά την ποινή των τριών θέσεων στη σχάρα, ενώ ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) έκανε επίσης δυνατό Αγώνα, τερματίζοντας 9ος. Την τετράδα των KTM στην πρώτη δεκάδα έκλεισε ο εντυπωσιακός Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3). Μπράβο στον αντικαταστάτη του Maverick Viñales.

Ο Αγώνας του Quartararo δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζε, καθώς από την pole position τερμάτισε στην 11η θέση. Οι τελευταίοι βαθμοί πήγαν στους Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: SEPANG

Το “Νησί” δεν απογοητεύει ποτέ. Ο Fernandez γίνεται ο 7ος διαφορετικός νικητής MotoGP του 2025, καθώς τώρα ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο σταθμό στην πίστα Sepang International Circuit την επόμενη Κυριακή. Ο Marquez κυνηγά την επιβεβαίωση της 2ης θέσης, ενώ Bezzecchi και Pecco μάχονται για την 3η.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: Session for AUS MotoGP RAC