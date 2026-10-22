Αυτό θα είναι το 36ο Grand Prix Αυστραλίας, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο από την πρώτη διοργάνωσή του, το 1989, με εξαίρεση τις ακυρώσεις του 2020 και του 2021 λόγω της πανδημίας. Τα δύο πρώτα Grand Prix Αυστραλίας φιλοξενήθηκαν στο Phillip Island, προτού το MotoGP μεταφερθεί για έξι χρόνια στην πίστα Eastern Creek και επιστρέψει στο Phillip Island το 1997.

Το Phillip Island αποτελεί έκτοτε την έδρα του Αγώνα και φέτος θα φιλοξενήσει το 30ό και τελευταίο Grand Prix MotoGP, καθώς από το 2027 το Grand Prix Αυστραλίας θα διεξάγεται σε μια διαδρομή στους δρόμους της Αδελαΐδας. Το Phillip Island είναι μία από τις έξι πίστες του ημερολογίου του 2026 όπου οι αναβάτες κινούνται αριστερόστροφα, μαζί με τις πίστες της Aragon, του Austin, του Balaton Park, του Sachsenring και της Valencia.

Το 2023, οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν αλλαγές στο πρόγραμμα, με το Grand Prix να διεξάγεται το Σάββατο, ενώ την Κυριακή οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση του Tissot Sprint. Έτσι, μέχρι σήμερα το Phillip Island έχει φιλοξενήσει μόλις δύο Αγώνες Sprint, το 2024 και το 2025.

Οι Αυστραλοί αναβάτες έχουν πετύχει εννέα νίκες σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island: ο Casey Stoner έξι συνεχόμενες φορές από το 2007 έως το 2012, ο Wayne Gardner το 1989 και το 1990 και ο Mick Doohan το 1998. Ο τελευταίος Αυστραλός που ανέβηκε στο βάθρο του Grand Prix MotoGP στην πίστα ήταν ο Jack Miller, με την 3η θέση το 2019.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: PHILLIP ISLAND

– Ο Jorge Martin προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με διαφορά μόλις δύο βαθμών από τον Marc Marquez, με 355 έναντι 353 βαθμών, ενώ 3ος είναι ο teammate του Martin, Marco Bezzecchi, με 309 βαθμούς. Η διαφορά των δύο βαθμών ανάμεσα στους δύο πρώτους ισοφαρίζει το μικρότερο προβάδισμα που έχει καταγραφεί μετά από 17 Grand Prix, επίδοση που σημειώθηκε το 2022. Τότε, ο Fabio Quartararo προηγούνταν με δύο βαθμούς του Francesco Bagnaia, προτού ο τελευταίος περάσει στην κορυφή στο Phillip Island.

– Η Aprilia προηγείται της Ducati στη βαθμολογία των κατασκευαστών με 12 βαθμούς, 503 έναντι 491, έχοντας ανακτήσει την πρωτοπορία με την κατάληψη των τεσσάρων πρώτων θέσεων στον Αγώνα της Ινδονησίας.

– Οι Valentino Rossi και Casey Stoner, μέλη του Hall of Fame του MotoGP, μοιράζονται το ρεκόρ νικών σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island, με έξι ο καθένας. Ο Marc Marquez ακολουθεί με τέσσερις νίκες, τις περισσότερες από κάθε αναβάτη που βρίσκεται στο φετινό grid.

– Ο Raul Fernandez πέτυχε εδώ την πρώτη του νίκη σε Grand Prix MotoGP το 2025, χαρίζοντας παράλληλα στην Aprilia την πρώτη της νίκη στην πίστα στην κορυφαία κατηγορία. Ο Marco Bezzecchi είχε κερδίσει το Sprint και τερμάτισε 3ος την Κυριακή, παρά τη διπλή ποινή μεγάλου γύρου που του είχε επιβληθεί για το περιστατικό με τον Marc Marquez στο προηγούμενο Grand Prix, στην Ινδονησία.

ΝΙΚΗΤΕΣ GRAND PRIX MOTOGP ΣΤΟ PHILLIP ISLAND: ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez: 4 νίκες (2015, 2017, 2019, 2024)

Maverick Viñales: 1 νίκη (2018)

Alex Rins: 1 νίκη (2022)

Johann Zarco: 1 νίκη (2023)

Raul Fernandez: 1 νίκη (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ PHILLIP ISLAND

Jorge Martin: 1 νίκη (2024)

Marco Bezzecchi: 1 νίκη (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ PHILLIP ISLAND: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Honda: 15 νίκες σε Grand Prix MotoGP.

Η Honda έχει πετύχει 15 νίκες στο Phillip Island, εννέα από τις οποίες από το 2002 και μετά. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι νίκες του Marc Marquez το 2015, το 2017 και το 2019, καθώς και εκείνη του Cal Crutchlow το 2016. Η 6η θέση του Luca Marini το 2025 ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα της Honda σε Grand Prix στην πίστα από το 2022 και μετά.

Yamaha: 6 νίκες σε Grand Prix MotoGP.

Η Yamaha έχει έξι νίκες στο Phillip Island, πέντε από τις οποίες από το 2002 και μετά: τρεις με τον Valentino Rossi (2004, 2005, 2014), μία με τον Jorge Lorenzo (2013) και μία με τον Maverick Viñales (2018). Το 2025, ο Fabio Quartararo κατέκτησε την pole position.

Ducati: 6 νίκες σε Grand Prix MotoGP και 1 νίκη σε Sprint.

Η Ducati έχει έξι νίκες σε Grand Prix στο Phillip Island: τέσσερις με τον Casey Stoner από το 2007 έως το 2010, μία με τον Johann Zarco, όταν πέτυχε την πρώτη του νίκη στο MotoGP το 2023, και μία με τον Marc Marquez το 2024. Το 2025, ο Fabio Di Giannantonio τερμάτισε 2ος.

Aprilia: 1 νίκη σε Grand Prix MotoGP και 1 νίκη σε Sprint.

Η Aprilia πέτυχε την πρώτη της νίκη σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island το 2025, με τον Raul Fernandez, ενώ ο Marco Bezzecchi ολοκλήρωσε τον Αγώνα στην 3η θέση. Οι δύο αναβάτες είχαν χαρίσει στην Aprilia το 1-2 και στο Sprint.

KTM: Καλύτερο αποτέλεσμα η 4η θέση σε Grand Prix MotoGP.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της KTM στο Phillip Island είναι η 4η θέση, την οποία κατέκτησε ο Brad Binder το 2023, έχοντας ξεκινήσει από τη 2η θέση της εκκίνησης. Το 2025, ο Pedro Acosta τερμάτισε 3ος στο Sprint και 5ος στον Αγώνα της Κυριακής.

Σημείωση: Η Suzuki έχει επίσης μία νίκη σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island.

Δέκα αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island:

– Marc Marquez: 5 φορές

– Francesco Bagnaia: 3 φορές

– Maverick Viñales: 3 φορές

– Fabio Di Giannantonio: 2 φορές

– Marco Bezzecchi: 1 φορά

– Jorge Martin: 1 φορά

– Jack Miller: 1 φορά

– Raul Fernandez: 1 φορά

– Alex Rins: 1 φορά

– Johann Zarco: 1 φορά

Τέσσερις αναβάτες έχουν κατακτήσει την pole position στην πίστα:

– Marc Marquez: 5 φορές

– Jorge Martin: 3 φορές

– Fabio Quartararo: 1 φορά

– Maverick Viñales: 1 φορά

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

200: Ο Luca Marini αναμένεται να συμπληρώσει 200 συμμετοχές σε Grand Prix, σε όλες τις κατηγορίες.

64: Αν ο Francesco Bagnaia ανέβει στο βάθρο του Grand Prix την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Wayne Rainey, μέλος του Hall of Fame του MotoGP, στην 9η θέση της λίστας με τους αναβάτες που έχουν τα περισσότερα βάθρα στην κορυφαία κατηγορία, με 64.

42: Αν ο Jorge Martin ανέβει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Θρύλο του MotoGP Loris Capirossi, με 42 βάθρα σε Grand Prix της κορυφαίας κατηγορίας.

12: Αν ο Marco Bezzecchi κερδίσει την Κυριακή, θα γίνει ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία που θα έχει πετύχει τις πρώτες 12 νίκες του στο MotoGP σε 12 διαφορετικές πίστες. Είναι ήδη ο 2ος αναβάτης που πέτυχε τις πρώτες 11 νίκες του σε 11 διαφορετικές πίστες, μετά τον Freddie Spencer, μέλος του Hall of Fame του MotoGP.

9: Οκτώ διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει Grand Prix MotoGP το 2026: οι Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Ai Ogura, Raul Fernandez και Pedro Acosta. Αν υπάρξει νέος νικητής, θα ισοφαριστεί το ρεκόρ των εννέα διαφορετικών νικητών σε μία σεζόν, που σημειώθηκε το 2016 και το 2020.

5: Αν ο Marc Marquez κερδίσει, θα φτάσει τις πέντε νίκες σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island, μία λιγότερη από το ρεκόρ των έξι νικών που μοιράζονται οι Valentino Rossi και Casey Stoner, μέλη του Hall of Fame του MotoGP.

4: Τέσσερις αναβάτες του grid έχουν την ευκαιρία να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: ο Luca Marini, ο rookie Diogo Moreira και οι αναβάτες που αντικαθιστούν άλλους, Iker Lecuona και Augusto Fernandez.

2: Αν ο Raul Fernandez κερδίσει, θα γίνει ο πρώτος αναβάτης μετά τον Casey Stoner που πετυχαίνει διαδοχικές νίκες σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island. Ο Stoner είχε κερδίσει έξι συνεχόμενες φορές από το 2007 έως το 2012.

1: Οι αναβάτες της KTM έχουν την ευκαιρία να χαρίσουν στον κατασκευαστή την πρώτη του νίκη σε Grand Prix MotoGP στο Phillip Island.