του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #93 κάνει το «διπλό» για έκτο συνεχόμενο MotoGP Σαββατοκύριακο, καθώς οι Aldeguer και Bezzecchi ανεβαίνουν στο βάθρο του GP της Αυστρίας.

Η «κατάρα» του Red Bull Ring έλαβε τέλος για τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), καθώς για έκτη συνεχόμενη φορά, ο αδιαμφισβήτητος επικεφαλής της βαθμολογίας του MotoGP πήρε το μέγιστο των βαθμών. Ωστόσο, η διαδρομή του προς τη νίκη στο bwin Grand Prix της Αυστρίας δεν ήταν εύκολη. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), που τελικά τερμάτισε 3ος, ήταν επικεφαλής για μεγάλο μέρος του Αγώνα, πριν ο πρωτοεμφανιζόμενος αστέρας Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ασκήσει πίεση στον Marquez στα τελευταία στάδια. Κανένας όμως δεν κατάφερε να σταματήσει τον #93 από το να κατακτήσει τον 1000ό Αγώνα στην ιστορία του MotoGP.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο BEZ ΜΠΡΟΣΤΑ, PECCO ΚΑΙ MARC ΣΤΗ ΜΑΧΗ

Μετά το κακό ξεκίνημα στο Sprint, ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πλησίασε στο να πάρει την πρωτοπορία από τον poleman Bezzecchi, ο οποίος όμως κράτησε την 1η θέση. Στον πρώτο γύρο είχαμε «κόκκινο vs κόκκινο», καθώς ο Marc Marquez επιτέθηκε στον Pecco στη στροφή 3, αλλά ο τελευταίος διατήρησε τη 2η θέση στην έξοδο της στροφή 4.

Έναν γύρο αργότερα, ο Marquez έκανε επιτυχημένη προσπέραση στη στροφή 3 και ανέβηκε στη 2η θέση. Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) πίεζε τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ενώ ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) πέρασε τον Acosta για την 5η, αλλά βγήκε εκτός στη στροφή 1. Ο Alex Marquez πήρε την ποινή μεγαλύτερου γύρου, έναν γύρο μετά, και έπεσε στην 11η θέση.

Ο MARQUEZ ΚΥΝΗΓΑ ΤΟΝ BEZZECCHI ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Μπροστά, ο Bezzecchi σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στον 4ο γύρο και κράτησε τον Marquez 0.6 δευτερόλεπτα πίσω του, ενώ ο Pecco προσπαθούσε να παραμείνει 3ος. Ο Marquez άρχισε να μειώνει τη διαφορά και στην αρχή του 8ου γύρου είχε φτάσει στα 0.2 δευτερόλεπτα, με τον Pecco στο +1.1.

Λίγους γύρους αργότερα, η διαφορά άνοιξε στα 0.9 δευτ. – το μεγαλύτερο κενό ανάμεσά τους μέχρι εκείνο το σημείο. Ξεκούραζε ο #93 τα ελαστικά του ή είχε απλώς καλύτερο ρυθμό ο Bezzecchi; Εν τω μεταξύ, ο συναθλητής του Bezzecchi, Jorge Martin, εγκατέλειψε μετά από πτώση στη στροφή 7, στον 14ο γύρο.

Στον 18ο γύρο από τους 28, η διαφορά έπεσε ξανά στα 0.2 δευτερόλεπτα. Στη μάχη για την 3η, ο Acosta έκανε επιθετικό προσπέρασμα στον Pecco στην προτελευταία στροφή και ο Aldeguer εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, περνώντας επίσης τον Ιταλό.

Ο MARQUEZ ΠΕΡΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Η μάχη «άναψε» ανάμεσα σε Bezzecchi και Marquez. Στη στροφή 3 ο Marquez πέρασε και στην κατηφόρα της στροφής 4 έμεινε μπροστά. Ο Bezzecchi αντεπιτέθηκε στη στροφή 6, αλλά ο Marquez πήρε την πρωτοπορία ξανά στη στροφή 1, του 20ού γύρου.

Ο ALDEGUER ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Ο Aldeguer είχε τρομερό ρυθμό. Πέρασε τον Acosta στη στροφή 2Β και έγινε ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα. Στον 22ο γύρο, ο #54 ήταν 1.7 δευτ. πίσω από τον Marquez, και 1.1 από τον Bezzecchi.

Η διαφορά έπεσε στα 0.5 από τον Bezzecchi και 1.1 από τον Marquez, ενώ στον 24ο γύρο ο Aldeguer πέρασε τον Bezzecchi στη στροφή 3 και άρχισε να πιέζει ακόμη και για τη νίκη.

Τέσσερις γύροι πριν το τέλος, η διαφορά από τον Marquez ήταν 0.9 δευτ. και έπεσε στα 0.7 στον επόμενο γύρο.

Όμως, ο Marquez σταθεροποίησε τον ρυθμό του και κράτησε τη διαφορά. Στον τελευταίο γύρο, είχε ακόμη 0.9 δευτ. προβάδισμα και δεν έκανε κανένα λάθος μέχρι τη γραμμή τερματισμού.

Ο Marquez κέρδισε τον 1000ό Αγώνα MotoGP, παίρνοντας για πρώτη φορά 25 βαθμούς στο Red Bull Ring. Έξι συνεχόμενα «διπλά», και ο έβδομος Παγκόσμιος Τίτλος στο MotoGP πλησιάζει.

Ο Aldeguer ήταν εξαιρετικός και πίεσε τον Marquez στο τέλος, ενώ για τον Bezzecchi ήταν άλλο ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο – δύο διαδοχικά βάθρα για πρώτη φορά από το 2023.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ GP ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Ο Pedro Acosta ήταν κορυφαίος για την KTM με την 4η θέση στο σπίτι της ομάδας.

1.8 δευτερόλεπτα πίσω του ο Enea Bastianini, εξασφάλισε ένα δυνατό διπλό στην πρώτη πεντάδα για την Αυστριακή κατασκευάστρια.

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) πάλεψε για την 6η, ενώ ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ήρθε 7ος μετά από σκληρές μάχες.

Στην 8η θέση, ο απογοητευμένος Bagnaia, που έχασε έδαφος στο τέλος – ακόμα μία δύσκολη μέρα για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022 και 2023.

Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) άντεξε και τερμάτισε 9ος μπροστά από τον Alex Marquez, ο οποίος δεν κατάφερε να ανακάμψει μετά την ποινή του.

Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πήρε την 11η θέση, μπροστά από τους Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), Luca Marini (Honda HRC Castrol), Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) και πρώτο από τις Yamaha, τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), που πήρε τον τελευταίο βαθμό – ένα Σαββατοκύριακο προς… λήθη για την εργοστασιακή Yamaha.



Ένα καλό Σαββατοκύριακο για τον Marc Marquez και την Ducati.

Λίγα έχουν πάει στραβά για αυτούς το 2025. Ο έξι φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP πηγαίνει στην Ουγγαρία με ένα προβάδισμα 142 βαθμών στη βαθμολογία.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του Αγώνα στον παρακάτω πίνακα και… ραντεβού σε 4 ημέρες στην Ουγγαρία, στο Balaton Park!

MotoGP_Race-3