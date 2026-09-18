του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP επέστρεψε στην Αυστρία το 2016, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας. Το πρώτο Αυστριακό GP πραγματοποιήθηκε το 1971 στο Salzburgring, με νικητή τον Giacomo Agostini με MV Agusta.

Η πίστα φιλοξένησε ακόμη 21 Grand Prix, πριν το Red Bull Ring – τότε γνωστό ως A-1 Ring – υποδεχθεί τα πρώτα του GP το 1996 και το 1997. Το MotoGP επέστρεψε στην πίστα το 2016.

Ένα νέο σικέιν προστέθηκε μετά τη στροφή 1 ενόψει του Grand Prix του 2022. Το 2025, το Red Bull Ring φιλοξένησε το 1000ό GP του MotoGP από το 1949.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: SPIELBERG

Οι Marc Marquez και Jorge Martin είναι πλέον ισόβαθμοι στην κορυφή της βαθμολογίας, με 274 βαθμούς έκαστος. Ο Marquez προηγείται στο Πρωτάθλημα χάρη στις περισσότερες νίκες σε GP που έχει πετύχει μέχρι στιγμής το 2026.

Το μειονέκτημα των 102 βαθμών από την κορυφή που ανέτρεψε ο Marc Marquez από το Mugello αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει καλυφθεί ποτέ για να ανακτηθεί η πρωτοπορία στην ιστορία του MotoGP.

Ο Pedro Acosta στοχεύει στο τρίτο συνεχόμενο βάθρο του σε GP. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πετύχει τρία συνεχόμενα βάθρα στην κατηγορία του MotoGP.

Μόνο οι Ducati και KTM έχουν κερδίσει στο Red Bull Ring από την επιστροφή της πίστας στο ημερολόγιο το 2016.

Η Ducati βρίσκεται πλέον στην κορυφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για πρώτη φορά το 2026.

Μόνο ένας αναβάτης έχει πάρει βαθμούς και στα 14 Grand Prix του MotoGP που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής το 2026: ο Luca Marini.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ MOTOGP ΣΤΟ RED BULL RING: ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Francesco Bagnaia: 3 (2022, 2023, 2024)

Jorge Martin: 1 (2021/1)

Brad Binder: 1 (2021/2)

Marc Marquez: 1 (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ SPRINT ΣΤΟ RED BULL RING

Francesco Bagnaia: 2 (2023, 2024)

Marc Marquez: 1 (2025)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ RED BULL RING: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες σε GP

Ducati 10 – KTM 2 – Honda 2 (πριν το 2016)

Νίκες σε Sprint

Ducati 3

Ducati

Η Ducati έχει σημειώσει 10 νίκες στο MotoGP εδώ από το 2016, με τους Andrea Iannone (2016, από pole), Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020/1), Jorge Lorenzo (2018), Jorge Martin (2021/1, από pole), Francesco Bagnaia (2022, 2023 από pole και 2024) και Marc Marquez (2025).

Το 2016 ήταν η πρώτη νίκη του Iannone στο MotoGP και χάρισε στην Ducati την πρώτη της νίκη μετά τον Casey Stoner στην Αυστραλία το 2010. Με τον Dovizioso να τερματίζει 2ος, ήταν το πρώτο 1-2 της Ducati στο MotoGP από το Αυστραλιανό GP του 2007, όταν ο Stoner είχε κερδίσει μπροστά από τον Loris Capirossi. Το Red Bull Ring είναι η πίστα με τις περισσότερες νίκες της Ducati στο MotoGP.

KTM

Η KTM έχει πετύχει 2 νίκες στο MotoGP εδώ: ο Miguel Oliveira στο GP της Στυρίας του 2020, η πρώτη νίκη της καριέρας του στην κατηγορία, και ο Brad Binder στο GP της Αυστρίας του 2021, η δεύτερη και πιο πρόσφατη νίκη του στην κατηγορία.

Honda

Η Honda κέρδισε στο A-1 Ring το 1996 και το 1997, με τους Alex Criville και Mick Doohan αντίστοιχα.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Honda στη σύγχρονη εποχή στο Red Bull Ring είναι η 2η θέση του Marc Marquez από το 2017 έως το 2019.

Yamaha

Η Yamaha έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα στο MotoGP εδώ τη 2η θέση του Fabio Quartararo το 2022.

Άλλα βάθρα της Yamaha στην πίστα είναι η 3η θέση του Lorenzo το 2016 και οι δύο φορές στην 3η θέση του Quartararo το 2019, καθώς και το 2021 στο GP της Στυρίας.

Οι Norick Abe και Luca Cadalora είχαν επίσης τερματίσει στην 3η θέση το 1996 και το 1997 αντίστοιχα, όταν η πίστα ονομαζόταν A-1 Ring.

Aprilia

Η Aprilia έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα στο MotoGP εδώ την 3η θέση του Marco Bezzecchi το 2025, ο οποίος είχε πάρει και την pole position.

ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΘΡΑ ΚΑΙ POLE POSITION ΣΤΟ RED BULL RING

10 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP εδώ:

Bagnaia: 4

Marc Marquez: 4

Quartararo: 3

Jack Miller: 3

Martin: 3

Binder: 2

Marco Bezzecchi: 2

Enea Bastianini: 1

Fermin Aldeguer: 1

Pol Espargaro: 1

6 από αυτούς έχουν πάρει pole position:

M. Marquez (3), Martin (3), Bastianini (1), Bagnaia (1), Bezzecchi (1) και Pol Espargaro (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300

Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα κερδίσει Grand Prix στο MotoGP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή νίκη της στην κατηγορία.

64

Αν ο Bagnaia τερματίσει στο βάθρο του Grand Prix την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τους αναβάτες που έχουν τα περισσότερα βάθρα σε Grand Prix του MotoGP, με 64.

11

Αν ο Bezzecchi κερδίσει το Αυστριακό GP, και οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP έχουν σημειωθεί σε διαφορετικές πίστες, θα ισοφαρίσει ένα επίτευγμα που έχει πετύχει μόνο ο θρύλος του MotoGP Freddie Spencer.

6

Υπάρχουν 6 αναβάτες στο grid που μπορούν να πετύχουν την πρώτη νίκη τους σε Grand Prix του MotoGP: Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, καθώς και οι αναβάτες αντικατάστασης Pol Espargaro και Takaaki Nakagami.

1

Αναβάτες της Yamaha και της Aprilia μπορούν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη νίκη σε Grand Prix του MotoGP στο Red Bull Ring.