του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 20ος Αγώνας MotoGP του 2025 έγινε κάτω από 35° βαθμούς θερμοκρασία αέρα και με 55° στην άσφαλτο της πίστας Sepng λίγο έξω από την Πρωτεύουσα Kuala Lumpur της Μαλαισίας.

Πρώτος έστριψε ο Francesco Bagnaia (Ducati), όπως και χθες, όταν έσβησαν τα φώτα της εκκίνησης, με τους Pedro Αcosta (KTM) και Alex Marquez (Ducati) να ακολουθούν.

Ο Alex Marquez αμέσως επιτέθηκε στην 4η στροφή και πέρασε τον Acosta, μην θέλοντας να αφήσει τον Ιταλό να ξεφύγει όπως στον αγώνα Sprint.

O Βagnaia προσπάθησε να ανοίξει μια μικρή διαφορά, όμως ο Alex τον έφτασε και τον πέρασε στην τρίτη στροφή του δεύτερου γύρου, με τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να μην καταφέρνει να απαντήσει.

Μάλιστα ο Bagnaia άρχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα, καθώς ο Acosta ήταν κολλημένος στην ουρά του και στην τέταρτη στροφή του τρίτου γύρου κατάφερε να τον περάσει, με τον Bagnaia όμως να απαντάει αμέσως στην πέμπτη στροφή.

Ο Ισπανός της KTM προσπάθησε εκ νέου στην 9η στροφή, για να δεχτεί όμως την προσπέραση του Ιταλού της Ducati στην 10η.

Αυτές οι αψιμαχίες επέτρεψαν στον Alex Marquez να ανοίξει μια μικρή διαφορά, γύρω στα 8 δέκατα, την οποία διατηρούσε στους επόμενους γύρους, κάνοντας συντήρηση ελαστικών.

Φτάνοντας στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Acosta (που πριν είχε απομακρυνθεί λίγο από τον Bagnaia ώστε να μην ανέβει υπερβολικά η πίεση του ελαστικού του) πλησίασε και πάλι και επιτέθηκε στην 11η στροφή του 13ου γύρου.

Αυτή τη φορά ο Bagnaia δεν είχε απάντηση, με τον Acosta μάλιστα να ανοίγει μια μικρή διαφορά.

Από πλευράς του, ο Alex Marquez ανέβασε και αυτός τον ρυθμό του στους τελευταίους γύρους και άνοιξε τη διαφορά, για να πάρει την τρίτη νίκη της καριέρας του, σε μια πίστα που ο ίδιος ο Marc Marquez (Ducati) παραδέχεται ότι ο αδερφός του είναι ταχύτερος.

Ο Acosta κράτησε τη δεύτερη θέση και φάνηκε να κάνει καλή διατήρηση ελαστικών, ενώ πιο πίσω, τρεις γύρους πριν το τέλος, ο Bagnaia αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα και εγκατέλειψε.

Αυτό έφερε στην τρίτη θέση τον Joan Mir (Honda), ο οποίος έκανε μερικούς πολύ καλούς πρώτους γύρους και μετά από μερικές μάχες με τον Fabio Quartararo (Yamaha) ήταν τέταρτος και προήχθη στις θέσεις του βάθρου με την εγκατάλειψη του Bagnaia.

Τέταρτος τερμάτισε ο Franco Morbidelli (Ducati), που έκανε μια αρκετά επιθετική κίνηση στον Fabio Quartararo στα τελευταία στάδια, με τον Γάλλο να μένει πέμπτος.

Έκτος τερμάτισε ο Fabio Di Giannantonio (Ducati), με τους Enea Bastianini (KTM) και Luca Marini (Honda) να ακολουθούν.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Brad Binder και Ai Ogura.

