του Δημήτρη Διατσίδη

Στην πίστα όπου πέρυσι στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο Marc Marquez πήρε άνετα τη νίκη στον αγώνα Sprint, κάνοντας την κίνησή του στον πρώτο γύρο και ελέγχοντας τον αγώνα από εκεί και πέρα.

O Marquez κατάφερε να πάρει την εσωτερική του Jorge Martin στην πρώτη στροφή, με τους δύο αναβάτες να φτάνουν μαζί στη δεύτερη στροφή, όπου ο Marquez πήρε πλέον ξεκάθαρα το προβάδισμα, με τον Marco Bezzecchi να τους ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Λίγο πιο πίσω, ο Alex Marquez έκανε ένα μεγάλο λάθος στο φρενάρισμα της τρίτης στροφής και χτύπησε τον Pedro Acosta, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να βρεθούν στο έδαφος, συμπαρασύροντας και τον Fabio Di Giannantonio που βρισκόταν στην εξωτερική.

Μπροστά, οι Marquez και Martin είχαν ήδη αρχίσει να ανοίγουν διαφορά από τον Bezzecchi, ο οποίος είχε επιλέξει το μεσαίο πίσω ελαστικό.

Ο Ιταλός της Aprilia δυσκολευόταν να βρει τον ρυθμό του και στον τρίτο γύρο δέχτηκε την προσπέραση του Enea Bastianini που ακολουθούσε, ενώ την ίδια στιγμή ο Marquez μπροστά έκανε τον ταχύτερο γύρο και άρχισε να απομακρύνεται από τον Martin.

Τα πράγματα συνέχισαν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για τον Bezzecchi στους επόμενους γύρους, καθώς ο Ιταλός υποχώρησε σταδιακά στην 6η θέση, δεχόμενος προσπεράσεις από τον Diogo Moreira και τον Ai Ogura, ο οποίος έκανε μια τρομερή ανάκαμψη από την 11η θέση της εκκίνησης.

Μπροστά, ο Marc Marquez είχε ανοίξει τη διαφορά πάνω από ένα δευτερόλεπτο, ενώ τέσσερις γύρους πριν το τέλος έκανε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, με τον Martin αντίστοιχα να έχει ανοίξει μια διαφορά ασφαλείας από τον Bastianini.

Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati μπήκε στον τελευταίο γύρο με 1,7 δευτερόλεπτα διαφορά και κατάφερε με άνεση να πάρει τη νίκη και να μειώσει την βαθμολογική διαφορά από τον Martin, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Ισπανός της Aprilia μάλιστα έχασε έδαφος στο τέλος – με πρόβλημα φθοράς στο πίσω ελαστικό – περνώντας την γραμμή του τερματισμού 2,4 δευτερόλεπτα μακριά από τον Marquez και παραλίγο να χάσει την τρίτη θέση από τον Enea Bastianini, ο οποίος τον απείλησε στο τέλος.

Όλα όμως άλλαξαν λίγο μετά τον τερματισμό, καθώς ο Martin είχε βγει εκτός των ορίων της πίστας, (όπως και ο Bastianini) και έτσι έχασαν μια θέση ο καθένας, με αποτέλεσμα ο Diogo Moreira που είχε περάσει τέταρτος την γραμμή του τερματισμού, να ανέβει στη δεύτερη θέση και να πάρει το πρώτο του βάθρο στη μεγάλη κατηγορία!

Ο Martin συμπλήρωσε το βάθρο, μπροστά από τον Bastianini, ενώ λίγο πιο πίσω, ο Ai Ogura τερμάτισε πέμπτος.

Ο Marco Bezzecchi έμεινε τελικά στην έκτη θέση, με τους Johann Zarco, Raul Fernandez και Fabio Quartararo να παίρνουν τις υπόλοιπες βαθμολογούμενες θέσεις.

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