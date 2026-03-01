του Δημήτρη Διατσίδη

To MotoGP 2026 ξεκίνησε στην πίστα της Buriram στην Ταϊλάνδη και ο πρώτος Αγώνας της χρονιάς χαρακτηρίστηκε από την άνετη επικράτηση του νικητή, την κυριαρχία της Aprilia αλλά και τα απρόοπτα, όπως την εγκατάλειψη του περσινού Παγκόσμιου Πρωταθλητή από σπάσιμο της ζάντας του! Και αυτά αφού είχαμε απολάυσει το Σάββατο τον πρώτο Αγώνα Sprint της χρονιάς, με επεισοδιακό τέλος!

Στο Grand Prix της Κυριακής λοιπόν ο Marco Bezzecchi “διόρθωσε” το λάθος του Σαββάτου και πήρε μια άνετη νίκη, με την Aprilia να δείχνει συνολικά σε άλλο επίπεδο.

Αυτή τη φορά ο Bezzecchi έκανε μια καλή εκκίνηση και έστριψε πρώτος, με τους Marc Marquez, Raul Fernandez και Jorge Martin να τον ακολουθούν.

Ήδη από τον πρώτο γύρο ο Fernandez έδειξε την επιθετικότητά του και πέρασε τον Marquez στην έβδομη στροφή, ενώ μπροστά ο Bezzecchi άρχισε αμέσως να ανοίγει διαφορά.

Στο τέλος του πρώτου γύρου, στην 12η στροφή που χθες έκρινε τον αγώνα, ο Martin επιτέθηκε με την σειρά του και πέρασε τον Marquez, o οποίος όμως απάντησε αμέσως, στην πρώτη στροφή του 2ου γύρου.

Λίγο πιο πίσω, ο νικητής του χθεσινού αγώνα Sprint, Pedro Acosta, δεν είχε ξεκινήσει τόσο καλά όσο το Σάββατο, όμως άρχισε να ανεβάζει τον ρυθμό του, πέρασε τον Fabio Di Giannantonio στην 12η στροφή του τρίτου γύρου για την πέμπτη θέση και άρχισε να κυνηγά τους πρωτοπόρους.

Στον τέταρτο γύρο ήρθε η δεύτερη επίθεση του Μartin στον Marquez, αυτή τη φορά στην 3η στροφή, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2024 να μένει μπροστά.

Ο Marquez μάλιστα δέχτηκε και την προσπέραση του Acosta, στην 12η στροφή του ίδιου γύρου, ενώ ταυτόχρονα ο Bezzecchi είχε ανοίξει την διαφορά στα 1,4 δευτερόλεπτα πλέον, ενώ και ο Fernandez απομακρυνόταν από την μάχη για την τρίτη θέση.

Στόχος του Acosta τώρα ήταν ο Μartin και ο Ισπανός της KTM έκανε την πρώτη του κίνηση στην 12η στροφή του 8ου γύρου, όμως ο Martin είχε καλύτερη έξοδο και κρατήθηκε στην τρίτη θέση.

Η τρίτη στροφή σηματοδότησε την δεύτερη επίθεση, με το ίδιο αποτέλεσμα όμως, ενώ αυτές οι μάχες επέτρεψαν στον Marquez να πλησιάσει και πάλι.

Στον 9ο γύρο – και πάλι στην 12η στροφή – ο Acosta προσπάθησε και πάλι να περάσει τον Martin, αλλά για άλλη μια φορά ο αναβάτης της Aprilia κατάφερε να αμυνθεί.

Ο αναβάτης της KTM όμως ήταν αποφασισμένος και πήρε την εσωτερική στην τρίτη στροφή, μένοντας αυτή τη φορά μπροστά.

Όμως το οριακό φρενάρισμα και των δύο στην 3η στροφή, έφερε πολύ κοντά τον Marquez, ο οποίος με μια εκπληκτική κίνηση στην έξοδο και στην μικρή ευθεία που ακολουθεί πέρασε και τους δύο, ανεβαίνοντας εκ νέου στις θέσεις του βάθρου!

Όμως για άλλη μια φορά, ο Acosta βρήκε την δίοδο, αυτή τη φορά στην 8η στροφή και πέρασε τον Ισπανό πολυπρωταθλητή.

Από εκεί και πέρα οι διαφορές άνοιξαν, με τον Bezzecchi να συνεχίζει να απομακρύνεται στην κορυφή, ενώ o Fernandez κρατούσε μια άνετη δεύτερη θέση.

Φαινόταν ότι οι θέσεις του βάθρου είχαν κλειδώσει, όμως φτάνοντας στα τελευταία στάδια οι Acosta και Marquez άρχισαν να πλησιάζουν τον Fernandez.

Λίγο πριν όμως ξεκινήσει και πάλι η μάχη, ξαφνικά ο Marc Marquez βγήκε εκτός πίστας.

Η κάμερα γύρισε πάνω του και αμέσως φάνηκε ότι το πίσω ελαστικό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.

Ένα πιο κοντινό πλάνο αποκάλυψε ότι η ζάντα της Ducati είχε παραμορφωθεί και το ελαστικό έφευγε από πάνω της.

Ευτυχώς ο Ισπανός δεν είχε πτώση και κρατήθηκε πάνω στην μοτοσυκλέτα του, όμως ο αγώνας του είχε τελειώσει.

Στον επόμενο γύρο είχαμε άλλες δύο εγκαταλείψεις, με τον Alex Marquez να έχει πτώση και τον Joan Mir να αντιμετωπίζει και αυτός πρόβλημα με το πίσω ελαστικό του.

Βρισκόμαστε τέσσερις γύρους πριν το τέλος και πλέον ο Acosta είναι στην ουρά του Fernandez.

Ο αναβάτης της KTM πέρασε τον αναβάτη της δορυφορικής Aprilia τέσσερις γύρους πριν το τέλος και αμέσως άρχισε να ανοίγει διαφορά.

Μπροστά, ο Marco Bezzecchi έκανε έναν πολύ σταθερό αγώνα, είχε ξεφύγει για πάνω από 6 δευτερόλεπτα και πήρε μια άνετη νίκη, “διορθώνοντας” το χθεσινό του λάθος και παίρνοντας τους 25 βαθμούς του πρώτου Grand Prix της χρονιάς.

Η δεύτερη θέση του Pedro Acosta τον καθιστά επικεφαλής της βαθμολογίας του MotoGP, μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ ο Raul Fernandez συμπλήρωσε το βάθρο.

Αυτό σήμανε και το τέλος ενός σερί 88 Grand Prix, όπου τουλάχιστον μια Ducati είχε βρεθεί στο βάθρο.

Τέταρτος ήταν ο Jorge Martin, μπροστά από τον Ai Ogura, ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν εκπληκτικός στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Ο Fabio Di Giannantonio τερμάτισε έκτος, μπροστά από τους Brad Binder και Franco Morbidelli.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Francesco Bagnaia και Luca Marini, ενώ ήταν ένα απογοητευτικό Grand Prix για την Yamaha, που είδε τους αναβάτες της στις θέσεις 14,15, 17 και 18, επιβεβαιώνοντας ότι το πέρασμα στον V4 κινητήρα δεν ήταν πανάκεια και ότι χρειάζονται ακόμα πολλά βήματα για να φτάσουν τους υπόλοιπους κατασκευαστές.

Τους πρώτους του βαθμούς στην μεγάλη κατηγορία πήρε και ο Diogo Moreira, με τον Βραζιλιάνο rookie να τερματίζει στην 13η θέση.

Τα αποτελέσματα του Αγώνα; MotoGP_Race-3

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος: World Championship Team for THA MotoGP RAC