του Δημήτρη Διατσίδη

Η Βραζιλία επιστρέφει. Μετά από έναν φανταστικό εναρκτήριο Αγώνα MotoGP στην Ταϊλάνδη πριν από μερικές εβδομάδες, μια νέα και πολύ συναρπαστική πρόκληση μας περιμένει καθώς φτάνουμε στην Goiania για πρώτη φορά από το 1989, προετοιμαζόμενοι για το Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil.

Πριν ξεκινήσει η δράση στην πίστα το πρωί της Παρασκευής, οι τίτλοι ειδήσεων από την Πέμπτη στην Goiania και όσα συνέβησαν την ημέρα των Μέσων Ενημέρωσης της Πέμπτης στην πίστα Autodromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ: Οι αναβάτες μιλούν για το πού μπορούν να πιέσουν στα όρια στην Goiânia

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Pedro Acosta, ο νικητής του Thai GP Marco Bezzecchi και ο τοπικός ήρωας Diogo Moreira μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη νέα προσθήκη του MotoGP και πού πιστεύουν ότι μπορούν να διασκεδάσουν περισσότερο!

Ο Moreira μιλά για τη διαχρονική κληρονομιά του Ayrton Senna: «Είναι ένας ήρωας»

Ο Βραζιλιάνος rookie του MotoGP μιλά για την έμπνευση από έναν από τους σπουδαιότερους οδηγούς όλων των εποχών και πώς θέλει να ακολουθήσει τα βήματά του…

Ο Marc Marquez στοχεύει σε επιστροφή σε άγνωστο έδαφος

Μετά από ένα πρόβλημα με τα ελαστικά στην Thailand, ο εν ενεργεία Πρωταθλητής έρχεται στην Βραζιλία κυνηγώντας την πέμπτη του νίκη σε μια πίστα που κάνει ντεμπούτο στο ημερολόγιο

«Ωραίο που επιστρέφουμε» – Ο Aldeguer έτοιμος για την Βραζιλία

Έχοντας υποστεί κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Rookie of the Year του 2025 επιστρέφει έτοιμος για την πρώτη του δράση στην πίστα το 2026

Ο Morbidelli αγκαλιάζει τις Βραζιλιάνικες ρίζες του: «Αυτό είναι πραγματικά ένα εντός έδρας GP για μένα»

Με την οικογένειά του παρούσα στην Goiânia, ο αναβάτης της VR46 είναι έτοιμος για ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο σε μια χώρα που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του

Συνέντευξη Τύπου Brazilian GP 2026: Acosta, Bezzecchi και Moreira

Οι δύο πρώτοι του Πρωταθλήματος και ο τοπικός ήρωας της Βραζιλίας παρουσιάζουν το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και δίνουν τις πρώτες εντυπώσεις τους από τη νέα πίστα του MotoGP!

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ MotoGP

Το MotoGP επιστρέφει στην Βραζιλία το 2026 μετά από απουσία 22 ετών. Το πρώτο Brazilian GP πραγματοποιήθηκε το 1987 στην πίστα Autodromo Internacional Ayrton Senna, στην Goiânia, με νικητή τον θρύλο του MotoGP Wayne Gardner με Honda. Η πίστα φιλοξένησε δύο ακόμη Grand Prix (1988–1989), πριν το Autodromo Jose Carlos Pace, γνωστό ως Interlagos στο São Paulo, φιλοξενήσει τον Αγώνα το 1992.

Το 1995, το MotoGP επέστρεψε στην Βραζιλία για το Rio GP στην πίστα Autodromo Internacional Nelson Piquet, στην Jacarepagua. Ο Αγώνας διεξαγόταν κάθε σεζόν έως το 2004, με εξαίρεση το 1998. Στη σύγχρονη εποχή, η πίστα Autodromo Internacional Ayrton Senna είναι η 33η διαφορετική πίστα που φιλοξενεί MotoGP.

Στον τελευταίο αγώνα στην Ταϊλάνδη, ο κάτοχος του ρεκόρ γύρου Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) εγκατέλειψε στο Sprint, πριν οι Pedro Acosta και Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) δώσουν μια εντυπωσιακή μάχη μέχρι το τέλος για την έναρξη της σεζόν 2026. Ο αναβάτης της Red Bull KTM Factory Racing πήρε τη νίκη, αφού ο Marc Marquez δέχθηκε ποινή απώλειας μίας θέσης για «πρόκληση επαφής με άλλον αναβάτη κατά την προσπέραση και απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος» στον προτελευταίο γύρο.

Ο Raul Fernandez συμπλήρωσε το βάθρο για την Trackhouse MotoGP Team. Την Κυριακή, ο Bezzecchi επέστρεψε δυναμικά και πήρε τη νίκη στο Grand Prix, ενώ η μάχη για το βάθρο πίσω του έκλεψε την παράσταση στην Buriram. Ο Acosta τερμάτισε 2ος, μπροστά από έναν ακόμη τερματισμό στο βάθρο για τον Fernandez, ενώ ένα κλατάρισμα για τον Marc Marquez τον έθεσε εκτός μάχης.

Το βάθρο του Tissot Sprint θα πραγματοποιηθεί στην Main Straight, ενώ η παρέλαση των αναβατών επιστρέφει στην Βραζιλία.

ΘΕΑΤΕΣ

Ρεκόρ προσέλευσης στην Buriram: οι 228.228 θεατές στο Thai GP 2026 αποτέλεσαν νέο ρεκόρ για την πίστα.

Τηλεοπτική απήχηση: σε σύγκριση με το 2025, υπήρξε αύξηση τηλεθέασης σε σημαντικές αγορές, με εντυπωσιακή άνοδο 39% στην Βραζιλία.

Καλύτερο Grand Prix 2025: το Motul Dutch Grand Prix κέρδισε το βραβείο Best Grand Prix.

Τριήμερο Fan Fest στο Serra Dourada Stadium: μεγάλο φεστιβάλ μουσικής και ψυχαγωγίας από 14:00 έως 01:00 καθ’ όλη τη διάρκεια του GP.

Σύνδεση με την τοπική κουλτούρα: εμφανίσεις από Day & Lara, Marília Tavares και DJ Eme, ενώ ο Gustavo Lima θα ερμηνεύσει τον Εθνικό ύμνο.

Περισσότεροι γύροι: 31 γύροι στον Αγώνα MotoGP, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2013.

Πρώτη φορά πρωτοπόρος: ο Pedro Acosta προηγείται για πρώτη φορά στο Πρωτάθλημα.

Αναβολή Qatar GP: μεταφέρεται στις 8 Νοεμβρίου, ενώ αλλάζουν ημερομηνίες για Portugal και Valencia GP.

Συνεργασία με Quint: πολυετής συμφωνία για αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας.

Εκδήλωση Estrella Galicia 0,0 στο São Paulo: Marc Marquez και Diogo Moreira παρευρέθηκαν για την προώθηση της επιστροφής του MotoGP στην Βραζιλία.

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

Moto4 Latin Cup: νέοι αναβάτες από 14 έως 19 ετών συμμετέχουν και εξελίσσονται προς το MotoGP.

MotoGP x Road Safety: εκπαιδευτική καμπάνια οδικής ασφάλειας από την Honda Brazil και τις τοπικές αρχές, με δράσεις σε σχολεία και στην πόλη, προωθώντας υπεύθυνη οδήγηση.

